La iniciativa, registrada per PSOE, Sumar, ERC, Bildu, BNG i Podem, pretén eliminar obstacles burocràtics i accelerar la transició energètica mitjançant mesures concretes per a un accés universal i democràtic a l’energia neta.

Context i urgència

Malgrat l’eliminació de l’«impost al sol» el 2018, el desenvolupament de l’autoconsum —especialment el col·lectiu— segueix estancat. Només 1% de les 529.500 instal·lacions registrades per la CNMC (abril 2024) corresponen a aquesta modalitat, una xifra insuficient per a un país on el 70% de la població viu en edificis residencials. La normativa actual, encara essencial, requereix adaptar-se als reptes actuals: agilitzar tràmits, garantir equitat i simplificar l’accés a les comunitats energètiques.

Les 12 propostes concretes de la PNL

1. Incorporar la figura del gestor de l’autoconsum a la regulació (Llei 24/2013 del Sector Elèctric i Reial Decret 244/2019) i permetre l’activació i gestió de contractes de forma unilateral per part de cada associat amb la distribuïdora elèctrica (tant per a la baixa, modificacions o l’alta d’un consumidor associat).

2. Establir la possibilitat de compartir només els excedents d’autoconsum (en lloc de tota la generació).

3. Definir procediments a la tarifa per facilitar la donació i/o compartició d’excedents, i destinar aquests excedents a consumidors vulnerables.

4. Permetre que es modifiquin els contractes d’autoconsum col·lectiu de forma mensual en comptes de cada 4 mesos.

5. Concedir automàticament l’accés —si ja es disposa dels permisos segons la normativa— quan la potència instal·lada sigui igual o inferior als drets d’extensió adquirits, excepte si la distribuïdora acredita risc tècnic. S’estableix un termini de resposta fi xat i silenci positiu.

6. Utilitzar el límit d’accés a la compensació simplificada en funció de la capacitat d’accés (no de la potència instal·lada) i augmentar el llindar de 100 kW a 450 kW de capacitat d’accés per acollir-se al mecanisme de compensació simplificada d’excedents.

7. Estendre l’exempció de sol·licitar el permís d’Accés i Connexió a totes les instal·lacions que injectin menys de 15 kW a la xarxa.

8. Establir un procediment estandarditzat per a l’accés i connexió a tot el territori estatal, i oferir informació transparent sobre els centres de transformació als quals està adscrit cada punt de consum.

9. Augmentar el límit de distància entre generació i consum per a qualsevol tecnologia i modalitat d’autoconsum, i transitar cap a un model de pagament de peatges en funció de la distància, garantint cost zero de peatges per a autoconsums de menys de 2 km.

10. Introduir coeficients dinàmics de repartiment per a l’autoconsum col·lectiu (ex post, posterior al consum d’energia), en substitució dels actuals coeficients estàtics ex ante (anterior al consum).

11. Regular l’emmagatzematge distribuït (recurs local de flexibilitat) perquè no estigui associat a una instal·lació d’autoconsum (generació) com a autoconsum en modalitat individual o col·lectiva.

12. Transitar del model actual d’ajudes i/o subvencions a un de deduccions fiscals, per guanyar eficàcia i eficiència, i facilitar el procés a la ciutadania. S’han d’estudiar opcions com bonificacions a l’IRPF o a l’impost de societats, o una reducció de l’IVA per a instal·lacions d’autoconsum i emmagatzematge amb propietaris consumidors finals.

Suport polític i social

El text, fruit de mesos de treball amb entitats ecologistes, sindicats, cooperatives i l’Amep, reflecteix un ampli consens social. Durant una jornada al Congrés el febrer passat, portaveus de PP, PSOE, Sumar i ERC van coincidir en la necessitat d’actualitzar la normativa.

Pròxims passos

La proposta serà debatuda a la Comissió de Transició Ecològica del Congrés. L’Aliança confia en un suport unànime per part dels grups parlamentaris, en línia amb els compromisos europeus de descarbonització i justícia social.