Qui pateix més els fenòmens meteorològics extrems al món?

L'Índex de Risc Climàtic (IRC) classifica els països segons el cost humà i econòmic dels fenòmens meteorològics extrems. L'última edició destaca les pèrdues creixents i la necessitat urgent d'una major resiliència i acció climàtica.
L'Índex de Risc Climàtic (IRC), publicat des del 2006, és un dels índexs anuals relacionats amb l'impacte climàtic de més llarga durada. L'IRC analitza el grau d'afectació dels fenòmens meteorològics extrems relacionats amb el clima en els països. En fer-ho, mesura les conseqüències dels riscos materialitzats en els països.
Aquest índex retrospectiu classifica els països segons els seus impactes econòmics i humans (mortals, així com el total d'afectats), amb el país més afectat classificat com a més amunt.
L'índex CRI visualitza el grau d'efecte d'aquests esdeveniments un any abans de la publicació de l'índex i durant els 30 anys anteriors. L'índex contextualitza els debats i processos internacionals de política climàtica tenint en compte el risc climàtic al qual s'enfronten els països. Simplifica l'agregació i la comprensió dels impactes dels esdeveniments meteorològics extrems relacionats amb el clima en diferents regions i períodes de temps. Els països més afectats ocupen la posició més alta i haurien de veure els resultats de l'índex CRI com un senyal d'alerta que estan en risc de patir esdeveniments freqüents o esdeveniments extrems rars i inusuals.
Classificació i resultats de l'ICR 2026: aspectes destacats
Calor abrasadora, fortes pluges, incendis forestals, inundacions mortals i tempestes devastadores: les manifestacions de fenòmens meteorològics extrems s'han tornat massa comunes en una nova realitat a tot el món. L'IRC 2026 posa de manifest el cost creixent de la inacció. Revela el cost humà i econòmic creixent.
Del 1995 al 2024, es van perdre més de 832.000 vides i es van registrar pèrdues econòmiques directes per valor de gairebé 4,5 bilions de dòlars (ajustades a la inflació), a causa de més de 9.700 fenòmens meteorològics extrems . La freqüència i la intensitat dels desastres relacionats amb el clima continuen augmentant, i aquestes xifres subratllen la necessitat urgent d'acció climàtica.
La classificació de l’Índex de Risc Climàtic (IRC) indica que, entre 1995 i 2024, Dominica, Myanmar i Hondures van ser els països més afectats pels impactes dels fenòmens meteorològics extrems. El 2024, els països més afectats pels impactes dels fenòmens meteorològics extrems van ser Saint Vincent i les Grenadines, Grenada i el Txad.
Les inundacions, tempestes, onades de calor i sequeres van ser les conseqüències més destacades tant a curt com a llarg termini. Entre 1995 i 2024, les onades de calor (33 %) i les tempestes (33 %) van causar la major part de víctimes mortals. Gairebé la meitat de la població afectada ho va ser per les inundacions (48 %). Amb molta diferència, les tempestes van ser els fenòmens que van causar més pèrdues econòmiques (58 %, o 2,64 bilions USD ajustats per la inflació).
Els països més afectats segons l’índex a llarg termini (1995–2024) es poden dividir en dos grups:
- països afectats per fenòmens extrems molt inusuals (per exemple, Dominica, Myanmar, Hondures i Líbia);
- països afectats per fenòmens extrems recurrents (per exemple, Haití, Filipines, Nicaragua i l’Índia).
La ciència climàtica mostra clarament que el canvi climàtic augmenta el risc per a totes dues categories i contribueix a convertir fenòmens excepcionalment extrems en amenaces contínues, establint una nova normalitat. [CRI 26 resumen ES | PDF]