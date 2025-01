L'OMM confirma el 2024 com l'any més càlid de la història

La temperatura mitjana global de la superfície ha estat d'1,55 °C (amb un marge d'incertesa de ± 0,13 °C) per sobre de la mitjana de 1850-1900, segons l'anàlisi consolidada de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), a partir de sis conjunts de base de dades.

Això vol dir que probablement acabem d'experimentar el primer any natural amb una temperatura mitjana global de més d'1,5 °C per sobre de la mitjana de 1850-1900.

"L'avaluació de l'OMM demostra una vegada més: l'escalfament global és un fet fred i dur", va expicar el secretari general de l'ONU, Antóno Guterres.

"Els anys individuals que superen el límit d'1,5 graus no vol dir que l'objectiu a llarg termini estigui superat. Vol dir que hem de lluitar encara més per encaminar-nos a no superar-lo. Les temperatures càlides el 2024 requereixen una acció climàtica pionera el 2025", va dir. "Encara hi ha temps per evitar el pitjor de la catàstrofe climàtica. Però els líders han d'actuar, ara", va dir.

L'OMM proporciona una avaluació de la temperatura basada en múltiples fonts de dades per donar suport al seguiment internacional del clima i per proporcionar informació autoritzada per al procés de negociació de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. Els conjunts de dades provenen del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques de Pla Mitjà (ECMWF) , l'Agència Meteorològica del Japó, la NASA, l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels EUA (NOAA), l' Oficina Meteorològica del Regne Unit en col·laboració amb la Unitat de Recerca Climàtica de la Universitat d'East Anglia. (HadCRUT) i Berkeley Earth.

"La història del clima s'està jugant davant els nostres ulls. No hem tingut només un o dos anys de rècord, sinó una sèrie completa de deu anys. Això ha anat acompanyat d'un clima devastador i extrem, l'augment del nivell del mar i la fusió del gel, tot això impulsat per nivells rècord de gasos d'efecte hivernacle a causa de les activitats humanes", va dir la secretària general de l'OMM, Celeste Saulo.

"És important subratllar que un sol any de més d'1,5 °C durant un any NO vol dir que no hem complert els objectius de temperatura a llarg termini de l'Acord de París, que es mesuren durant dècades en lloc d'un any individual. Tanmateix, és essencial reconèixer que cada fracció d'un grau d'escalfament és important. Tant si es troba a un nivell inferior o superior a 1,5 °C d'escalfament, cada increment addicional de l'escalfament global augmenta els impactes sobre les nostres vides, les economies i el nostre planeta", segons Celeste Saulo.

Hi ha un marge d'incertesa en totes les avaluacions de temperatura. Els sis conjunts de dades situen el 2024 com l'any més càlid registrat i tots destaquen la taxa d'escalfament recent. Però no tots mostren l'anomalia de temperatura per sobre d'1,5 ° C a causa de diferents metodologies. El moment de la publicació dels sis conjunts de dades de temperatura es va coordinar entre les institucions per subratllar les condicions excepcionals experimentades durant el 2024.

Un estudi separat publicat a Advances in Atmospheric Sciences va trobar que l'escalfament de l'oceà el 2024 va tenir un paper clau en les altes temperatures rècord. L'oceà és el més càlid que ha estat mai registrat pels humans, no només a la superfície sinó també als 2.000 metres superiors, segons l'estudi dirigit pel professor Lijing Cheng de l'Institut de Física Atmosfèrica de l'Acadèmia Xinesa de Ciències. Hi va participar un equip de 54 científics de set països i 31 instituts.

Al voltant del 90% de l'excés de calor de l'escalfament global s'emmagatzema a l'oceà, la qual cosa fa que el contingut de calor de l'oceà sigui un indicador crític del canvi climàtic. Des del 2023 al 2024, l'augment global del contingut de calor oceànic superior als 2000 m és de 16 zettajoules (1021 joules), unes 140 vegades la generació total d'electricitat del món el 2023, segons l'estudi, que es basa en el conjunt de dades de l'Institut de Física Atmosfèrica.

L'OMM proporcionarà tots els detalls dels indicadors clau del canvi climàtic, inclosos els gasos d'efecte hivernacle, les temperatures superficials, la calor de l'oceà, l'augment del nivell del mar, la retirada de les glaceres i l'extensió del gel marí, en el seu informe sobre l'estat del clima mundial 2024 que es publicarà el març de 2025. També donarà detalls d'esdeveniments d'alt impacte.

Guterres va demanar als governs que presenten nous plans nacionals d'acció climàtica aquest any per limitar l'augment de la temperatura global a llarg termini a 1,5 °C i donar suport a l'acord més vulnerable amb impactes climàtics devastadors.

Un o més anys individuals que superin els 1,5 °C no vol dir que hem perdut l'objectiu de "mantenir l'augment de la temperatura mitjana global molt per sota dels 2 °C per sobre dels nivells preindustrials i perseguir els esforços per limitar l'augment de la temperatura a 1,5 °C. C per sobre dels nivells preindustrials, reconeixent que això reduiria significativament els riscos i els impactes del canvi climàtic”, tal com s'indica a l'Acord de París. Es refereix a un període prolongat, normalment dècades o més, tot i que l'Acord en si no proporciona una definició específica.

Els pics de temperatura a curt termini en l'escalfament a llarg termini poden ser causats per fenòmens naturals com El Niño, que va persistir des de mitjans de 2023 fins al maig de 2024.

A mesura que l'escalfament global continua, hi ha una necessitat urgent d'un seguiment, un seguiment i una comunicació acurats pel que fa a on es troba l'escalfament en relació amb l'objectiu de temperatura a llarg termini de l'Acord de París, per ajudar els responsables polítics en les seves deliberacions.

Un equip internacional d'experts establert per l'OMM ha donat una indicació inicial que l'escalfament global a llarg termini, tal com es va avaluar el 2024, és actualment d'uns 1,3 °C en comparació amb la línia de base 1850-1900.