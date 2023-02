Reconeixement a les bones pràctiques d'impuls a la biodiversitat local

Foto: Jardins Joan Maragall de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Pla Natura 20230

Els municipis catalans guardonats han estat Barcelona en la categoria ‘Biodiversitat i impuls econòmic’ i en la categoria ‘Fauna’ i Lleida en la categoria ‘Hàbitats’

A les sis categories d'aquesta quarta edició han concorregut 36 projectes procedents de 21 entitats locals, destacant la varietat i diversitat geogràfica, cosa que demostra que la protecció de la biodiversitat s'està integrant a les polítiques municipals.

Els reconeixements van estar lliurats ahir pel secretari general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, i el president de la Red de gobiernos locales +Biodiversidad i alcalde de Viladecans, Carles Ruiz Novella, que va felicitar tots els que han presentat propostes a la convocatòria "pel seu compromís per millorar la salut de les ciutats”. "En un moment d'incerteses -va subratllar en la seva intervenció-, és difícil planificar ciutats, recursos i plantejar com ens hem de preparar per al futur". Tanmateix, "una manera de lluitar contra la incertesa és el coneixement; i això ho hem après en anys de la pandèmia, quan hem hagut de reaccionar, actuar i compartir coneixement”. Des d'aquesta experiència, va dir, l'Administració "posa el focus a la salut”, i això implica contribuir a fer saludable l'entorn dels municipis "on convivim”.

Pla Natura 2030 de Barcelona

El Pla Natura 2030 de l'Ajuntament de Barcelona ha estat recongut amb el premi a les bones pràctiques en biodiversitat i impuls econòmic.

L’estratègia municipal preveu incrementar en 160 hectàrees el verd de la ciutat en un període de quinze anys per preservar el benestar del veïnat i fer front als efectes de l’emergència climàtica. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies també ha reconegut l’Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes com a finalista en la categoria de fauna.

El pla fixa com a objectiu a assolir entre el 2015 i el 2030 incrementar el verd urbà i millorar l’accés que hi té la ciutadania, consolidar una gestió ecològica de la natura que respecti l’essència de les espècies, conservar la biodiversitat, millorar els hàbitats per protegir les espècies i promoure que la ciutadania gaudeixi de les zones verdes i s’impliqui en la cura d’aquestes zones.

Quines accions concretes preveu el pla?

1 metre quadrat més de verd per ciutadà o ciutadana.

Incrementar en 100 hectàrees la superfície naturalitzada.

Crear 100 refugis de biodiversitat.

Doblar el nombre de participants en les activitats de natura.

Impulsar 40 projectes nous del programa “Mans al verd”.

En total, un increment de 160 hectàrees de verd a la ciutat per donar compliment al Compromís pel clima 2015.