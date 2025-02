Manresa augmenta 20 punts la recollida selectiva

La ciutat de Manresa ha aconseguit augmentar 20 punts l’índex de recollida selectiva en els primers sis mesos d’implantació dels contenidors intel·ligents, que ja estan instal·lats a la meitat de la ciutat. En concret, s’ha passat del 27% el 2023 al 47% el 2024, quan es van aportar 1.957 tones menys de residus sense separar a l’abocador. En els barris que ja funcionen amb el nou model, l’increment ha estat encara més significatiu: actualment ja separen el 75,5% de les deixalles que generen (augment de 48,5 punts).

Amb aquests números sobre la taula, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet Estrada, han fet una valoració positiva del nou sistema amb contenidors intel·ligents quan ens trobem a l’equador de la implantació, tot i que també s’han mostrat preocupats pels casos d’incivisme que s’han detectat.

Tots dos han destacat que “l’objectiu d’assolir el creixement de la recollida selectiva s’està complint”. Tal com ha apuntat l’alcalde, la ciutat feia molts anys que es trobava estancada en el 27% de recollida selectiva: “en els darrers 20 anys s’han fet campanyes i no s’ha aconseguit augmentar el percentatge; i ara en 6 mesos el nou model ha permès incrementar-lo i també canviar els hàbits de la ciutadania, a qui agraïm la implicació per fer de Manresa una ciutat més sostenible”.

En la mateixa línia, el regidor d’Acció Climàtica ha especificat que “el gran tema pendent que teníem com a ciutat i com a país era el reciclatge de l’orgànica i, amb el nou model, l’augment ha estat molt pronunciat”: s’ha passat d’un 9,6% a un 33,4%. També han augmentat la resta de fraccions: els envasos han passat d’un 5,1% a un 19%, el paper d’un 4,3% a un 12,3% i el vidre d’un 4,5% a un 10,4%. Pel que fa al rebuig, s’ha aconseguit rebaixar del 76,6% al 24,9%.

El model ja està implantat a la Balconada, Cal Gravat, Sagrada Família, Font dels Capellans, Viladordis, El Guix-Cots-Pujada Roja, Carretera de Santpedor, Poble Nou i Mion-Puigberenguer. En aquests moments, s’està fent el desplegament a Plaça Catalunya i els propers barris seran Valldaura i Xup (febrer), Passeig i Rodalies i Comtals (març-abril), Escodines i Sant Pau (abril-maig) i Barri Antic (maig-juny). Fins ara, ja s’han instal·lat 244 de les 490 àrees de contenidors previstes.

Un any de Porta a Porta comercial

El Porta a Porta que es fa a comerços i equipaments completa el nou model de residus. Es va començar a implantar el desembre del 2023 i, passat un any, el resultat també és positiu. En aquests moments, utilitzen aquest sistema 1.168 comerços i 106 equipaments, que han passat d’un índex de recollida del 47% (desembre 2023) a un del 87,4% (desembre 2024). Durant aquest darrer any, s’han recollit 2.235 tones de residus, que representen un 8,6% del total de residus de la ciutat (el 2023 aquest percentatge va ser del 2,4%).

La fracció que ha augmentat més ha estat l’orgànica, que ara representa un 43%, seguida del paper (28%), el vidre (8%) i els envasos (8%). Amb el Porta a Porta, el rebuig se situa en un 13%, que prové sobretot dels equipaments que generen bolquers, com ara les escoles bressol.

Mesures per fer front a l’incivisme

En la roda de premsa que s’ha fet avui, l’alcalde i el regidor han assegurat que estan contents amb el funcionament del nou model, però també han indicat que estan “preocupats i ocupats” amb els casos d’incivisme, que han generat queixes per part de la ciutadania. Segons han detallat, de les 244 noves àrees de contenidors, en 37 d’elles s’han detectat de manera reiterada bosses fora dels contenidors (15%). Per fer-hi front, s’ha anunciat un reforç dels equips i les hores dedicades a la recollida de bosses de terra, també els caps de setmana, i un augment de la presència d’informadors a les àrees afectades i de vigilància per part de la Policia Local. L’ordenança de civisme preveu sancions d’entre 150 i 600 euros per infraccions d’aquest tipus.

El 85% de la ciutadania, amb targeta

Fins ara, s’han lliurat 20.979 kits a les famílies dels barris on s’ha desplegat el nou model, xifra que representa un 85,5% del total. Per cada família, s’entreguen dues targetes, un cubell per a l’orgànica, un imant i dos paquets de bosses compostables, que també es poden recollir de manera gratuïta a les màquines expenedores que ja hi ha a l’Espai Jove Joan Amades i a l’Ateneu les Bases. En les properes setmanes, se’n posaran també al Vell Congost, al carrer de la Canal, a la Font dels Capellans i a la Llar d’Infants Petit Príncep.

Per qualsevol consulta sobre el nou model de recollida de residus es pot trucar al telèfon o enviar un WhatsApp al 613 248 447. També es pot enviar un correu electrònic a residus@ajmanresa.cat o visitar la web manresa.cat/residus o anar presencialment a l’Oficina Municipal de Residus i Neteja, ubicada al carrer del Bruc 63-67. L’horari és de dilluns a divendres de 8 a 20 hores, i els dissabtes de 9 a 14 hores.