L'Ajuntament de Terrassa s'ha proposat aprovar les bases reguladores i la convocatòria del concurs que permeti atorgar llicències a les comunitats energètiques locals per a l’ús de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals. Una fórmula perquè les persones associades en aquestes comunitats puguin fer un autoconsum col·lectiu a distància d’energia renovable, pública i de proximitat, gràcies a l’energia compartida amb els equipaments municipals, mentre troben una coberta de lloguer per fer les seves pròpies instal·lacions fotovoltaiques. Aquesta mesura s’emmarca dins l’objectiu de l’equip de govern de promoure la constitució de comunitats energètiques a la ciutat, de les quals hi ha diverses iniciatives ciutadanes i empresarials, a les quals l’Ajuntament ha anat donat suport jurídic i tècnic, i superar la manca d’un mercat de lloguer de cobertes.

Actualment, els autoconsums col·lectius a distància - fins a dos kilòmetres, d’acord amb la normativa actual - són l’única opció que tenen les empreses i les famílies que no disposen d’una coberta pròpia per gastar l’energia renovable que generen. Pel tinent d’alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, es tracta que, amb aquest tipus d’actuacions, «donem un impuls a la participació ciutadana en la transició energètica perquè considerem que els consums col·lectius són una bona eina perquè famílies i empreses es passin a les energies renovables i de proximitat». Aquesta mesura s’emmarca en l’estratègia municipal per augmentar la producció i autoconsum d’energia renovable a la ciutat, reduir la despesa energètica i, alhora, comprometre’s en el camí cap a la transició energètica.

De moment, es posaran a disposició quatre instal·lacions municipals que reservaran la meitat de la potència instal·lada - 172 dels 344 kWp totals - per posar-la a disposició de les comunitats energètiques. D’acord amb la normativa del patrimoni dels ens locals, la utilització de les instal·lacions fotovoltaiques municipals queda subjecta al pagament d’una contraprestació econòmica en forma de preu públic, amb un import anual de 64,61 €/kWp.

Qui ho podrà demanar?

Podran sol·licitar aquesta llicència qualsevol col·lectiu de persones empadronades al municipi i les entitats, cooperatives o altres persones jurídiques sense ànim de lucre, que es comprometin a crear una comunitat energètica local. Una de les condicions que caldrà acreditar és que les comunitats energètiques locals impulsaran activitats i mesures de caràcter social, preferentment adreçades a la reducció de la pobresa energètica. El termini de vigència serà de dos anys, prorrogables a dos més. L’Ajuntament de Terrassa treballa, des de finals dels anys 1990, per fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum en edificis municipals, una actuació que s’emmarca dins el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que és el document estratègic que conté les accions a realitzar per assolir els objectius que la Unió Europea contempla pel 2030 de reduir en un 55% les emissions de CO₂.