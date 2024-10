El Ple de l’Ajuntament ha aprovat l’Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals, una nova norma que recull tots els aspectes relacionats amb la recollida de residus a la ciutat, alguns inclosos fins ara a l’Ordenança del civisme i la convivència, així com el règim sancionador a aplicar en cas d’infraccions. La nova norma ha tingut el suport del PSC i LHECP-C, l’abstenció d’ERC+EUiA, i el vot en contra del PP i VOX.

La nova ordenança regula la prevenció, recollida i transport dels residus municipals i fixa com a objectius reduir-ne la quantitat, incrementar la recollida selectiva i el reciclatge, fomentar la separació correcta de les deixalles i millorar la neteja i la qualitat de l’espai públic, entre d’altres.

La norma estableix l’obligatorietat de particulars, comerços i empreses de separar convenientment els residus i de dipositar-los als contenidors corresponents de les diferents fraccions (orgànica, paper i cartró, vidre, envasos lleugers, resta...). També s’hi inclouen els contenidors específics per a oli de cuina, residu tèxtil, piles i bateries, i la recollida porta a porta per a residus voluminosos i d’aparells elèctrics i electrònics, a banda del servei de la deixalleria per a aquests residus i d’altres.

Com a novetat, l’ordenança obliga les noves edificacions a disposar d’una cambra de residus per instal·lar-hi els diferents contenidors per fraccions de la comunitat i evitar així que les bateries ocupin espai a la via pública. Queden, però, fora d’aquesta obligació els edificis nous construïts en zones qualificades urbanísticament com a nucli antic o de densificació urbana. La cambra de residus s’haurà d’ubicar a la planta baixa de l’edifici, de manera que permeti fer la retirada i el trasllat dels contenidors fins al punt de recollida del carrer on s’aturarà el camió recol·lector.

També, amb la finalitat d’assolir els objectius de recollida selectiva establerts, l’Ajuntament podrà substituir per a determinats grups el mètode habitual de recollida de residus pel model porta a porta, així com incorporar als contenidors sistemes d’identificació de les persones usuàries.

La nova ordenança fixa i incrementa les sancions per incompliment de la normativa. Entre altres, es prohibeix abandonar residus fora o a sobre dels contenidors; dipositar dins de les papereres bosses d’escombraries, caixes o paquets; recollir, sostreure o aprofitar residus municipals sense autorització (triar o separar deixalles dels contenidors, obrir-ne bosses...), així com l’abocament de residus perillosos. Les sancions per infraccions lleus poden arribar fins a 2.000 euros; les greus, de 750 a 100.000 euros; i les molt greus, de 1.500 a 3.500.000 euros.

L’Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals va en línia amb la Directiva 2018 del Parlament Europeu, de la Llei de residus i sòls contaminants per a una economia circular i de la nova contracta de neteja viària i recollida d’escombraries de L’Hospitalet que ha d’entrar en vigor l’any 2025. Entre altres objectius, l’Ajuntament vol millorar l’estat de la neteja de l’espai públic, potenciar la recollida selectiva en qualitat i en quantitat i disposar d’una ciutat neta potenciant la corresponsabilitat de la ciutadania.