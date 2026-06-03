L’Hospitalet renova els 4.250 contenidors de la ciutat i estrena nous vehicles de recollida. Forma part de la segona fase de desplegament de la nova contracta dels serveis de recollida de residus i neteja viària, amb el lema “L’H més que net”.
La nova contracta destinarà 43,5 milions d’euros a l’any a la neteja i la recollida de residus, un augment de gairebé 15 milions respecte al període anterior
Aquesta setmana l’Ajuntament de L’Hospitalet ha iniciat la instal·lació dels nous contenidors de residus a L’Hospitalet, que ha suposat la renovació dels 4.250 contenidors de la ciutat. De forma paral·lela, entren en servei els nous vehicles de recollida de residus, que han circulat per la ciutat en fase de proves les darreres setmanes.
La instal·lació dels nous contenidors es fa de nit per minimitzar l’impacte en el trànsit i l’activitat quotidiana de la ciutadania, i s’allargarà durant un mes i mig. El desplegament ha començat pel barri de la Florida, al Samontà, i continuarà per barris, seguint una planificació basada en les rutes de recollida per optimitzar el desplegament i fer-lo més àgil i eficient.
En les tasques, hi treballen fins a sis equips de forma coordinada. Per substituir una bateria de contenidors, primer es buiden, després es retiren, a continuació es neteja a fons la zona i, finalment, s’instal·len els nous contenidors. Tot aquest procés es fa la mateixa nit, de manera que cap punt queda sense contenidors en cap moment. Els dies següents, en horari diürn, es reforcen els centradors que fixen els contenidors al seu lloc i eviten que es moguin.
Els contenidors seguiran sent de les mateixes fraccions que les actuals: resta, envasos, vidre, orgànic i paper. Aquest últim contenidor serà metàl·lic.
Nova contracta de neteja: desplegament per fases
Aquest desplegament forma part de la segona fase de la nova contracta dels serveis de recollida de residus municipals i neteja de l’espai públic amb el lema “L’H més que net”, amb l’objectiu de millorar l’estat de la neteja dels carrers i disposar d’una ciutat més neta i potenciar la corresponsabilitat de la ciutadania.
Al març, en una primera fase, ja van entrar en funcionament els nous vehicles de neteja viària amb una aposta per la neteja amb aigua. I al setembre, arribaran els vehicles de neteja de clavegueram. Amb el desplegament total de la contracta, entraran en funcionament 154 nous vehicles del parc mòbil del servei.
La contracta, adjudicada a Grupo FCC, té una duració de deu anys i un cost total de 435,4 milions d’euros. Actualment, la ciutat destinarà a la neteja i a la recollida de residus 43,5 milions d’euros a l’any, 14,9 milions d’euros més que en la contracta anterior.
En el servei de neteja i recollida de residus, hi treballen més de 300 operaris de dilluns a divendres, 214 els dissabtes i 159 els diumenges. A partir de finals de maig, treballaran amb nous uniformes, més confortables i fets, en part, amb material reciclat.
Millores en la recollida i neteja de zones de contenidors
Amb l’objectiu de millorar l’estat de l’espai públic, el nou servei de recollida de residus duplica els equips de recollida de deixalles voluminoses abandonades al carrer (passen de 3 a 6) i incorpora un nou torn de tarda per retirar mobles. Tots dos serveis actuaran especialment a les zones de contenidors.
També s’han adquirit 3 vehicles rentacontenidors que permeten netejar i desengreixar tant l’interior com l’exterior dels contenidors.
D’altra banda, amb el desplegament dels vehicles de neteja viària al març, els equips que netegen contenidors i tota la zona amb aigua calenta a pressió van augmentar de 3 a 7. Tots els vehicles treballen amb aigua no potable recollida del subsol i de la pluja.
Per millorar la recollida selectiva, els pròxims mesos es farà al carrer del Progrés una prova pilot de recollida porta a porta de cartró als comerços. I pròximament, també s’implantarà el sistema de contenidors tancats per a grans productors de matèria orgànica (bars, restaurants i determinats comerços) per a la fracció orgànica. Per utilitzar-los, tindran un clauer electrònic que els permetrà obrir-los.
