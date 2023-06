El projecte “Vestim els quiròfans amb zero residus i menys emissions”, d’Axioma Solucions, resulta finalista en la categoria Empresa, amb un projecte de reutilització de material tèxtil quirúrgic.

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM) ha rebut a Dublín (Irlanda) el Premi Especial del XIV Premi Europeu de Prevenció de Residus, que atorga l’organització de la Setmana europea per a la prevenció de residus (EWWR, per les seves sigles en anglès). El guardó s’ha lliurat en una cerimònia, en el marc del Dublin Circular Economy Hotspot, i l’ha rebut una delegació de l’EPM, encapçalada pel seu secretari general, Xavier Bernard, amb el director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, i el director general de l’Agència de Residus de les Illes Balears, Sebastià Sansó. També hi ha assistit una representació de les entitats que van desenvolupar el projecte “Eurotèxtil circular” als tres territoris membres de l’Euroregió: la Regió d’Occitània, el govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya, que n’exerceix actualment la presidència.

Aprofitar els recursos tèxtils

El projecte d’àmbit euroregional “Eurotèxtil circular” es va dur a terme en el marc del Fons d’ajut Covid-19 transversal que va llançar l’EPM de forma excepcional l’any 2020 per permetre als actors del seu territori de fer front a la crisi sanitària i, entre d’altres, per avançar cap a una autèntica economia circular a l’Euroregió, en particular, en l’àmbit del reciclatge i l’aprofitament dels recursos tèxtils.

La iniciativa, que es va beneficiar d’una subvenció de 70.000 €, va consistir a analitzar i cercar noves línies de feina dintre del sector de la reutilització i del reciclatge del tèxtil en el nou escenari marcat pels canvis en la qualitat dels productes per la implantació del model de fast fashion, per l’obligatorietat de les administracions de recollir de forma diferenciada els residus tèxtils, i pels efectes de la pandèmia de la COVID en l’àmbit de la gestió d’aquests residus.

Les cinc entitats sòcies involucrades al llarg dels divuit mesos de durada del projecte van ser la Fundació Deixalles (Illes Balears) com a entitat sòcia líder, SOLIDANÇA (Catalunya), MODACC (Cluster Català de la Moda), la CRESS Occitanie (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) i la Fédération des entreprises d’insertion Occitanie. Totes cinc van analitzar els circuits del tèxtil a les tres regions, destacant-ne les principals bones pràctiques per poder-les replicar arreu del territori euroregional. La implicació, tant dels agents institucionals com de l’economia social i solidària, és clau per assolir la sostenibilitat més gran possible en aquest sector.

El projecte “Vestim els quiròfans amb zero residus i menys emissions”, finalista

El projecte “Vestim els quiròfans amb zero residus i amb menys emissions”, impulsat per Axioma Solucions, ha resultat finalista del XIV Premi Europeu de Prevenció de Residus, en la categoria Empresa. Aquesta iniciativa ha fomentat un nou model de servei per a cinc hospitals catalans que han substituït progressivament el material tèxtil quirúrgic d’un sol ús per un de reutilitzable, garantint els requisits d’esterilitat i traçabilitat. Material com ara bates quirúrgiques estèrils, pijames quirúrgics i bates de protecció han permès evitar la generació de 10.226 kg de residus sanitaris. Hi han participat l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Mollet.

El jurat, compost per professionals que treballen en sostenibilitat ambiental, han escollit les candidatures guanyadores d’entre les 16 accions finalistes, que, alhora, procedien de 58 nominacions seleccionades per les coordinacions nacionals i regionals d'EWWR d'arreu d'Europa. Totes elles han format part de les 16.162 accions organitzades arreu d’Europa durant la XIV edició de l'EWWR, celebrada el novembre de 2022. Només a Catalunya, se’n van realitzar 1.162.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR) se celebra a Catalunya des de l’any 2008 i la coordina l’ARC. Durant una mateixa setmana, i arreu d'Europa, es realitzen accions de sensibilització i es donen a conèixer estratègies de reducció de residus. Enguany, la XV Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebrarà del 18 al 26 de novembre, posant l’èmfasi en els envasos, per potenciar estratègies d’ecodisseny en la seva concepció, així com la seva reutilització.