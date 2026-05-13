Es posa en marxa una campanya de sensibilització per fomentar el compromís de la ciutadania en la cura de l'espai públic
L’alcaldessa, Filo Cañete, el regidor de Via Pública, José Luis Martínez, i responsables del servei van presentar, en un acte celebrat a la plaça de la Vila, les millores i la nova imatge del servei de neteja i recollida de residus. Durant la presentació es van detallar els principals eixos del nou model, que inclou la renovació de la flota de vehicles i maquinària, l’optimització de les prestacions del servei i el llançament d’una nova campanya de sensibilització ciutadana i es va anunciar la futura modificació de les ordenances municipals per reforçar les sancions contra conductes incíviques.
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha posat en marxa l’última fase del contracte de neteja i recollida de residus, una mesura que té com a objectiu millorar l’estat de l’espai públic i adaptar-se millor a les necessitats actuals de la ciutat. Aquesta iniciativa forma part d’un esforç més ampli per transformar el municipi, incorporant models més moderns i eficients en la gestió del medi ambient, amb l’objectiu de crear una ciutat més neta, sostenible i habitable per als seus ciutadans.
La renovació de contenidors i maquinària permetrà un servei més eficient, sostenible i silenciós
Aquest canvi implica una renovació completa de la infraestructura i la maquinària utilitzada en el servei de neteja, amb la substitució dels contenidors antics per models metàl·lics més eficients, així com la incorporació de vehicles amb etiqueta ECO i Zero emissions. Entre les novetats destaca la inclusió de vehicles de neteja viària més moderns que, a més de ser més eficients, minimitzen l’impacte sonor, com és el cas de les escombradores insonoritzades i els bufadors i desbrossadores elèctriques. Així, el servei no només millora l’aspecte de la ciutat, sinó també el benestar dels veïnat, respectant els moments de descans.
Una inversió de 31,4 milions d’euros per modernitzar la gestió de la neteja i optimitzar els recursos
Aquesta transformació no es limita a la maquinària. Amb una inversió de 31,4 milions d’euros per al període 2025-2029, l’Ajuntament busca garantir una gestió més efectiva dels residus i la neteja, mitjançant l'optimització de les rutes de recollida en temps real gràcies als nous sensors d’ompliment instal·lats als contenidors. Aquesta tecnologia ajudarà a evitar els desbordaments i garantirà que els recursos es destinin de manera més àgil a les zones més necessitades, millorant així la qualitat de vida dels ciutadans.
El servei s'amplia amb reforços els diumenges, festius i en espais de gran ús com les platges
A més, el servei s’amplia per cobrir les necessitats de neteja en els dies de més activitat a la ciutat, com els diumenges i festius, amb reforços de neteja manual i mecanitzada. A la temporada alta, les platges de la ciutat també veuran un reforç en els treballs d’escombrada motoritzada. Així, no només es garanteix una neteja més exhaustiva, sinó que també s’adapta la capacitat del servei a les variacions en l’activitat ciutadana, per tal de mantenir la ciutat en condicions òptimes durant tot l’any.
Sant Adrià millora la recollida selectiva amb nous contenidors, mini punts verds i ampliació del porta a porta comercial
El sistema de recollida selectiva també s’ha millorat, amb la substitució dels contenidors per models més eficients i la implantació de 6 mini punts verds repartits pel municipi, que faciliten el reciclatge de residus especials com piles, oli o tèxtils. A més, la recollida comercial s’ha reforçat mitjançant l’ampliació del sistema Porta a Porta, amb l’objectiu de millorar la gestió dels residus generats pels establiments locals i facilitar la tasca de reciclatge per part dels comerços.
La campanya “Hola Sant Adrià!” vol fomentar la proximitat i la corresponsabilitat en la cura de l’espai públic
La implantació d’aquest nou servei també ve acompanyada d’una campanya de comunicació directa i propera, sota el lema “Hola Sant Adrià!”. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament vol apropar-se als ciutadans i sensibilitzar-los sobre la seva corresponsabilitat en la cura de l’espai públic. Els missatges de la campanya es presentaran de manera personalitzada amb els noms més habituals del municipi, de manera que tothom pugui sentir-se partícip en el procés de manteniment de la ciutat. A través de vehicles, maquinària i uniformes del personal, la campanya reforçarà la proximitat i fomentarà la implicació ciutadana.
El nou contracte reforça el compromís municipal amb una ciutat més neta, ordenada i habitable
D’aquesta manera, Sant Adrià de Besòs reafirma el seu compromís amb la millora dels serveis públics, apostant per una ciutat més neta, més ordenada i, sobretot, més implicada amb els seus veïns i veïnes. Aquesta nova etapa de transformació urbana, econòmica i social marca un moment clau en la ciutat, amb la neteja i la gestió dels residus com a eines fonamentals per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.