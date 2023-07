Rècord de temperatures globals el mes de juny

El juny del 2023 quedarà als annals de la història marcant un màxim de 0,5 °C per sobre de la mitjana del període 1991-2020, i superant l'anterior rècord del mes de juny del 2019, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus de la Unió Europea, que col·labora amb l'OMM.

L'agència meteorològica de l'ONU ha indicat que hi ha canvis de gran abast al sistema de la Terra com a resultat del canvi climàtic induït per l'home, i ha confirmat que les temperatures de la superfície del mar a l'Atlàntic Nord assoleix nivells “fora de sèrie”.

El Niño aguditza la calor

La direcció de Serveis Climàtics de l'OMM va explicar que la calor excepcional de juny i principis de juliol es va produir al començament del desenvolupament d'El Niño, i va alertar que s'espera que aquest fenomen “alimenti encara més la calor tant a la terra com a els oceans i condueixi a temperatures més extremes i onades de calor marines ”.

“Estem en un territori desconegut i podem esperar que caiguin més rècords a mesura que El Niño es desenvolupa més, i aquests impactes s'estendran fins al 2024. És una notícia preocupant per al planeta”, va dir Chris Hewitt.

La calor va batre una altra marca aquest 4 de juliol , quan la mitjana mundial de temperatura va ser de 17,03 °C.

El científic va afegir que les temperatures globals de la superfície del mar van assolir nivells rècord per a l'època de l'any tant al maig com al juny, cosa que tindrà un impacte en la distribució de les pesqueries i la circulació oceànica en general, amb efectes col·laterals al clima.

“No és només la temperatura de la superfície, sinó que tot l'oceà s'està escalfant i absorbint una energia que hi romandrà durant centenars d'anys . L'alarma ha de sonar especialment fort a causa de les temperatures de la superfície del mar sense precedents a l'Atlàntic Nord”, va subratllar Hewitt.

La calor a l'Atlàntic Nord és causada per una combinació de circulació anòmala a curt termini a l'atmosfera i canvis a llarg termini a l'oceà i no està lligada a El Niño, que es desenvolupa al Pacífic tropical.

L'OMM va destacar igualment que al juny el gel marí antàrtic va arribar al seu nivell més baix des que van començar les observacions satel·litàries, un 17% per sota de la mitjana, trencant el rècord anterior de juny per un marge substancial.

Al llarg del mes, l'extensió diària del gel marí antàrtic es va mantenir en valors baixos sense precedents per a l'època de l'any.

Font: Organització Mundial de Meteorologia