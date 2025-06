La programació també recull les activitats de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, i tot se celebrarà del 29 de maig fins el 12 de juny

La 34 edició de la Setmana del Medi Ambient es presenta enguany amb la voluntat de divulgar la importància que tenen les renovables, l'autoconsum i les comunitats energètiques perquè tothom sigui partícip de la transició energètica i porta com a lema «L'energia compartida ens uneix i ens impulsa». Una de les novetats és que la programació incorpora activitats de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, per una coincidència de dates i temàtiques i, així, emmarcar un dels actes principals d'aquesta edició, com és la presentació del concurs per l'ús de l'energia solar de les cobertes municipals, que se celebrarà el dijous, dia 5 de juny, a les 18.30 h. Precisament, durant aquests dies, s'instal·laran tres punts informatius per explicar què són les comunitats energètiques i explicar els beneficis socials, econòmics i ambientals que ofereixen.

Per a la tinenta d'alcalde i regidora de Cicles de l'Aigua, Patricia Reche, és una cita anual ineludible. «Se celebra des del 1991 i, en tots aquests anys, s'han fet més de 450 activitats i calculem que han assistit més de 310 mil persones. Aquest any apostem per explicar i divulgar els avantatges de l'autoconsum compartit d'energia renovable i les comunitats energètiques. I ara, amb l'impuls que fem des de l'Ajuntament de convocar un concurs per l'ús de l'energia solar de les cobertes municipals per part de les comunitats energètiques locals».

La 34a Setmana del Medi Ambient se celebra, aquest any, amb activitats del 29 de maig al 8 de juny perquè incorpora les propostes de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, que es celebra del 9 al 12 de juny. La programació recull quinze propostes, en les quals han col·laborat tretze col·lectius, institucions i serveis municipals que contribueixen en l'organització d'una programació consolidada. Aquesta oferta combina les activitats més lúdiques i festives amb altres més centrades en la divulgació de coneixements, i que es complementa amb tallers, conferències, sortides, visites guiades, així com la Festa del Medi Ambient, que se celebrarà el diumenge, dia 8 de juny, al Parc de Vallparadís.

L'oferta d'activitats

La programació s'iniciarà dijous, dia 29 de maig, amb la jornada «Terrassa mira el futur: solucions reals per a la indústria» i prosseguirà el dia 31 de maig amb una xerrada sobre naturalesa i creativitat al Centre d'Informació Bonvilar (CIAB) a càrrec de Sònia Morales, del programa Viu del Parc. El dilluns, 2 de juny s'han previst un taller didàctic per explicar com es pot pagar menys a les factures de la llum i del gas, i una sessió de cinema ambiental amb la projecció de la pel·lícula «Vidas irrenovables», de Francisco José Vaquero. El dimecres, 4 de juny, s'han previst dues xerrades més: una sobre la pluja i una altra sobre la factura de l'aigua.

El dijous, 5 de juny, s'ha reservat per fer l'acte de presentació del concurs per l'ús de l'energia solar de les cobertes municipals per les comunitats energètiques locals, previst per a les 18.30 h a l'Arxiu Històric de Terrassa (carrer de Baldrich, 268). Al matí, però, se celebrarà a la Cambra de Comerç de Terrassa una jornada informativa sobre «La sostenibilitat en un món de tensió». En relació amb els punts informatius que explicaran que és l'autoconsum compartit i les comunitats energètiques, aquests s'instal·laran de 10 a 14 h als següents llocs: el dijous, dia 5, al Mercat de Sant Pere; el divendres, dia 6, al Mercat de la Independència i, el diumenge, dia 8, al torrent de les Bruixes del Parc de Vallparadís.

Una temàtica que també s'explicarà al taller que se celebrarà al casal cívic del Vapor Gran el dilluns, dia 9 de juny, a les 18 h i, a la presentació que es farà el dimarts, dia 10 de juny, a les 18 h a l'Arxiu Històric de Terrassa i que anirà a càrrec de La Llançadora, l'Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere, i de Som Mobilitat.

Les activitats de la 34a Setmana del Medi Ambient prosseguiran el dia 6 de juny, amb una sessió de L'hora del Conte a la Biblioteca Central i amb una jornada sobre plantes medicinals i remeis populars organitzada per l'Associació Llibre de la Vida que se celebrarà el dia 7 de juny, també, a la Biblioteca Central de Terrassa.

La gran festa al Parc de Vallparadís, el 8 de juny

El Parc de Vallparadís es converteix, any rere any, en l'escenari de la Festa del Medi Ambient que, en aquesta ocasió, tindrà lloc el diumenge, dia 8 de juny. Una jornada que destaca per les activitats de caràcter familiar i infantil, com els tallers de joguines, d'estampació de bosses o de dibuix, com també el lliurament dels premis dels diferents concursos que, sobre l'aigua, lliurarà l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT).

Però aquest any, com a novetat, destaca una activitat en què es podrà participar en una experiència vivencial sobre el canvi climàtic basada en la dinàmica dels populars jocs d'escapada, per conscienciar sobre l'emergència climàtica. I, també, la incorporació enguany, del JUSTmercat, una iniciativa que té per objectiu promoure el comerç just, el consum responsable i l'economia social i solidària. L'espai comptarà amb la participació d'iniciatives locals de comerç de productes tèxtils, alimentaris, la promoció de finances ètiques, totes elles per fer un consum respectuós amb les persones i el planeta.

Moltes de les activitats necessiten inscripció prèvia. L'Ajuntament ha editat el programa, que també es pot consultar a les xarxes socials corporatives i del servei de medi ambient, a més del web municipal.

Dia Mundial del Medi Ambient

Terrassa sempre s'ha sumat al Dia Mundial del Medi Ambient (5 juny) amb una programació estable d'activitats fins que, a partir del 1991, es va convertir en un dels primers municipis de Catalunya que van organitzar una programació estable, amb un ampli ventall de propostes per sensibilitzar la ciutadania en els temes mediambientals.

En aquests 34 anys, la Setmana del Medi Ambient s'ha convertit en una cita ineludible d'actes festius però, també, de reflexió col·lectiva sobre una temàtica específica per aconseguir la corresponsabilitat ciutadana i el seu compromís cap als temes mediambientals.

Enguany, apel·la a la responsabilitat i a la solidaritat col·lectiva per adoptar un compromís cívic davant la transició energètica, que és un dels reptes que ens planteja el context d'emergència climàtica actual i que ens anima a canviar hàbits, per ser més cívics i conseqüents, amb recursos com és, en aquest cas, l'ús d'energies renovables.