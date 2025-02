El Ple municipal de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat ha aprovat de forma definitiva en la sessió ordinària de gener l’Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals, que pretén reduir la generació de residus i incrementar-ne la recollida selectiva i el reciclatge, i que contempla sancions per incompliment de la norma.

El text definitiu ha prosperat amb els vots del PSC i LHECP, l’abstenció d’ERC+EUiA i el rebuig de PP i VOX.

L’ordenança de residus fixa com a obligatori que particulars, comerços i empreses separin els residus i els dipositin en els contenidors de les diferents fraccions (orgànica, paper i cartró, vidre, envasos lleugers, resta…).

A més inclou nous contenidors específics per a oli de cuina, residu tèxtil, piles i bateries, que s’instal·laran en equipaments públics, i el servei de recollida a domicili de residus voluminosos i d’aparells elèctrics i electrònics, a més del servei de deixalleria, aquests últims ja existents en l’actualitat.

Com a novetat, el text obliga les noves edificacions a disposar d’una cambra de residus per als diferents contenidors per fraccions de la comunitat i que aquesta sigui de fàcil accés per als serveis de recollida. L’objectiu és que les bateries de contenidors no ocupin espai de la via pública.

L’ordenança inclou també un règim sancionador per a aquells que no compleixin la normativa. Per exemple, es prohibeix abandonar residus fora dels contenidors; deixar bosses d’escombraries en les papereres i recollir o extreure residus sense autorització dels contenidors.

Les sancions per infraccions lleus poden arribar a 2.000 euros; les greus, van de 750 a 100.000 euros; i les molt greus, de 1.500 a 3.500.000 euros.

El debat durant la sessió es va centrar en l’ordenança i també en la taxa de recollida i transport de residus, que es cobrarà per primer cop aquest any als municipis espanyols.

Durant la mateixa sessió es va donar el vistiplau perquè la Diputació de Barcelona recapti la nova taxa de residus, tal com ja fa amb la resta d’ordenances fiscals de la ciutat.