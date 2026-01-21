Vilafranca del Penedès no estarà obligada a implementar una Zona de Baixes Emissions (ZBE) a partir del gener de 2026.
Vilafranca del Penedès no estarà obligada a implementar una Zona de Baixes Emissions (ZBE) a partir del gener de 2026. Així ho confirma la Generalitat de Catalunya, que ha avalat els bons resultats de qualitat de l’aire registrats al municipi durant els darrers cinc anys. A diferència d’altres ciutats de més de 20.000 habitants, Vilafranca queda fora de l’obligatorietat legal, en no haver superat cap dels valors límit de contaminació establerts per la Unió Europea.
La qualitat de l’aire, dins els límits europeus
L’Informe de la qualitat de l’aire a Catalunya 2024, publicat aquest estiu per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament de Territori, habitatge i Transició Ecològica, constata que tots els indicadors de Vilafranca es mantenen dins dels nivells permesos per la normativa europea.
Segons la legislació vigent —la Llei estatal 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica i el decret 132/2024 del Pla de Qualitat de l’Aire, horitzó 2027— només estan obligats a implantar ZBE els municipis que hagin superat en algun moment dels darrers cinc anys els límits de contaminants com el diòxid de nitrogen, les partícules en suspensió o l’ozó. Vilafranca no es troba en aquest supòsit i queda, per tant, exempta.
Mesures municipals que contribueixen a millorar l’aire
L’alcalde de Vilafranca, FranCisco Romero, ha valorat positivament aquesta notícia i ha relacionat els bons resultats amb el conjunt d’actuacions impulsades en els darrers anys per afavorir una mobilitat més sostenible. Segons Romero, “la transformació de l’entorn de la plaça del Carme i d’Anselm Clavé, els canvis de circulació als carrers General Cortijo i Cal Bolet o l’aplicació del Pla de Mobilitat han contribuït de manera clara a reduir el trànsit motoritzat i, per tant, a millorar la qualitat de l’aire”. Tot i així, ha afirmat que “continuarem desplegant accions que afavoreixin una mobilitat més saludable i un espai públic de més qualitat”.
A Catalunya, un total de 39 municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants estan obligats a implantar ZBE per superar algun dels valors límit establerts. Vilafranca, gràcies a la bona qualitat de l’aire, n’ha quedat exempta. En el cas dels municipis de més de 50.000 habitants, la implantació de ZBE és obligatòria en tots els casos.