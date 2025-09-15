Sabadell activa la seva Zona de Baixes Emissions

L’Ajuntament de Sabadell posarà en marxa la Zona de Baixes Emissions (ZBE) el proper 15 de setembre sense sancions inicials i amb autoritzacions per minimitzar l’impacte social i econòmic.
La mesura respon al compliment de la normativa europea que obliga a les ciutats de més de 50.000 habitants a aplicar restriccions a la circulació dels vehicles més contaminants, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i la salut de la ciutadania. De fet, Sabadell ja fa temps que impulsa accions en aquesta línia, dins l’estratègia Sabadell Respira, amb la plantació d’arbrat, la creació de nous espais verds, la pacificació d’entorns escolars o la renovació de la flota d’autobusos amb vehicles elèctrics, entre d’altres.
La implantació de la ZBE es farà en una primera fase sense sancions, per tal de facilitar-ne l’adaptació. El desplegament, a més, s’ha dissenyat amb la voluntat que l’impacte en la ciutadania i en el teixit comercial i empresarial sigui el mínim possible, afavorint així que la regulació no generi desigualtats. Per aquest motiu, hi haurà exempcions i autoritzacions de caràcter social, econòmic i laboral.
Com serà el funcionament de la ZBE?
A partir del 15 de setembre, la circulació dels vehicles més contaminants quedarà restringida al Centre, concretament a la zona compresa entre els carrers: plaça de Catalunya, ronda de Zamenhof, carrer de Vilarrúbias, carrers de Brujas, de l’Estació, del Marquès de Comillas i de Latorre, carretera N-150 (entre el carrer de Latorre i la ronda de Ponent) i la ronda de Ponent.
La ZBE funcionarà de dilluns a divendres, en dies laborables, de 7 a 20 h. La implantació de la ZBE es farà en una primera fase sense sancions fins al 30 de novembre. A partir de l’1 de desembre, la mesura passarà a ser plenament vigent i s’aplicaran sancions, d’acord amb la normativa.
El control d’accés dels vehicles es durà a terme mitjançant un sistema de lectura automàtica de matrícules, a través de càmeres instal·lades al perímetre de la zona. La implantació de la infraestructura ha comptat amb el cofinançament dels fons europeus Next Generation.
Qui i com hi pot circular?
Els vehicles que tinguin el distintiu ambiental B, C, ECO o 0 de la Direcció General de Trànsit (DGT) tindran via lliure per circular dins la ZBE sense necessitat de fer cap tràmit.
I per aquells que no disposen de distintiu ambiental, la normativa també ofereix facilitats: podran accedir a la ZBE fora del seu horari de funcionament —abans de les 7 h i després de les 20 h en dies laborables—, així com els caps de setmana i festius durant tot el dia. A més, disposaran de fins a 24 dies laborables a l’any per entrar i sortir de la ZBE sense restriccions horàries ni haver de fer cap tràmit específic.
L’Ajuntament aprova més autoritzacions i exempcions
Com en altres ciutats, a Sabadell la ZBE preveu diverses exempcions i autoritzacions en casos justificats, com supòsits relacionats amb motius laborals, situacions socioeconòmiques en famílies vulnerables, raons mèdiques i altres casos previstos a l’ordenança.
A més, per reforçar encara més que la implantació de la ZBE tingui un impacte mínim en la ciutadania i en l’activitat econòmica i el teixit empresarial de la ciutat, l’Ajuntament ha previst altres autoritzacions específiques en el cas de Sabadell.
D’una banda, es garanteix l’accés als veïns i veïnes que, en el moment d’entrada en vigor de l’Ordenança reguladora de la ZBE (19 de desembre de 2024), estiguessin empadronats dins l’àmbit de la ZBE i tinguessin censat un vehicle sense etiqueta ambiental. Les persones que compleixin aquests requisits, se’n podran beneficiar sense haver de fer cap tràmit.
De l’altra, també el fet de tenir una plaça d’aparcament en el moment d’entrada en vigor de l’Ordenança reguladora de la ZBE —tant si és llogada com en propietat— dins de l’àmbit de la ZBE, també permet demanar una autorització per accedir-hi sense restriccions horàries.
Totes les sol·licituds d’exempció o autorització es podran presentar a partir del 15 de setembre a través del web oficial zbe.cat.
Informació i acompanyament
Per facilitar que la ciutadania conegui amb claredat com els pot afectar la ZBE i quines opcions tenen al seu abast, s’han posat en marxa diversos canals d’informació i suport. D’aquesta manera, tothom tindrà la informació necessària de manera clara i accessible.
Entre les accions previstes hi ha la bustiada de cartes als veïns i veïnes de la zona afectada, la instal·lació de cartelleria i la distribució de fulletons informatius als equipaments municipals, així com campanyes específiques adreçades als comerços i als mercats de l’àmbit de la ZBE.
A més, tothom qui ho necessiti comptarà amb l’Oficina de la ZBE, situada a l’edifici de Cal Marcet (c. de Pau Claris, 100), on s’ofereix atenció personalitzada. L’horari és de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h, i els dilluns i dimecres també de 15 a 18 h. Es pot contactar igualment a través del telèfon 93 745 33 29 (en horari d’atenció al públic) o mitjançant el correu electrònic zbesabadell@ajsabadell.cat.