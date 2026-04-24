Reconeixements pel foment de la bicicleta

L’AMB celebra la primera gala de la Bicinit metropolitana i apunta els reptes de futur de la bicicleta
L’organisme metropolità ha lliurat, durant l’esdeveniment, els premis BICIMPULS a diferents actors clau en el foment i la promoció de la bici: entitats socials, ajuntaments metropolitans, periodistes i usuaris de l’AMBici i el Bicibox
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha celebrat avui la primera gala de la Bicinit Metropolitana, la nit de la bicicleta metropolitana. L’acte, que ha tingut lloc al vestíbul de la Universitat de Barcelona, ha congregat més de 175 assistents. L’organisme metropolità ha lliurat, durant l’esdeveniment, els premis BICIMPULS a diferents actors clau en el foment i la promoció de la bici: entitats socials, ajuntaments metropolitans, periodistes i usuaris de l’AMBici i el Bicibox.
El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Carlos Cordón, i la primera tinenta d’alcaldia, d’Urbanisme, Acció Climàtica, Mobilitat, Pla de Barris i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, han estat els encarregats d’obrir l’acte. A banda de destacar els serveis i les infraestructures ciclistes impulsades amb èxit en els darrers anys, i que han convertit la metròpolis en un referent a tot Espanya, també han destacat els reptes de futur de la bicicleta metropolitana.
Per la primera tinenta d'alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, “el servei públic de bicicleta compartida és la punta de llança d'aquest mitjà de transport a Barcelona. La creació del Bicing fa gairebé 20 anys va significar per a molts la demostració que moure’s en bici per la ciutat era una opció real i quotidiana. Avui, tenim el repte i el propòsit que la bici també sigui una opció per als desplaçaments interurbans a l’àrea metropolitana i des de Barcelona i cap a Barcelona”, ha destacat Bonet, que ha afegit que “per això seguim treballant en millorar la infraestructura, recosir la xarxa pedalable, connectar municipis com estem fent ara entre Barcelona i Esplugues i afavorir la intermodalitat”.
El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Carlos Cordón, ha destacat que “tenim reptes molt rellevants. El primer és completar la xarxa Bicivia, que tot just celebra el seu desè aniversari. Actualment, dels 545 km totals planificats, ja en tenim un 68 % executat. Hem de garantir una xarxa contínua, segura i d’alta qualitat, que connecti realment els municipis metropolitans i els principals pols d’activitat”. “El segon gran repte és avançar cap a un sistema més integrat de bicicleta pública metropolitana. Hem de ser capaços d’integrar encara més els serveis actuals d’AMBici i Bicing. Actualment, ja compten amb títols combinats i estacions de transferència per resoldre la mobilitat dels usuaris que necessiten fer servir els dos serveis alhora. Seguirem reforçant aquests elements de coordinació en el futur immediat”, ha exposat. “Finalment, cal continuar apostant per la intermodalitat, facilitant la combinació de la bici amb el transport públic i millorant l’accés a estacions i intercanviadors. Cal reforçar la xarxa d’aparcaments segurs Bicibox i construir nous aparcaments de gran capacitat a les estacions de metro i ferrocarril”, ha afegit.
Cordón també ha destacat l’èxit de l’AMBici. “És un dels pocs exemples europeus de bicicleta pública compartida d’abast supramunicipal”, ha recordat. “Després de només tres anys de funcionament, ha superat totes les expectatives. Amb gairebé 2.600 bicicletes i més de 24.000 usuaris, s’ha consolidat com una alternativa real i quotidiana de mobilitat sostenible. Això ens demostra que, quan oferim serveis de qualitat, la ciutadania respon”, ha afegit.
Els premis BICIMPULS
Durant la gala de la Bicinit, s’han lliurat els premis BICIMPULS, per distingir diferents actors clau en el foment i la promoció de la bicicleta a la metròpolis de Barcelona. S’han reconegut a entitats socials que desenvolupen projectes amb impacte comunitari amb la bicicleta com a mitjà principal. Concretament, en tres categories: foment de la bici per a la mobilitat quotidiana, com a eina d’inclusió social i com a element d’expressió cultural. Els projectes guardonats han estat VésenBici, bicicletes comunitàries a l’habitatge social, de Sostre Cívic; Cyclolock, aparcaments segurs amb impacte social positiu, de Ferran Casanovas, i Bicibarris i les Rutes Climàtiques, de Biciclot SCCL.
D’altra banda, també s’ha reconegut la tasca dels ajuntaments metropolitans i dels equips tècnics municipals que treballen per construir i millorar les infraestructures ciclistes, i acabar de completar la xarxa metropolitana pedalable Bicivia, que tot just celebra el desè aniversari. Per una banda, s’ha reconegut el projecte del Pont d’Esplugues, que integra la Bicivia 4 i la 7, promoguda pel municipi d’Esplugues de Llobregat, com a millor infraestructura Bicivia executada en els darrers dos anys. D’altra banda, s’ha premiat l’Àrea d’Estudis i Projectes Ambientals, Presidència i Seguretat de l’Ajuntament de Cornellà com el departament municipal que més ha promogut l’ús de la bici en el seu territori.
També s’ha reconegut la tasca de comunicació dels periodistes de l’àmbit de la mobilitat, per ajudar a difondre la cultura de la bicicleta i la mobilitat sostenible a través dels mitjans de comunicació. En aquest cas, els guardons han anat a parar als periodistes de premsa generalista David Guerrero i Carlos Márquez.
La gala també ha ressaltat el paper dels usuaris dels serveis metropolitans de bicicleta. Concretament, s’ha premiat els 10 usuaris més actius del servei Bicibox, l’aparcament segur de bicis de l’AMB, i els 10 més actius de l’AMBici, la bicicleta pública metropolitana del AMB. En aquest sentit, la seva participació quotidiana és fonamental per avançar cap a un model de mobilitat més net i accessible per a tots.