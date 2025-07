Vilafranca del Penedès avança cap a la transició energètica

Aquest projecte és resultat dels acords de pressupostos entre l’equip de govern Socialista i el grup municipal de Vilafranca en Comú, per tal d’avançar decididament cap a la transició energètica de Vilafranca. S’ha fet a l’aparcament del Complex Aquàtic / Pavelló d’Hoquei la presentació d’aquesta iniciativa a càrrec de l’alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, del regidor de Transició Ecològica, Miquel Medialdea, del president delegat de l'Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra, i de la regidora del grup municipal de VeC, Montserrat Romagosa.

La potència en aquestes noves instal·lacions fotovoltaiques que s’instal·laran a l’aparcament del Complex Aquàtic / Pavelló d’Hoquei i a la coberta del Pavelló de la Gamba, serà de 197,4 KWpic de potència, i es calcula que produiran una energia anual de 271.164KWh.

A més, en tractar-se d’un sistema d’emmagatzematge d’energia mitjançant bateries, s’aconseguirà autoconsumir tota l’energia produïda, ja que l’energia generada en horari solar (per sobre de la demanda), s’emmagatzemarà i es consumirà en horari nocturn. Amb aquest sistema d’acumulació, no existirà energia sobrant a injectar a la xarxa. Les bateries estan dimensionades per cobrir tota la demanda en horari nocturn d’aquestes instal·lacions.

Les instal·lacions cobriran el consum dels edificis de la Zona Esportiva com són el Pavelló Firal, el Pavelló de la Gamba 1, el pavelló de la Gamba 2, la pista d’atletisme, el Pavelló d’Hoquei, el Camp de futbol 1, el camp de futbol 2 i el camp de futbol 3.

Així, tot el consum elèctric d’aquestes instal·lacions esportives, ja sigui en horari solar o en horari nocturn, serà cobert per les dues instal·lacions sense cap necessitat de consumir energia elèctrica de companyia, reduint el cost econòmic i fent d’aquestes instal·lacions un districte de 0 emissions.

Una instal·lació fotovoltaica se situarà sobre la coberta del Pavelló Poliesportiu de la Gamba, ja que disposa d’una inclinació i orientació idònia, deixant lliure el lluernari per a l’entrada de llum natural al interior.

L’altra instal·lació fotovoltaica estarà situada a l'aparcament del Complex Aquàtic / Pavelló d’Hoquei. Les plaques fotovoltaiques estaran situades sobre unes pèrgoles que serviran a la vegada per donar ombra a unes 30 places d’aparcament.

El cost total d’aquestes dues instal·lacions serà de 671.146€, un 75% del qual està subvencionat per la Diputació de Barcelona, a través de la Línia 2 “Renovables 2030” del Programa sectorial de Transició Ecològica 2030 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027.

La previsió és que aquestes dues instal·lacions estiguin en funcionament a finals de l’any 2026.

Miquel Medialdea ha remarcat que aquestes instal·lacions cobriran el “consum elèctric de 8 equipaments de la Zona Esportiva per on diàriament hi passen unes 3.000 persones. La pèrgola a més, donarà ombra a l’aparcament del Complex Aquàtic / Pavelló d’Hoquei, la qual cosa els usuaris l’agrairan molt”.

Per la seva banda, la regidora Montse Romagosa ha destacat que per al seu grup municipal “la transició energètica i la sostenibilitat són una prioritat i així ho vam plasmar en la negociació per donar suport als pressupostos per als anys 2024 i 2025. És una aposta forta la que es fa amb aquest projecte gràcies a la Diputació de Barcelona per tal que la Zona Esportiva sigui un espai de 0 emissions i que s’autoabasteixi d’energia”.

El diputat Marc Serra, al seu torn, ha posar en relleu la singularitat i innovació d’aquests projectes, ja que “no només es generarà energia sinó que s’emmagatzemarà en bateries per tal que es pugui consumir de nit el que es genera de dia. La Diputació hem destinat a la convocatòria Renovables 2030 177 MEUR dels quals se n’han beneficiat uns 1.000 projectes d’uns 200 municipis de la demarcació”.

Per cloure, l’alcalde Francisco Romero ha remarcat que la sostenibilitat i fer front al canvi climàtic és “una línia estratègica del programa de govern. Valorem molt positivament compartir aquest camí amb Vilafranca en Comú. Aquest línia estratègica és de ciutat d’acord amb la nostra realitat i la història del cultiu de la vinya. Hi apostem decididament com a ciutat amb projectes com la càtedra Vinya i canvi climàtic o el nou Vinseum”.