Manresa opta per contenidors intel·ligents

La campanya arrenca amb l’enviament de cartes al veïnat, la programació de sessions informatives i l’obertura de dos locals de referència als dos barris, on els veïns i veïnes hauran de recollir les targetes que permeten obrir els contenidors. Els nous contenidors s’han instal·larat als carrers des del dilluns 27 de maig; el de l’orgànica, el dels envasos i el de la fracció resta (rebuig) es tanquen des del dia 10 de juny i només es podran obrir amb targeta. El contenidor del vidre i el de paper i cartró continuaran oberts. Amb el canvi, Manresa es convertirà en la primera ciutat de més de 50.000 habitants en tenir un model avançat de gestió de residus. L’objectiu és augmentar el percentatge de recollida selectiva, tal com ja ha passat en els primers cinc mesos de porta a porta comercial, amb un salt del 44% al 90%.

El nou model de recollida domiciliària de residus amb contenidors intel·ligents s’iniciarà aquest mes de juny a la Balconada i Cal Gravat. Així ho han anunciat aquest matí l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet Estrada, en una roda de premsa que també ha comptat amb el gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Xavier Bosch Gros, i que ha servit per donar el tret de sortida a la campanya informativa.

Aquesta mateixa setmana, els veïns i veïnes de la Balconada i de Cal Gravat rebran una carta personalitzada que conté l’explicació del nou sistema i també del procediment que hauran de seguir per adherir-se al nou model de recollida de residus. A més a més, s’han programat dues sessions informatives per resoldre qualsevol dubte i que es faran el dilluns 27 de maig a les sis de la tarda a l’Escola Serra i Hunter de la Balconada i el dimarts 28 de maig a les set de la tarda a l’Institut de Cal Gravat. Les sessions són obertes a qualsevol veí dels dos barris, indistintament.

També s’obriran punts informatius de referència als dos barris, als locals de les dues associacions de veïns, on caldrà recollir la targeta que permet obrir els contenidors (n’hi haurà dues per cada llar; un total de 2.968 entre els dos barris) i també el cubell i els dos paquets de bosses per a l’orgànica que l’Ajuntament de Manresa donarà gratuïtament (es repartiran 1.484 cubells).

Les persones informadores del servei seran a l’Associació de Veïns i Veïnes de la Balconada (plaça Oleguer Miró, 23-25, baixos) els dilluns, dimecres i divendres de les nou del matí a les vuit del vespre, i a l’Associació de Veïns i Veïnes de Cal Gravat (plaça de Cal Gravat, 2) els dimarts i dijous de les nou del matí a les vuit del vespre, i els dissabtes de les nou del matí a les dues del migdia. Els punts informatius estaran oberts durant dues setmanes, del dilluns 27 de maig al dissabte 8 de juny.

Durant aquestes dues setmanes també es farà la instal·lació dels nous contenidors als carrers, que quedaran agrupats per illes senceres, amb totes les fraccions en el mateix punt, fet que fa augmentar el nivell de recollida selectiva, tal com s’ha comprovat als municipis on s’ha fet aquest canvi. El tancament es produirà el dia 10 de juny, moment en què els contenidors ja només es podran obrir amb la targeta. A partir d’aquest dia, a més, en aquests dos barris els camions passaran a fer la recollida de totes les fraccions de dia, per tal d’evitar les molèsties pel soroll a les nits.

Per qualsevol consulta es pot trucar per telèfon o enviar un WhatsApp al 613 248 447, es pot enviar un correu electrònic a residus@ajmanresa.cat, visitar la web manresa.cat/residus o anar presencialment a l’Oficina Municipal de Residus i Neteja, ubicada al carrer del Bruc 63-67. L’horari de dilluns a divendres és de vuit del matí a vuit del vespre, i els dissabtes de les nou del matí a les dues del migdia.

La recollida de residus amb contenidors intel·ligents s'iniciarà aquest juny als barris de la Balconada i Cal Gravat a @ajmanresa

https://t.co/cwppWy4Vl4#separar #reciclar #Manresa pic.twitter.com/keq1CDds8Q — Consorci del Bages (@consorcibages) May 22, 2024

Envasos, orgànica i resta, amb contenidors tancats

Tal com ja s’ha anat explicant, el nou model es basa amb un sistema de contenidors tancats. El contenidor groc dels envasos i el contenidor marró de l’orgànica es podran obrir de manera il·limitada, sempre amb la targeta, mentre que el contenidor gris de la fracció resta (rebuig) només es podrà obrir un dia a la setmana, també amb targeta. Caldrà escollir entre dilluns o divendres. A la carta informativa que s’ha enviat a les cases, els veïns i veïnes trobaran una butlleta personalitzada que els permetrà recollir el material i les targetes i també escollir el dia per a la fracció resta. En cas de generar tèxtil sanitari (com ara bolquers) es podran ampliar les obertures del contenidor gris. Caldrà comunicar-ho als punts informatius.

Pel que fa al contenidor verd del vidre i el contenidor blau del paper i cartró, continuaran oberts com fins ara i no farà falta la targeta per obrir-los.

Contenidors amb més capacitat

En total, entre la Balconada i Cal Gravat, es retiraran 106 contenidors vells i se’n posaran 115 de nous. El contenidor dels envasos tindrà la boca més gran i doblarà la seva capacitat (de 1.700 a 3.000 litres), amb l’objectiu d’evitar sobreeiximents, i el de l’orgànica la quadruplicarà (de 440 a 2.000 litres). Pel que fa al contenidor de la fracció resta (rebuig) serà de 3.000 litres, 200 litres menys que els actuals, tenint en compte que si se separa tota la brossa el rebuig es redueix molt significativament.

