Reclamen canvis per incentivar l’autoconsum col·lectiu

L’ Amep i l’ Aliança per l’Autoconsum han presentat una proposta de canvi de la retribució a les xarxes de distribució elèctrica per a desbloquejar l’accés i connexió a la xarxa de les instal·lacions d’autoconsum col·lectiu. Aquesta proposta s’emmarca en el procés de consulta pública que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert per a revisar la metodologia de retribució de les distribuïdores d’energia per al següent període regulador (2026-2031).

Per a això, és necessari deixar enrere el model de “com més xarxes desplego, més ingresso”. Actualment, el reconeixement de la inversió pesa més que la qualitat del servei en el sistema de retribució de les distribuïdores d’energia. Això ha de canviar i s’ha de garantir que la qualitat del servei tingui una major importància, a més d’incentivar l’agilitació dels tràmits necessaris per a activar noves comunitats energètiques.

El marc normatiu pel qual es regeixen les empreses distribuïdores no ajuda. Tant és així que el sistema retributiu actual incentiva el bloqueig de l’autoconsum col·lectiu, ja que no inclou la gestió d’aquesta mena d’instal·lacions ni d’altres elements d’energia distribuïda. El model vigent no promou incentius a les empreses distribuïdores que activen noves instal·lacions d’autoconsum col·lectiu i fomenta el model centralitzat, malgrat anar en contra de l’interès social.

D’aquesta manera, les empreses que millor servei donin hauran de ser les que més retribució rebin. En concret, l’Amep i l’Aliança per l’Autoconsum proposen:

Introduir un criteri de retribució basat en la qualitat del servei que serveixi per a impulsar l’autoconsum col·lectiu . Això vol dir que la retribució que perceben les empreses distribuïdores dependrà de l’activació correcta de nous autoconsums col·lectius, a més de la gestió eficient de l’electricitat injectada a la xarxa i compartida.

. Això vol dir que la retribució que perceben les empreses distribuïdores dependrà de l’activació correcta de nous autoconsums col·lectius, a més de la gestió eficient de l’electricitat injectada a la xarxa i compartida. Introduir requisits d’elaboració de plans d’inversió anuals i triennals de les empreses distribuïdores. Amb aquesta proposada part de les inversions de les companyies es destinaria específicament a incrementar la capacitat per a activar noves instal·lacions d’autoconsum i autoconsum col·lectiu.

L’informe jurídic Proposta normativa per a establir la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica per les obligacions i funcions relatives a l’autoconsum de l’Amep incorpora, a més, altres 20 propostes concretes de canvis en la regulació actual per a desbloquejar aquesta situació.

L’autoconsum col·lectiu i les comunitats energètiques no han penetrat tan ràpidament com requereix la transició energètica i la lluita contra la crisi climàtica. La tramitació es troba en una situació de bloqueig, amb un retard que supera amb escreix el límit de dos mesos marcat per llei, tal com va demostrar l’Aliança per l’Autoconsum en el seu informe Autoconsum a Espanya: diagnòstic, reptes i propostes.

La major part dels retards es donen quan les instal·lacions col·lectives intenten donar-se d’alta amb les empreses distribuïdores d’energia per a poder activar la compensació d’excedents. Els projectes d’autoconsum col·lectiu es topen amb tràmits injustificats, demores en la gestió dels seus expedients i requeriments tècnics desproporcionats que bloquegen l’enlairament d’aquest sector clau per a la transició energètica.

La CNMC ja va investigar en 2023 a diverses empreses distribuïdores d’energia per posar traves a instal·lacions col·lectives i actualment està analitzant si els retards que sofreixen a l’hora de connectar-se a la xarxa són deliberats.

Des de l’Amep i l’Aliança per l’Autoconsum destaquen que és una oportunitat única per a derrocar les barreres que retarden la descentralització del sistema. Només alineant la retribució de les empreses distribuïdores amb la transició ecològica es podrà avançar en benefici de les persones i del planeta.