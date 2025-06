L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha anunciat una subvenció de la Diputació de Barcelona quantificada en 1,5 milions d'euros, en la línia “Renovables 2030” del Programa sectorial de transició ecològica 2030, de suport a inversions locals pel clima.

En concret, aquesta subvenció es destinarà a crear tres instal·lacions fotovoltaiques en equipaments municipals: una serà una coberta per a les dues pistes de bàsquet de les pistes d'atletisme, una altra s'instal·larà a l'escola La Ginesta, i la tercera, a la Plataforma de Serveis a les Persones Frederica Montseny (residència i centre de dia d'AISSA).

L'alcalde Juan Luis Ruiz ha destacat que es tracta de la subvenció més gran destinada a un projecte específic en aquest mandat, i ha destacat l'aposta del govern vilanoví per front a la crisi climàtica, buscant recursos “per al compromís d'actuar davant l'emergència climàtica apostant per les energies renovables, promovent polítiques per tenir una ciutat més sostenible, tal com queda reflectit en els objectius del Pla d'Actuació Municipal”.

L'Ajuntament va presentar diversos projectes a la convocatòria amb l'objectiu d'afavorir l'estalvi energètic als equipaments municipals, i també amb la voluntat de promoure les comunitats energètiques. La Diputació va valorar positivament els projectes presentats a la convocatòria, dels quals en destaquen aquests tres.

La regidora d'Emergència climàtica i espais naturals, Iolanda Sánchez, ha destacat que les noves instal·lacions permetran fer “un pas important en l'avanç per reduir les emissions, apropant a la ciutadania una energia pública, neta i més barata, i d'altra banda permetent compartir l'energia sobrant a través de la creació de comunitats energètiques”.

Els diners es destinaran a l'execució de tres instal·lacions solars fotovoltaiques. La més important serà la coberta de les pistes de basquet de les pistes d'atletisme, que permetran donar ombra per a la pràctica esportiva mentre es produeix energia. La instal·lació fotovoltaica preveu una potència de 297 kW i una energia generada de 400.484 kWh/any.

En el cas de l'escola La Ginesta, s'hi preveu una instal·lació fotovoltaica amb una potència de 85 kW, i una energia generada de 147.426 kWh/any.

El tercer projecte escollit, a l'edifici de La Plataforma, té la particularitat que es preveu que tota l'energia generada sigui consumida pel propi centre. En aquest cas es tracta d'una instal·lació amb una potència de 80 kW, amb una producció de 112.312,26 kWh/any.

En total, un cop executats els tres projectes, es preveu una potència fotovoltaica de: 463 kW i una energia generada de 660.070 kWh/any, que equival al consum anual de 189 llars.

Actualment Vilanova i la Geltrú compta amb set instal·lacions en equipaments municipals: Can Pahissa, l'edifici annex a la Casa Consistorial, l'Escola d'Art, el Centre Cívic de Sant Joan, el Centre Cívic Molí de Vent, l'edifici IMET, i una pèrgola a la caseta de Platja Llarga.

La regidora ha explicat que es preveu fer noves inversions, i se seguirà sol·licitant subvencions per a altres projectes d'energies renovables.