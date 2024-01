"Mercats sostenibles" permet estalviar més de 27.000 bosses de plàstic

La 3a edició de ‘Mercats sostenibles’ ha fet una prova pilot a 4 mercats de Badia del Vallès, el Prat de Llobregat i Sant Joan Despí.

Els clients obtenien un segell cada cop que compraven amb els seus propis envasos, i un regal per cada 10.

124 alumnes d’ESO dels instituts municipals s’ha involucrat en la iniciativa amb un projecte educatiu.

La campanya Mercats Sostenibles, impulsada per la Diputació de Barcelona per conscienciar els clients dels mercats municipals sobre la importància de reduir residus d’un sol ús, ha permès estalviar l’ús de més de 27.000 bosses de plàstic en un mes. El projecte, que enguany arribava a la 3a edició, s’ha fet al Mercat municipal del Prat de Llobregat, al Mercat municipal de Badia del Vallès i al Mercat de les Planes i Mercat del Centre de Sant Joan Despí.

Del 30 d’octubre al 2 de desembre, les persones que compraven en aquests mercats podien demanar a algun dels 67 paradistes adherits a la campanya un “Passaport sostenible”. En aquest passaport, els clients obtenien un segell per cada compra feta sense generar residus, per exemple quan portaven els seus propis envasos o bosses reutilitzables. Quan l’usuari aconseguia 10 segells al seu passaport, rebia com a obsequi una bossa de reixeta reutilitzable i de cotó i podia participar en el sorteig de tres lots de productes residu zero a cada mercat. En total, en aquesta edició s’han completat 2.772 passaports, el que suposa més de 27.000 compres fetes sense generar residus. El municipi més actiu ha estat El Prat de Llobregat, amb 1.307 passaports completats (més de 13.000 compres sense bossa), seguit de Badia del Vallès (768 passaports) i Sant Joan Despí amb 697 passaports, dels quals 150 al Mercat del Centre i 547 al Mercat de les Planes.

El projecte Mercats Sostenibles va començar el 2021 als mercats municipals de Manresa, Viladecans i Rubí. L’any passat es va fer la segona edició als mercats de Vilafranca del Penedès, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Mollet del Vallès, Mataró, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, i Igualada.

Més de 120 estudiants implicats

La campanya Mercats Sostenibles involucra també l’alumnat d’ESO dels instituts municipals mitjançant un projecte educatiu d’Aprenentatge i Servei (ApS), una innovadora metodologia educativa que combina l’adquisició de competències per part de l’alumnat amb un servei a la comunitat. En concret, enguany han participat 124 estudiants de 4t d’ESO de l’IES Badia i 3r d’ESO de l’IES Federica Montseny, a Badia del Vallès; de 4t d’ESO de l’INS Ferrer i Guàrdia i 1r d’ESO de l’IES Gran Capità, a Sant Joan Despí; i de 1r d’ESO de l’INS Salvador Dalí, al Prat de Llobregat.

Durant el projecte, els alumnes han treballat a l’aula quin és l’impacte dels plàstics d’un sol i han fet diferents activitats i elaborat materials comunicatius de suport a la campanya. També han ajudat a difondre la iniciativa i han participat en la recollida i en l’anàlisi posterior de les dades, incloent-hi visites als mercats per conèixer la problemàtica in situ i ajudar a conscienciar els clients com a informadors.