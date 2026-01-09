2025 entre els anys més càlids i plujosos a Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya

09/01/2026 - 13:30

Segons l’anàlisi del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) el 2025 tanca com el quart any més càlid a Catalunya i un any plujós en general.

Segons les anàlisis del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el 2025 queda com el quart any més càlid a Catalunya, amb una anomalia d’uns +1,2 °C respecte del període 1991-2020. Tot i no ser un any de rècord, destaca el fet que no s'havien registrat mai quatre anys consecutius tan càlids, un fet inèdit en l’època instrumental.

A escala europea, segons Copernicus, el 2025 presenta una anomalia de +0,6°C, sense incloure les dades de desembre. A Catalunya, el 2025 ha estat un grau aproximadament superior a la mitjana europea.

Un any plujós, marcat per la primavera, el juliol i el desembre

El 2025 ha estat un any plujós a Catalunya, amb un comportament especialment destacat al sud, on les precipitacions han estat molt abundants. Tot i que els anys 2018 i 2020 van registrar acumulacions globals més altes, el 2025 ha estat l’any més plujós en algunes sèries de l’extrem sud i en punts de l’Empordà.

La precipitació anual ha estat impulsada per episodis excepcionals al llarg de l’any: una primavera molt plujosa, amb un març extremadament plujós; un juliol destacat, un dels més plujosos del segle XXI; i un desembre extraordinari, que ha superat totes les xifres del segle XXI.

Al llarg de l’any, s’han acumulat més de 1.500 mm de precipitació al massís dels Ports i en algunes zones del Pirineu més oriental, així com en alguns sectors d’alta muntanya. Destaquen els 1.754,9 mm del Parc Natural dels Ports (Baix Ebre) i els 1.515,9 mm a Beget (Ripollès).

En canvi, la precipitació ha estat relativament baixa al Segrià, el Pla d’Urgell, la Noguera, les Garrigues i la Ribera d’Ebre, amb valors inferiors als 400 mm.


Anomalia de temperatura respecte de 1991-2020

 

 

Etiquetes: 
Pluja
calor
emergència climàtica
Categories: 
Canvi climàtic

Relacionats

Notícia

L'OMM pronostica els propers 5 anys amb temperatures rècord i fenòmens meteorològics extrems

Les prediccions climàtiques globals mostren que es preveu que les temperatures es mantinguin a nivells rècord o propers a aquests en els propers cinc anys, cosa que augmentarà els riscos climàtics i els impactes en les societats, les economies i el desenvolupament sostenible, segons un nou informe de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM).

Notícia

Es confirma la tendència a un escalfament sostingut a Catalunya

Els tres darrers anys (2022-2024) han estat molt càlids, provocant un augment de la mitjana anual de la temperatura de l’aire a Catalunya de 2 °C en els darrers 75 anys (1950-2024)

Notícia

Balanç dels Projectes pel Clima 2023-25: compartim aprenentatges i reptes de futur

El 10 de desembre va tenir lloc la 4a i última trobada conjunta amb els projectes participants a les Subvencions pel Clima 2023-25, amb l’objectiu de compartir els resultats i valoracions dels dos anys de convocatòria. 

Butlletí

Enviaments anteriors