Noves eines tecnològiques per millorar el control i la transparència
S’han introduït elements i avenços tecnològics per al seguiment i la millora del servei. Com a novetat, els contenidors disposen d’un sistema identificador amb tecnologia RFID, un xip que emet un senyal que rep el camió d'escombraries i permet registrar quan, on i amb quina freqüència s'ha buidat el contenidor i enviar les dades a un software gestor. Amb aquest sistema, cada contenidor s’identifica de forma unívoca, cosa que facilita la gestió, la traçabilitat i una millor planificació del servei.
A més, es mantenen els GPS als vehicles de recollida de residus per conèixer en temps real la seva ubicació i els recorreguts efectuats i poder optimitzar i millorar la planificació de rutes i tasques.
La ciutadania pot consultar al Geoportal de l’espai públic de L’Hospitalet les rutes i la ubicació dels camions de recollida. Aviat, també hi podrà veure les dades del sistema RFID, que indicaran quantes vegades s’ha aixecat cada contenidor i per quin motiu: buidatge, rentat o reparació.
D’altra banda, els nous contenidors de matèria orgànica incorporen un sistema de tancament electrònic, preparat per activar el sistema de contenidors tancats amb targeta identificativa pels grans productors de matèria orgànica de la ciutat.
“L’H més que net”, nou impuls a l’espai públic
El nou servei de recollida de residus, igual que el de neteja viària, té una nova identitat visual amb el lema “L’H més que net”. El missatge expressa la voluntat d’un servei que va més enllà de la neteja, ja que incorpora més innovació, més eficiència i un compromís més gran amb la ciutat.
La nova imatge del servei està formada per dues mans que s’uneixen, les quals representen la col·laboració entre l’Ajuntament i la ciutadania en el treball conjunt per millorar l’espai públic.
Els contenidors i els vehicles de recollida inclouen frases de la campanya de civisme, informació sobre com sol·licitar el servei gratuït de recollida de mobles, electrodomèstics i estris vells, sobre l’app L’H Ben Fet o sobre les multes per deixar brossa a l’espai públic fora dels contenidors.
S’inicia així una nova etapa que s’emmarca en l’objectiu municipal de millorar l’estat global de l’espai públic de la ciutat, amb dos lemes més: “L’H més que a punt” i “L’H més que verd”. Aquest any, ha entrat en funcionament un nou contracte de manteniment de l’enllumenat públic, que en quadruplica el pressupost i multiplica per cinc el personal, i també un nou contracte de senyalització viària que gairebé triplica el pressupost de l’anterior. A més, el juliol, entrarà en funcionament un nou contracte de manteniment de l’espai públic que duplicarà el pressupost actual.
D’altra banda, també s’està fent un esforç per apostar pel verd urbà, amb la plantació de gairebé 6.000 arbres en dos anys i la plantació de vegetació arbustiva a més de 200 espais de la ciutat.
En paral·lel, i seguint l’objectiu de millorar l’estat de l’espai públic de la ciutat, l’Ajuntament posa en marxa un nou cos d’inspecció únic de l’espai públic. El nou equip, actualment en formació, començarà a sortir al carrer els pròxims dies per controlar diversos aspectes, entre els quals la neteja de l’espai públic i la correcta separació de residus, però també l’estat de manteniment de la ciutat.
Com notificar una incidència relacionada amb la neteja a l’espai públic? La ciutadania de L’Hospitalet disposa dos canals per notificar incidències a l’espai públic, com ara incidències relacionades amb la neteja i amb l’estat dels contenidors:
L’app L’H Ben Fet
El telèfon 900 28 29 30, un número gratuït d’incidències i manteniment a la via pública (VIA), que funciona les 24 hores.
També disposa d’un servei gratuït de recollida de mobles, electrodomèstics i estris vells, que es pot sol·licitar en línia a la seu electrònica, l’app L’H Ben Fet, al telèfon VIA o, presencialment, a les oficines d’atenció ciutadanes.
La nova contracta de neteja s’insereix en l’objectiu de la millora contínua de la qualitat del servei públic, fixa mecanismes de control de la prestació del servei i està en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en aspectes com l’eficiència energètica i hídrica; la reutilització dels residus; la reducció de la petjada de carboni i l’estalvi de recursos naturals; la innovació tecnològica; la seguretat i la salut laboral; la igualtat d’oportunitats i la inclusió social, i el subministrament de serveis sostenibles a la ciutat.