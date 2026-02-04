Les emissions van assolir un màxim històric el 2025

Es preveu que les emissions globals de carboni procedents de combustibles fòssils augmentin un 1,1% el 2025, assolint un màxim rècord, segons una nova investigació del Global Carbon Project.
El pressupost global de carboni del 2025 projecta 38.100 milions de tones d'emissions de diòxid de carboni fòssil (CO2) aquest any.
La descarbonització dels sistemes energètics està progressant en molts països, però això no és suficient per compensar el creixement de la demanda energètica mundial.
Amb les emissions previstes per canvi d'ús del sòl (com ara la desforestació) reduïdes a 4.100 milions de tones el 2025, es preveu que les emissions totals de CO2 siguin lleugerament inferiors a les de l'any passat.
Amb el final del patró meteorològic d'El Niño del 2023-24, que causa calor i sequera en moltes regions, l'"embornal" terrestre (l'absorció de CO2 pels ecosistemes naturals) es va recuperar aquest any fins al nivell previ a El Niño.
L'informe d'aquest any, publicat juntament amb un nou article a la revista Nature, examina l'impacte del canvi climàtic en els embornals de carboni terrestres i oceànics. Conclou que el 8% de l'augment de la concentració de CO2 atmosfèric des del 1960 es deu al fet que el canvi climàtic debilita els embornals terrestres i oceànics.
El pressupost de carboni restant per limitar l'escalfament global a 1,5 °C està "pràcticament esgotat"
L'informe diu que el pressupost de carboni restant per limitar l'escalfament global a 1,5 °C està "pràcticament esgotat". Sense cap signe de la disminució urgentment necessària de les emissions globals, el nivell de CO2 a l'atmosfera (i els impactes perillosos de l'escalfament global) continuen augmentant.
L'equip de recerca va incloure la Universitat d'Exeter, la Universitat d'East Anglia (UEA), el Centre CICERO per a la Recerca Internacional sobre el Clima, la Universitat Ludwig-Maximilian de Múnich (LMU), l'Institut Alfred-Wegener i més de 90 institucions d'arreu del món.
«Amb les emissions de CO2 que continuen augmentant, mantenir l'escalfament global per sota d'1,5 °C ja no és plausible», va dir el professor Pierre Friedlingstein, del lobal Systems Institute d'Exeter , que va dirigir l'estudi.
«El pressupost de carboni restant per a 1,5 °C, 170.000 milions de tones de diòxid de carboni, s'esgotarà abans del 2030 al ritme d'emissions actual. Estimem que el canvi climàtic està reduint els embornals combinats de la terra i l'oceà, un senyal clar del Planeta Terra que hem de reduir dràsticament les emissions.»
La professora Corinne Le Quéré, professora d'investigació de la Royal Society a l'Escola de Ciències Ambientals de la UEA, va dir: "Els esforços per combatre el canvi climàtic són visibles, amb 35 països que han aconseguit reduir les seves emissions alhora que fan créixer les seves economies, el doble que fa una dècada, i progressos importants en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils en altres llocs. El progrés encara és massa fràgil per traduir-se en les disminucions sostingudes de les emissions globals necessàries per combatre el canvi climàtic. Els impactes emergents del canvi climàtic en els embornals de carboni són preocupants i emfatitzen encara més la necessitat d'una acció urgent".
Glen Peters, investigador sènior del Centre CICERO per a la Recerca Climàtica Internacional, va dir: «Fa 10 anys que es va negociar l'Acord de París i, malgrat els progressos en molts fronts, les emissions de CO2 fòssil continuen augmentant implacablement. El canvi i la variabilitat climàtics també tenen un efecte perceptible sobre els nostres embornals climàtics naturals. És evident que els països han de millorar. Ara tenim proves sòlides que les tecnologies netes ajuden a reduir les emissions alhora que són rendibles en comparació amb les alternatives fòssils».
La professora Julia Pongratz, del Departament de Geografia de la LMU, va dir: «La reducció de les emissions derivades de l'ús del sòl demostra l'èxit que poden aconseguir les polítiques ambientals. Les taxes de desforestació a l'Amazones han disminuït i es troben al seu nivell més baix aquesta temporada des del 2014. Tot i això, els incendis generalitzats del 2024 van revelar com de sensible continua sent l'ecosistema si no limitem també l'escalfament global».
Més conclusions
Altres conclusions clau del pressupost global de carboni del 2025 inclouen:
Es preveu que les emissions de la Xina augmentin un 0,4% el 2025, un creixement més lent que en els darrers anys, a causa d'un creixement moderat del consum d'energia combinat amb un creixement extraordinari de les energies renovables. Es preveu que les emissions de l'Índia augmentin un 1,4%, també més lentament que les tendències recents. Un monsó primerenc va reduir les necessitats de refrigeració durant els mesos més calorosos. Combinat amb un fort creixement de les energies renovables, això va provocar un creixement molt baix del consum de carbó.
Es preveu que les emissions augmentin als EUA (+1,9%) i a la Unió Europea (0,4%) el 2025. Les emissions en aquestes regions han disminuït en els darrers anys, però el fred i altres factors van provocar un augment el 2025. Les emissions previstes al Japó , proporcionades aquest any per primera vegada, han baixat un 2,2%, d'acord amb les tendències recents. Es preveu que les emissions per a la resta del món augmentin un 1,1%.
L'augment previst de les emissions de CO2 fòssil el 2025 està impulsat per tots els tipus de combustibles: carbó +0,8%, petroli +1% i gas natural +1,3%.
Es preveu que les emissions augmentin un 6,8% per a l'aviació internacional (superant els nivells previs a la COVID), però que es mantinguin estables per al transport marítim internacional .
Durant el període 2015-2024, les emissions derivades de la desforestació permanent es mantenen elevades, al voltant de 4.000 milions de tones de CO2 a l'any, mentre que l'absorció permanent mitjançant la reforestació i el recreixement forestal compensen aproximadament la meitat de les emissions derivades de la desforestació permanent.
Les emissions totals de CO2 ( la suma de les emissions de combustibles fòssils i les emissions derivades del canvi d'ús del sòl) han crescut més lentament en l'última dècada (0,3% anual) en comparació amb la dècada anterior (1,9% anual).
El pressupost de carboni restant per limitar l'escalfament global a 1,5 °C pràcticament s'ha esgotat. El pressupost restant per a 1,5 °C és de 170.000 milions de tones de CO2 , equivalent a quatre anys als nivells d'emissions del 2025.
Els efectes combinats del canvi climàtic i la desforestació han convertit els boscos tropicals del sud-est asiàtic i grans parts dels boscos tropicals de Sud-amèrica en fonts d'embornals de CO2 .
Es preveu que la concentració de CO2 a l'atmosfera arribi a 425,7 ppm el 2025, un 52% per sobre dels nivells preindustrials.
L'informe Global Carbon Budget, elaborat per un equip internacional de més de 130 científics, proporciona una actualització anual revisada per experts, basant-se en metodologies establertes d'una manera totalment transparent.
L'edició del 2025 (el 20è informe anual) es publica a la revista Earth System Science Data el 13 de novembre com a preimpressió i, posteriorment, com a article revisat per experts.
L' article de Nature es titula: "Impacte climàtic emergent en els embornals de carboni en un pressupost de carboni consolidat" .