Pel que fa als contenidors de paper i vidre, no augmenten la seva capacitat comparat amb els actuals, però se n’augmenta el nombre —ara n’hi haurà a totes les illes— i també la freqüència de recollida. El de vidre passa de 2.500 a 2.000 litres i el de paper i cartró es manté en 3.000 litres. Entre els dos barris, la capacitat total dels contenidors, comptant les cinc fraccions, passa de 222.500 a 299.000 litres. Tots els contenidors seran de càrrega lateral i tindran una imatge unitària: són tots de color gris i només canvia el color de la tapa en funció de la fracció.

Desplegament per barris

El nou model s’ha iniciat a la Balconada i a Cal Gravat perquè són dos barris representatius del conjunt de la ciutat, amb uns límits molt clars i amb dues tipologies d’habitatges diferents, a tocar un de l’altre. Es va convenir, doncs, que es tractava de dos barris òptims on començar amb el nou sistema i treure’n el màxim aprenentatge.

El desplegament a tota la ciutat es farà per fases, amb el mateix procediment, seguint una espiral en sentit contrari a les agulles del rellotge que s’inicia a la Balconada Cal Gravat i que continuarà cap a la Sagrada Família, la Font dels Capellans, el Guix, Pujada Roja, Les Cots, Carretera de Santpedor, Passeig, Mion Puigberenguer, Miralpeix, Poble Nou, Plaça Catalunya, Valldaura, Vic Remei, Escodines i Barri Antic. Els darrers barris on s’implantarà seran els més perifèrics, com el Xup, els Comtals o Sant Pau, entre altres. S’anirà informant degudament de totes les fases.

Bones xifres del porta a porta comercial

El canvi de model s’emmarca en la lluita contra el canvi climàtic, en la promoció de l’economia circular i en el compliment de la normativa europea, que exigeix un índex de recollida selectiva del 55% el 2025 i del 65% el 2035, i que imposarà sancions econòmiques a aquelles administracions que no hi arribin. Amb el sistema actual, Manresa fa anys que està estancada entre el 40 i el 45%, fet que repercuteix directament a les butxaques de la ciutadania, ja que el preu per cada tona de deixalles sense separar que es porta a l’abocador augmenta any rere any. La implantació del nou servei evitarà aquest creixement exponencial del cost i permetrà establir una taxa de residus per generació, sota el principi de qui menys residus genera i qui més recicla, menys paga.

Les experiències d’altres poblacions, amb 22 exemples a la comarca del Bages, demostren que amb sistemes com el porta a porta o els contenidors intel·ligents s’ha aconseguit arribar a percentatges de més del 70% de recollida selectiva de mitjana, així com duplicar i triplicar el reciclatge de l’orgànica, una fracció altament contaminant pels gasos d’efecte hivernacle que emet si no es tracta i per la transmissió de lixiviats als aqüífers.

De fet, a Manresa, en els primers quatre mesos de desplegament del porta a porta comercial, ja s’ha aconseguit passar d’un índex de recollida selectiva del 44,1% al 89,8% i augmentar la recollida d’orgànica de 84 a 280 tones i dels envasos de 10 a 50 tones.

Ets “Molt de Manresa”?

La campanya comunicativa que acompanyarà el desplegament dona continuïtat al lema “Molt de Manresa” que es va presentar quan es va posar en marxa el porta a porta comercial, aquest passat desembre. L’objectiu és positivitzar el fet de reciclar, fent que la ciutadania se senti partícip del canvi per ajudar a fer de Manresa una ciutat pionera en l’acció contra l’emergència climàtica, a la vegada que es juga amb el sentiment de pertinença a la ciutat.

Així, s’ha posat en marxa un concurs a la web manresa.cat/residus en el qual la ciutadania podrà demostrar el seu grau de manresanisme amb preguntes que demanen pel nom de les cadires més famoses de la ciutat, pel país al qual pots anar amb un sol bitllet del bus urbà o per l’obra de teatre més popular de Manresa, entre altres. Aquestes preguntes s’intercalen amb d’altres sobre canvi climàtic i medi ambient, lligades també amb la ciutat i al nou model de residus. Si la persona que concursa és “Molt de Manresa” i sap totes les respostes, podrà guanyar una samarreta fabricada amb materials reciclats amb el lema de la campanya.

«Molt de Manresa» serà el lema de la campanya informativa del nou sistema https://t.co/vhuDy0Myn5 #Manresa — Regió7.cat (@diariRegio7) December 5, 2023

Un model fruit de la participació

Per dissenyar el nou model, s’han tingut en compte les conclusions extretes en el procés participatiu desenvolupat entre febrer i març del 2020, segons el qual el 80% va estar d’acord en la implantació dels contenidors intel·ligents per a les cases, el 60% va estar d’acord en el porta a porta per als comerços, el 30% va manifestar que li molestava el soroll dels camions fent la recollida a la nit i el 82% va afirmar estar d’acord amb un sistema de pagament per generació. En l’enquesta també es va demanar la preferència per treure el rebuig. Els dos dies més votats (dilluns i divendres) han estat els escollits.

Tal com ja es va explicar, la recollida porta a porta als comerços es va iniciar el passat desembre. I ara, s’inicia el desplegament dels contenidors intel·ligents als carrers per a la recollida domiciliària. Manresa es converteix així en la primera ciutat de més de 50.000 habitants en implantar un model avançat de gestió de residus.

Aquest projecte ha estat cofinançat per l'Agència de Residus de Catalunya.