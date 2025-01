Primera màquina dispensadora de bosses compostables a Manresa

Un cop s’hagi desplegat el nou model de recollida de residus, la ciutat comptarà amb sis màquines expenedores de bosses. Cada família podrà recollir, de forma gratuïta i amb les mateixes targetes per obrir els contenidors, dos paquets de bosses compostables cada tres mesos.

La primera màquina dispensadora de bosses compostables de Manresa ja està en funcionament a l'exterior de l'Espai Jove Joan Amades, al barri de la Sagrada Família. Es tracta de la primera de les sis màquines d’aquest tipus que s’instal·laran al conjunt de la ciutat a mesura que es desplegui el nou model recollida de residus.

Aquestes màquines permeten a les famílies obtenir dos paquets de bosses compostables de forma gratuïta utilitzant la mateixa targeta que permet obrir els contenidors. A cada paquet hi ha trenta bosses. L’ús de bosses compostables és molt important per optimitzar la recollida selectiva de la matèria orgànica. Actualment, prop del 20% de la fracció orgànica que es recull de forma selectiva, acaba al dipòsit de residus de Bufalvent perquè queda adherida als plàstics i no es pot separar, cosa que soluciona amb l’ús de bosses compostables.

La resta de dispensadors de bosses compostables estaran situats a la Font dels Capellans, a l’avinguda dels Dolors, al Mercat de Puigmercadal, al Complex del Vell Congost i a l’Ateneu les Bases. Tots aquests aparells, un cop s’instal·lin, com el que ja hi ha en funcionament a l'Espai Jove Joan Amades, estaran en servei les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

La gestió de les màquines i de les seves incidències es fa a través del Consorci del Bages per a la gestió de residus.