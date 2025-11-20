Mitjançant una nova injecció d’ajudes de 2,38 milions d’euros, l’organisme metropolità seguirà completant, amb els ajuntaments, la xarxa Bicivia.
Aquesta quarta convocatòria de subvencions dona continuïtat a les tres que ja va fer els anys 2016, 2017 i 2021, que van suposar la creació de 48 quilòmetres de vies pedalables, amb una inversió total de 10 milions d’euros
L’AMB també destina un milió d’euros perquè els consistoris puguin fer actuacions que millorin i impulsin els itineraris a peu per als vianants. Especialment, en els accessos al transport públic
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) dona un nou impuls a la mobilitat activa: la bicicleta i els desplaçaments a peu. L’organisme metropolità ha aprovat, aquest mes d’octubre, dues noves convocatòries de subvencions per un import total de 3,38 milions d’euros. Estan destinades als ajuntaments metropolitans per projectar i construir carrils bici que puguin completar la Bicivia, la xarxa pedalable de la metròpolis de Barcelona, i per fer actuacions de millora de l’espai públic que impulsin els itineraris a peu per als vianants. Concretament, l’AMB ha destinat 2,38 milions d’euros per projectar i executar carrils bici, i 1 milió d’euros per millorar els itineraris a peu; especialment, en els accessos al transport públic. A banda de la nova infraestructura que es podrà fer gràcies a aquesta inversió, el paquet de subvencions també ajudarà a impulsar l’economia i els llocs de treball a la metròpolis de Barcelona.
“Aquesta nova convocatòria permetrà continuar completant els trams pendents de la xarxa Bicivia, per facilitar i promoure una mobilitat còmoda i segura en bicicleta, tant dins del municipi com entre diferents localitats. També és clau connectar els grans intercanviadors de transport públic, els polígons d’activitat econòmica i els grans centres generadors de mobilitat. D’altra banda, també hem de garantir la seguretat i la comoditat del vianant”, exposa la consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l’AMB, Elisabet Latorre.
Convocatòria per finançar carrils bici
Per a la projecció i execució de carrils bici, cada ajuntament metropolità pot presentar, com a màxim, dues sol·licituds de subvenció. L’AMB pot subvencionar fins al 50 % del pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) i fins a un màxim de 200.000 euros per ajuntament metropolità. L’actuació objecte de la subvenció haurà d’estar executada en el termini de 18 mesos a partir de la data d’atorgament de la subvenció. En casos d’excepcionalitat degudament justificada, es permetrà una pròrroga de 9 mesos.
Convocatòria per finançar itineraris per a vianants
Per a la projecció i execució d’actuacions de millores de l’espai públic per a vianants, cada ajuntament metropolità pot presentar, com a màxim, dues sol·licituds de subvenció. L’AMB pot subvencionar fins al 50 % del pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) i fins a un màxim de 50.000 euros per ajuntament metropolità. L’actuació objecte de la subvenció haurà d’estar executada en el termini de 18 mesos a partir de la data d’atorgament de la subvenció. En casos d’excepcionalitat degudament justificada, es permetrà una pròrroga màxima de 9 mesos.
Convocatòries anteriors de l’AMB per construir carrils bici: 2016, 2017 i 2021
Fins ara, l’AMB havia dut a terme tres convocatòries de subvencions per construir carrils bici i millorar la connectivitat metropolitana en bicicleta, els anys 2016, 2017 i 2021, amb un total de 3,56 milions d’euros de subvencions, atorgades finalment entre les tres convocatòries, i que va suposar una inversió total, entre l’AMB i els ajuntaments, de 10,05 milions d’euros. Com en la nova convocatòria de subvencions que es posa ara en marxa, es van prioritzar tots els projectes que formen part de la xarxa Bicivia, que connecta de manera directa i segura tota la metròpolis de Barcelona. Concretament:
- La primera convocatòria (2016) va comportar una inversió total de 3.317.450,97 €, dels quals l’AMB en va subvencionar 1.199.259,29 €. Es van cofinançar, en total, 17 actuacions en 14 municipis metropolitans, que van suposar la construcció de 18 quilòmetres nous de xarxa pedalable.
- La segona convocatòria (2017) va comportar una inversió total de 3.420.239,90 €, dels quals l’AMB n’està subvencionant 1.274.364,07 €. Es van cofinançar 13 actuacions en 12 municipis metropolitans. Això va implicar l’execució de 16 quilòmetres nous de xarxa pedalable.
La tercera convocatòria (2021) va suposar una inversió total de 3.304.064,69 €, dels quals l’AMB en va subvencionar 1.093.183,98 €. Es van cofinançar 11 actuacions en 11 municipis metropolitans. I tot això va implicar l’execució de 14 quilòmetres nous de xarxa pedalable.
La Bicivia, la xarxa pedalable metropolitana
La bicicleta és una de les peces clau de la mobilitat sostenible. Per continuar impulsant-la com a mitjà de transport urbà habitual, l’AMB ha desenvolupat i està impulsant tot un seguit de serveis i infraestructures. La Bicivia, dissenyada per l’AMB d’acord amb els municipis, és la xarxa que uneix tota la metròpolis de Barcelona, mitjançant un potent entramat de carrils bici. Quan estigui completada, sumarà més de 550 km. Actualment, està construïda en un 67 %. La xarxa bàsica està vertebrada per 9 grans eixos: quatre de verticals, que travessen la metròpolis de nord a sud i que es distribueixen seguint el curs fluvial del Llobregat i del Besòs, i cinc d’horitzontals, dels quals quatre recorren la banda costanera i un l’àrea del Vallès.
BICIVIA 1 - 45 KM. Connecta Castelldefels amb Montgat i recorre tot el Front Marítim Metropolità
BICIVIA 2 - 22 KM. Connecta el Prat de Llobregat amb Sant Andreu de la Barca al llarg del riu Llobregat
BICIVIA 3 - 25 KM. Connecta el Prat de Llobregat amb Montgat, travessant Barcelona a l’altura de la Gran Via
BICIVIA 4 - 22 KM. Connecta Castellbisbal amb Barcelona i passa principalment pel traçat de l’antiga N-340
BICIVIA 5 - 23 KM. Connecta Cornellà amb Badalona, travessant Barcelona pel carrer Provença
BICIVIA 6 - 23 KM. Connecta Barberà del Vallès amb Barcelona i recorre principalment el traçat de l’antiga N-150
BICIVIA 7 - 31 KM. Connecta Castelldefels amb Barcelona i el seu traçat passant principalment per la C-245
BICIVIA 8 - 12 KM. Connecta Badalona amb Montcada i Reixac al llarg del riu Besòs
BICIVIA 9 - 32 KM. Connecta Cervelló amb Cerdanyola del Vallès a través dels municipis del Vallès