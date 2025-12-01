L'Ajuntament posa en marxa un pla d'actuacions als patis escolars per incrementar els espais d'ombra
L'Ajuntament de Terrassa, a través dels Serveis d'Educació, ha començat a desenvolupar un seguit d'intervencions adreçades a incrementar els espais d'ombra als patis dels centres educatius on s'ha detectat una major necessitat. La primera actuació s'ha dut a terme aquests dies a l'escola bressol municipal Moisès, i està previst actuar en 11 centres més entre finals de 2025 i 2026.
Aquestes actuacions es deriven de l'estudi de confort climàtic que va encarregar l'Ajuntament el 2024, que, entre altres resultats, indicava que hi ha diversos centres educatius on cal augmentar els espais d'ombra.
La regidora d'Educació, Patrícia Reche, ha explicat que «tal com l'alcalde va anunciar a l'inici del curs, hem començat ja a fer les primeres passes per millorar el confort climàtic als patis de les escoles de la ciutat. Moisès és ja una realitat palpable i molt aviat en vindran més, però és igualment important la feina que ja estem fent amb els centres per a fer possibles més actuacions l'any vinent. Hem començat a anar a les escoles, una per una, a explicar la nostra proposta i acabar de treballar amb el centre com portar-la a terme». La regidora ha afegit que «tot plegat és només l'inici: entre el que queda d'any i l'any vinent desenvoluparem la primera fase del pla actuant en els centres que ho necessiten més, però després d'això seguirem treballant per millorar els centres», ha dit.
La primera actuació realitzada ha estat la instal·lació d'un tendal de 4x4 metres al pati de l'Escola Bressol Municipal Moisès. Es tracta d'un tendal retràctil, que es pot plegar quan no és necessari, muntat sobre una estructura de suport. Abans no acabi l'any, està previst instal·lar quatre tendals més com aquest en diferents centres.
També s'han encarregat recentment quatre projectes tècnics per a la instal·lació de tendals d'una major superfície durant l'any vinent. I s'estan portant a terme la redacció de dos projectes de reforma d'altres dos patis on, a part d'augmentar espais d'ombra cal portar a terme altres actuacions perquè necessiten millorar altres paràmetres per assolir els requeriments de confort ambiental.
Durant l'any 2026 està previst intervenir en set centres més, arribant així a un total de 12. En aquesta primera fase, les escoles on s'actuarà són Font de l'Alba, La Nova Electra, França, Francesc Aldea, Agustí Bartra, Bisbat Egara, Roser Capdevila, Pau Vila, Ponent, Montserrat, Salvador Vinyals i l'Escola Bressol Moisès. En fases posteriors, s'aniran abordant altres millores a diferents centres. I també s'han incorporat actuacions per cobrir espais dels centres educatius Josep Ventalló i Francesc Aldea dins del projecte "Connectem Can Parellada" presentat a la subvenció per al millorament urbà, ambiental i social que contempla el Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, impulsat per la Generalitat de Catalunya.
L'estudi de confort climàtic a les escoles realitzat el 2024 abasta un total de 43 centres educatius: 30 escoles d'infantil i primària, 11 escoles bressol municipals i dues escoles d'educació especial municipals. La diagnosi revela que els 43 centres avaluats compleixen els requeriments mínims de confort als espais interiors i que 39 els compleixen també als espais exteriors. En general, els centres de titularitat municipal són els que obtenen millor qualificació.
Tot i que es compleixin aquests requeriments mínims, s'ha d'anar millorant aquesta puntuació, tenint en compte les fases de priorització de l'estudi. Per això, s'ha determinat que la primera fase havia de ser a espais exteriors. En aquest sentit, l'estudi indica que hi ha 15 centres que necessiten augmentar els espais d'ombra als patis, i una vegada analitzat, s'ha planificat començar a treballar en els primers 12 centres (anomenats anteriorment) que són els que compleixen les condicions per poder intervenir actualment, i la voluntat és que tots aquests centres estiguin preparats per l'època d'estiu.