S'amplia a cinc quilòmetres el radi de l'autoconsum compartit

Entre les diverses mesures aprovades, es destaca un paquet de foment a l'electrificació. Amb relació a mesures d'interès pel món local destaquem les següents.

Les facilitats de connexió arriben a les escomeses dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, que queden exemptes d'autorització, sempre que no sigui necessària una avaluació d'impacte ambiental ni una declaració d'utilitat pública.

En la línia de mesures d'electrificació, a fi de fomentar l'autoconsum, la distància màxima entre la generació i el consum augmenta a 5 km per a instal·lacions menors de 5 MW, es flexibilitzen les tipologies, i s'introdueix la figura del gestor d'autoconsum, que podrà exercir de representant dels partícips, facilitant les gestions necessàries per al bon funcionament.

S'afavoreix l'electrificació de la climatització a les comunitats de veïns i s'habilita als ajuntaments l'aplicació de deduccions del 50% a l'impost de béns immobles i del 95% a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), tal com ja passa amb l'autoconsum.

La tramitació dels projectes de renovables també es modifica, per facilitar-ne l'execució, evitar costos derivats de la forta competència internacional i optimitzar la qualitat de les instal·lacions.

També s'inclou un paquet de mesures sobre emmagatzematge i bateries, flexibilitat de la demanda, en les quals es destaca.

Com a mesura addicional per reforçar la resiliència del sistema, el decret dona un impuls molt rellevant a l'emmagatzematge, tant mitjançant la hibridació en instal·lacions de generació com amb la incorporació al sistema elèctric en general.

Finalment, es modifica la Llei 24/2013 del sector elèctric per incorporar noves eines de flexibilitat, entre les quals destaca la figura de l'agregador independent, que combinarà múltiples consums i l'electricitat generada per consumidors, productors o instal·lacions d'emmagatzematge per a la venda o compra als mercats d'electricitat i la prestació de serveis al sistema.