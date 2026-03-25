L’AMB impulsa 34 actuacions per millorar la mobilitat en bici i a peu a la metròpolis, amb una inversió total de gairebé 9,5 milions d’euros
Carlos Cordón i Elisabet Latorre amb alcaldes i regidors dels municipis beneficiaris de les subvencions. Foto: AMB
L’AMB dona un nou impuls a la mobilitat activa: la bicicleta i els desplaçaments a peu. L’organisme metropolità impulsa, juntament amb els municipis, 34 actuacions per millorar la mobilitat en bicicleta i a peu a la metròpolis de Barcelona. Concretament, entre l’AMB i els ajuntaments, s’invertiran 9,45 M€, dels quals prop de 2 M€ seran finançament de l’AMB i la resta dels consistoris.
Gràcies al darrer paquet de subvencions que va obrir l’AMB per acabar de construir carrils bici i completar la xarxa Bicivia, s’impulsen 12 actuacions de carrils bici en 10 municipis metropolitans, amb una inversió total prevista de 5,3 M€. D’altra banda, amb la subvenció perquè els consistoris puguin millorar i impulsar els itineraris a peu per als vianants i els accessos al transport públic, s’impulsen 22 actuacions en 17 municipis metropolitans, amb una inversió total prevista de 4,1 M€.
Aquest matí, el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Carlos Cordón, i la consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l’AMB, Elisabet Latorre, s’han trobat amb alcaldes i regidors dels municipis beneficiaris de les subvencions. “Celebrem l’èxit d’aquesta convocatòria, que permetrà fer una metròpolis més pedalable. També hem de continuar avançant en els projectes més complexos de la xarxa Bicivia. Són actuacions clau per estructurar la mobilitat ciclista metropolitana, però requereixen coordinació amb altres administracions. Per això, és imprescindible reforçar la col·laboració institucional per accelerar-ne la redacció i execució i fer realitat una xarxa contínua, segura i d’alta qualitat”, ha exposat Cordón.
“Les actuacions de condicionament de les parades d’autobús i del seu entorn són fonamentals per fer un salt qualitatiu en accessibilitat. Garantir que tothom pugui accedir al transport públic en igualtat de condicions és una qüestió de justícia social”, ha afegit.
Carrils bici i Bicivia: 12 actuacions en 10 municipis
De les subvencions de 2,38 M€ de l’AMB per acabar de construir carrils bici i completar la xarxa Bicivia, l’AMB n’ha atorgat 1,33 M€.
Els 10 municipis metropolitans on s’han executat o es faran actuacions de nous trams de carrils bici i Bicivia són els següents: Cerdanyola del Vallès, Sant Just Desvern, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Torrelles de Llobregat, Barberà del Vallès, Sant Joan Despí, Badalona, Castelldefels i Cornellà de Llobregat.
Això suposa un total de 8,3 km de xarxa pedalable addicionals, 4,4 km dels quals corresponen a la xarxa Bicivia. De moment ja n’hi ha 2,8 km (0,7 km de Bicivia) i 5,5 km estan pendents d’executar (3,7 km de Bicivia).
L’AMB subvenciona fins al 50 % del pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) i fins a un màxim de 200.000 euros per ajuntament metropolità. L’actuació objecte de la subvenció haurà d’estar executada en el termini de 18 mesos a partir de la data d’atorgament de la subvenció. En casos d’excepcionalitat degudament justificada, es permetrà una pròrroga màxima de 9 mesos.
Itineraris per a vianants: 17 municipis i 22 actuacions.
De la subvenció d’1 M€ perquè els consistoris puguin millorar i impulsar els itineraris a peu per als vianants i els accessos al transport públic, l’AMB n’ha atorgat 660.000 €.
Els 17 municipis metropolitans que han rebut la subvenció per fer actuacions de millora de l’espai públic per als vianants o, particularment, d’accessibilitat en parades d’autobús, són els següents: Tiana, Cerdanyola del Vallès, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Torrelles de Llobregat, Gavà, Sant Joan Despí, Sant Climent de Llobregat, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, el Papiol, Montgat, Sant Boi de Llobregat i Begues.
De les 22 actuacions, 12 són en parades de Bus Metropolità i 10 en altres espais. A banda de la nova infraestructura, el paquet de subvencions també ajudarà a impulsar l’economia i els llocs de treball a la metròpolis de Barcelona. D’aquestes 22 obres, 6 ja s’han executat, i n’hi ha 16 pendents d’executar.
L’AMB subvenciona fins al 50 % del pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) i fins a un màxim de 50.000 euros per ajuntament metropolità. L’actuació objecte de la subvenció haurà d’estar executada en el termini de 18 mesos a partir de la data d’atorgament de la subvenció. En casos d’excepcionalitat degudament justificada, es permetrà una pròrroga màxima de 9 mesos.
Convocatòries anteriors de l’AMB per construir carrils bici: 2016, 2017 i 2021
Fins ara, l’AMB havia dut a terme tres convocatòries de subvencions per construir carrils bici i millorar la connectivitat metropolitana en bicicleta, els anys 2016, 2017 i 2021, amb un total de 3,56 M€ de subvencions, atorgades finalment entre les tres convocatòries, i que van suposar una inversió total, entre l’AMB i els ajuntaments, de prop de 10 M€. Igual que amb la nova convocatòria de subvencions que es posa ara en marxa, es van prioritzar tots els projectes que formen part de la xarxa Bicivia, que connecta de manera directa i segura tota la metròpolis de Barcelona. Concretament:
La primera convocatòria (2016) va comportar una inversió total de 3.317.450,97 €, dels quals l’AMB en va subvencionar 1.199.259,29 €. Es van cofinançar 17 actuacions en 14 municipis metropolitans. Això va implicar la construcció de 18 km nous de xarxa pedalable.
La segona convocatòria (2017) va comportar una inversió total de 3.420.239,90 €, dels quals l’AMB en va subvencionar 1.274.364,07 €. Es van cofinançar 13 actuacions en 12 municipis metropolitans. Això va implicar la construcció de 16 km nous de xarxa pedalable.
La tercera convocatòria (2021) va comportar una inversió total de 3.304.064,69 €, dels quals l’AMB en va subvencionar 1.093.183,98 €. Es van cofinançar 11 actuacions en 11 municipis metropolitans. Això va implicar la construcció de 14 km nous de xarxa pedalable.
La Bicivia, la xarxa pedalable metropolitana
La bicicleta és una de les peces clau de la mobilitat sostenible. Per continuar impulsant-la com a mitjà de transport urbà habitual, l’AMB ha desenvolupat i continua impulsant tot un seguit de serveis i infraestructures. La Bicivia, dissenyada per l’AMB d’acord amb els municipis, és la xarxa que uneix tota la metròpolis de Barcelona mitjançant un potent entramat de carrils bici. Quan estigui completa, sumarà més de 550 km. Actualment, està construïda en un 67 %. La xarxa bàsica està vertebrada per 9 grans eixos: 4 de verticals, que travessen la metròpolis de nord a sud i que es distribueixen seguint el curs fluvial del Llobregat i del Besòs, i 5 d’horitzontals, dels quals 4 recorren la banda costanera i 1 l’àrea del Vallès.