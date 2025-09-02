S’incrementen les nits tropicals

Font: Generalitat de Catalunya
L’estiu de 2025 és el segon més càlid des que es tenen registres juntament amb 2003.
Les dades apunten a un nou escenari a les nits d’estiu prop de la costa, on gairebé totes són tropicals.
L’1 de setembre comença la tardor meteorològica. Per fer balanç de l’estiu, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha analitzat les principals variables i revela que ha estat l’estiu més càlid dels últims 121 anys a l’Observatori de l’Ebre. “Malgrat viure un juliol molt plujós, Catalunya entra als rànquings de temperatura, i estem davant d’un dels estius més càlids des que es tenen registres, només per darrere del 2022. Seguim estant mínim 2 °C per sobre de la mitjana climàtica del període 1991-2020”, indica Albert Aparicio, tècnic del Meteocat. Pel que fa a l’Observatori Fabra de Barcelona, també centenari, l’estiu és un dels tres més càlids de la sèrie amb un nou rècord de temperatura màxima en un mes d’agost amb 38,9 °C (el dia 16). Els dos trets més destacables d’aquesta calorada de 2025 són la seva persistència -l’any amb més dies seguits de calor intensa- i les temperatures màximes -es bat el rècord de dies per sobre dels 40 °C. Concretament, s’han superat els 40 °C almenys en una estació meteorològica un total de 16 dies, per sobre dels 14 dies de 2022, que era el màxim fins ara. Segons apunta Marc Prohom, cap de Climatologia, aquesta situació marca una tendència: “les darreres dècades rarament se superaven els 40 °C a Catalunya, però ara cada cop és més freqüent i afecta a més àrees geogràfiques”. Així mateix, les dades apunten a un nou escenari per a les nits d’estiu, ja que enguany gairebé totes han estat tropicals (per sobre dels 20 ºC) al litoral i la meitat de les nits tòrrides (per damunt dels 25 °C) s’han produït fora del període canicular (abans del 15 del juliol). En global, s’incrementen entre 4 i 6 nits tropicals per decenni al país.
D’entre els resultats també cal destacar que la temperatura del mar és la més alta registrada pels mesos de juny i juliol, amb el rècord de 26,8 °C el dia 18 de juliol (mesurada a l’Estartit, per l’observador Josep Pascual). El mes d’agost s’ha recuperat una mica, “gràcies als vents del sector de tramuntana que van afavorir que aflorés aigua més freda del fons cap a la superfície”, explica Aparicio. Malgrat això, tots tres mesos segueixen 2 °C per sobre de la mitjana climàtica (1998-2022) i “una temperatura tan elevada al mar a l’estiu disminueix el seu efecte termoregulador, alhora que augmenta l’energia disponible perquè es desenvolupin tempestes durant la tardor”.
Noves nits d’estiu
En el clima mediterrani, les nits tropicals són freqüents a l’estiu i especialment al litoral. Tanmateix, les dades del Servei Meteorològic apunten que cada cop se’n registren més, ja que comencen abans temporalment i durant més mesos. Concretament, a la façana litoral, s’incrementen a un ritme de 4 a 6 nits tropicals per decenni, és a dir, que actualment es registren entre 30 i 45 nits més amb aquestes condicions comparades amb mitjans del segle vint. Si ens centrem en les sèries centenàries de l’Observatori Fabra i l’Observatori de l’Ebre, la dada apunta que és en els darrers 40 anys que s’ha produït el salt principal. Així, s’ha passat d’unes 20 nits tropicals per any durant la dècada dels 80 a més de 50 nits tropicals per any en el cas de l’observatori barceloní. Segons apunta Prohom al respecte, “s’està observant que les nits tropicals al litoral ja no són freqüents, sinó una nova normalitat”.
Pel que fa a les nits tòrrides, que encara són més caloroses (no baixen de 25 °C), no són tan freqüents, però cal destacar que cada cop comencen abans. Precisament, aquest estiu s’han donat un total de 36 nits d’aquest tipus, sols superat pels anys 2022 (47) i 2003 (51), i és l’any amb més nits tòrrides que es produeixen fora del període canicular (que va del 15 de juliol al 15 d’agost). La primera es va detectar a l’observatori de Can Bruixa (Barcelona) el 19 de juny.
Respecte a la temperatura nocturna, l’increment és de 0,29 °C per decenni des de 1950, si calculem una mitjana estacional. Enguany, la durada d’aquesta calor nocturna també ha estat remarcable, ja que s’ha assolit, novament, un nou rècord, amb una ratxa de 31 nits a l'Ebre i 19 nits al Fabra, amb una temperatura mínima extremament càlida.
Calor intensa i duradora
Entrant en detalls, les dades mostren que l’estiu de 2022 roman com el més càlid registrat i el 2025 entraria en segona posició. Malgrat tot, si es posa el focus en les diferents regions, s’observa que en alguns sectors de Ponent, el terç sud del país i punts del litoral i prelitoral aquest estiu sí que ha estat el més càlid, fins i tot per davant de 2003 i 2022. D’aquí que la sèrie centenària de l’Observatori de l’Ebre estigui davant d’un nou rècord.
Pel que fa a la mitjana climàtica, tot i un juliol més suau, l'estiu ha estat 2 °C per sobre la mitjana a la major part de Catalunya, i a les zones del litoral, prelitoral, serra dels Ports i Pirineu Occidental s'han superat els 2,5 °C. Més enllà de la mitjana, “un dels aspectes més rellevants d'aquest període estival ha estat la persistència dels dies amb una temperatura clarament superior a la mitjana, que és de rècord en molts punts”, apunta Prohom. Als observatoris històrics de l'Ebre (Roquetes, Baix Ebre) i Fabra (Barcelona) s'ha 3 assolit els 28 i 20 dies consecutius amb valors de calor extrema, respectivament, prenent els valors diaris de la temperatura màxima (diürna) i atribuïbles al període de finals de juny i principis de juliol.
Dies de 40 °C
Si aportem una visió més global a les dades d’aquest estiu i ho comparem amb tot el que portem de segle, s’observa que fins al 2017 no sempre s’assolia una temperatura tan alta per sobre dels 40 °C i és a partir d’aquest moment que comença a repetir-se cada any. El màxim de dies assolit per sobre del llindar en un estiu fins ara eren 14 dies, el 2022, que se supera enguany amb 16 i fa veure que queden molt lluny els anys 2016, 2014, 2013 o 2010, on cap dia superava els 40 °C i no teníem unes extremes tan acusades, “estem davant d’un registre inèdit aquest any”, apunta Prohom. Concretament, s’ha superat el llindar de calor intensa almenys un dia al 82% de les estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) -en 152 de les 184 estacions.
Al llarg de l’estiu de 2025 s’ha donat una temperatura màxima de 40 °C un total de 7 dies durant el mes de juny, 2 dies a principis de juliol i 7 dies més durant l’onada de calor de l’agost (que sumen els 16 del rècord). Per posar un exemple, actualment l’Observatori de l’Ebre (Baix Ebre) està situat en un dels sectors del país on actualment se superen relativament sovint els 40 °C. Ara bé, van haver de passar gairebé 80 anys fins que els va mesurar per primer cop, l’any 1982. Posteriorment, els va superar també un sol dia els estius de 1987, 1994, 2003, 2010, 2012, 2016 i 2017. Una freqüència clarament a l’alça que s’ha accentuat els últims anys, amb 7 dies aquest 2025 (41,6 °C el dia 17 com a màxima anual).