La ciutadania europea dona un ampli suport a les polítiques de mitigació del canvi climàtic centrades en incentius, com les subvencions al transport ferroviari o a l’aïllament tèrmic dels habitatges, entre d’altres, mentre que rebutja fermament les mesures que impliquen nous impostos sobre activitats contaminants, com l’ús de l’automòbil o el consum de carn.
Així ho revela una enquesta elaborada per un equip científic internacional que pretén determinar fins a quin punt els ciutadans europeus estan disposats a donar suport als diferents tipus de polítiques climàtiques que s’estan debatent actualment.
Aquesta nova enquesta, feta en el marc del projecte CAPABLE, finançat per la Unió Europea i en què participa l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), revela que el 70 % de la població europea donaria suport a la creació d’un fons ferroviari europeu, mentre que el 55 % donaria suport a mesures obligatòries d’aïllament tèrmic dels habitatges i a la prohibició dels avions privats. La creació d’un fons ferroviari europeu permetria ampliar la xarxa ferroviària i reduir el cost dels bitllets de tren a Europa en un 50 %. Així mateix, aplicar mesures d’aïllament als edificis residencials de cara a l’any 2040 permetria complir amb una norma mínima d’eficiència energètica, acompanyant-ho de subvencions governamentals de la meitat del cost per a les llars amb ingressos baixos.
Keith Smith, investigador de l’Escola Politècnica Federal (ETH) de Zuric i autor principal de l’enquesta, assenyala que aquestes polítiques «probablement tindran més acceptació en tota la Unió Europea i podrien oferir als responsables polítics oportunitats més fàcils d’aplicar-les».
Els resultats mostren que algunes polítiques són percebudes de manera negativa per una àmplia majoria de la població a tots els països enquestats. Entre aquestes, destaquen els impostos, com els que graven la carn de boví o els vols. Les prohibicions i els impostos que graven els cotxes de combustibles fòssils reben les puntuacions més baixes.
Aquests resultats es poden consultar ara en una eina en línia que analitza i compara les opinions sobre aquestes polítiques.
També s’observen grans diferències entre països. Els països del sud d’Europa, com Grècia, França i Itàlia, mostren suport a almenys cinc de les polítiques proposades, mentre que, en general, el nivell de suport és menor en els països d’Europa de l’Est, com Polònia i la República Txeca.
D’altra banda, les dones, els joves i les persones amb un nivell educatiu més alt es mostren més favorables a totes les polítiques climàtiques consultades a tots els països enquestats.
«Aquests resultats preliminars posen en relleu la important heterogeneïtat del suport a les polítiques climàtiques a Europa, però també una possible manera d’obtenir el suport majoritari per a una acció climàtica eficaç», afegeix Johannes Emmerling, coordinador del projecte CAPABLE. Les conclusions subratllen la diversitat del suport a les polítiques climàtiques i la necessitat d’adoptar un enfocament polític multidimensional i adaptat per desenvolupar grups de suport sòlids que donin suport a mesures que resultin viables i efectives.
Els resultats formen part d’una enquesta a gran escala sobre les opinions dels ciutadans europeus sobre les polítiques climàtiques. Les dades es van recopilar entre el 24 de juny i el 27 d’agost de l’any 2024 i inclouen les respostes de 19.328 persones que representen la població general d’Àustria, República Txeca, Dinamarca, França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Hongria, Països Baixos, Polònia, Eslovènia, Espanya i Suècia. Els participants van completar una enquesta en la qual van expressar les seves opinions sobre quinze polítiques de mitigació del canvi climàtic. Aquestes polítiques es van seleccionar en funció de la seva rellevància per als debats polítics en curs i les estratègies climàtiques existents a la Unió Europea. Per a cada política proposada, els participants van indicar el seu nivell de suport en una escala de Likert de set punts: des d’una forta oposició fins a un fort suport.