L’Ajuntament de Manresa dona compliment a la normativa que obliga les ciutats de més de 50.000 habitants a tenir dibuixada una ZBE per poder mantenir les subvencions al transport públic.
Foto: Nació Digital. Vídeo: Canal Taronja
El Ple de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat de manera definitiva l’ordenança que regula la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de la ciutat, que es concentrarà al Centre Històric i que no serà efectiva fins al 2028. La proposta s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC, PSC i Impulsem). Pel que fa als grups de l’oposició, Fem Manresa i el Grup Nacionalista s’han abstingut i Junts i Vox hi han votat en contra. Amb aquest pas, l’Ajuntament de Manresa dona compliment a la normativa que obliga les ciutats de més de 50.000 habitants a tenir dibuixada una ZBE per poder mantenir les subvencions al transport públic.
Durant la sessió plenària, s’han resolt les al·legacions (un total de 9) i s’ha informat que s’han incorporat al text definitiu les demandes formulades per comerciants i veïns del Centre Històric, que demanaven poder continuar sol·licitant noves autoritzacions d’accés a les illes de vianants fins al 2028, quan és previst que la ZBE sigui efectiva.
Tal com ja es va explicar, la proposta planteja una ZBE que, en una primera fase, abraçarà una superfície de 0,21 km2 (9,8% de la superfície residencial) que estarà concentrada al Centre Històric, a l’interior de les Muralles, on bona part de les zones ja són de vianants. El text final dibuixa un model d'implantació gradual i flexible, pensat per assolir els objectius de qualitat de l’aire sense comprometre el dia a dia de la ciutadania, donant un marge de temps ampli per a l’adaptació, que també servirà perquè l’Ajuntament i la Generalitat puguin executar millores en la mobilitat, com l’adequació d’aparcaments dissuasius, la projecció de carrils bici i el foment del transport públic.
D’aquesta manera, en aquest període fins al 2028, podran accedir a la ZBE tots els vehicles sense etiqueta residents a Manresa. En el cas dels no residents sense etiqueta, també hi podran entrar, ja que només es preveu l’activació de la ZBE en casos d’alta contaminació, un fet bastant insòlit a Manresa, una ciutat que es manté amb uns nivells de diòxid de nitrogen (NO2) molt per sota del llindar establert (40 micrograms/m3) i que en els darrers 15 anys no ha superat mai aquest límit.
Compliment del Decret actual de la Generalitat
L’actual Decret de la Generalitat obliga que les ZBE tinguin una àrea de com a mínim el 25% respecte de la seva superfície residencial. Per aquest motiu, l’ordenança preveu una segona fase a partir del 2030 en la qual la ZBE s’ampliarà cap al centre de la ciutat per arribar a una àrea de 0,56 km2 i a un 26% de la superfície residencial, tal com marca l’actual llei. Es tracta d’unes xifres molt similars a altres ciutats catalanes. Pel que fa a la senyalització vertical, quedarà instal·lada abans d’acabar el 2025, tal com marca la normativa.
Com puc saber l’etiqueta que té el meu vehicle?
El distintiu ambiental és una manera de classificar els vehicles en funció de la seva eficiència energètica, tenint-ne en compte l'impacte mediambiental. Els atorga la Direcció General de Trànsit i n’hi ha quatre tipus: etiqueta 0 emissions (de color blau, per als vehicles més eficients), etiqueta eco (de color verd i blau, per a vehicles híbrids i híbrids endollables), etiqueta B (de color groc, per a turismes i furgonetes de gasolina matriculades a partir del 2000 i els dièsel matriculats a partir del 2006) i etiqueta C (de color verd, per a turismes i furgonetes matriculades a partir del 2006 i els dièsel matriculats a partir de 2014).
Per tant, els vehicles que no tenen cap etiqueta i que no podrien entrar a una futura ZBE són vehicles que tenen una antiguitat de més de 25 anys (en el cas dels cotxes de gasolina) o de més de 20 anys (en el cas dels dièsel).