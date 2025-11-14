"L'era de l'electricitat ja ha arribat"

En un context de seguretat energètica cada cop més complex que abasta una àmplia gamma de combustibles i tecnologies, el World Energy Outlook 2025 - l'informe anual de l'Agència Internacional de l'Energia - identifica opcions, oportunitats i compromisos clau per als governs.
Els països de tot el món s'enfronten a amenaces urgents a la seguretat energètica i a riscos creixents a llarg termini en una gamma sense precedents de combustibles i tecnologies, cosa que situa l'energia al cor de les tensions geopolítiques i l'eleva com una qüestió central de la seguretat econòmica i nacional. En aquest context, l'última edició de les Perspectives Energètiques Mundials de l'AIE subratlla la necessitat que els governs busquin una major diversificació dels subministraments i una major cooperació entre ells per ajudar a navegar per les incerteses i les turbulències futures.
«L'any passat, vam dir que el món s'estava movent ràpidament cap a l'Era de l'Electricitat, i avui està clar que ja hi ha arribat»
L' edició 2025 del World Energy Outlook (WEO), la font mundial més autoritzada d'anàlisi i projeccions energètiques, cobreix una àmplia gamma de trajectòries, destacant diferents oportunitats i vulnerabilitats, però també punts en comú. Ho fa a través de tres escenaris principals, cap dels quals és una previsió. Cadascun dibuixa un futur energètic diferent, permetent una anàlisi de les implicacions de diferents polítiques, inversions i opcions tecnològiques per a la seguretat energètica, l'assequibilitat i les emissions. (Per a més detalls sobre els diferents escenaris, llegiu els nostres comentaris .)
Entre les moltes tendències comunes a tots els escenaris del WEO d'aquest any hi ha la creixent necessitat mundial de serveis energètics durant les properes dècades, amb una demanda creixent de mobilitat, calefacció, refrigeració, il·luminació i altres usos domèstics i industrials, i cada cop més de serveis relacionats amb les dades i la IA.
En particular, un grup d'economies emergents –liderades per l'Índia i el sud-est asiàtic i a les quals s'hi uneixen països de l'Orient Mitjà, Àfrica i Amèrica Llatina– acabarà configurant cada cop més la dinàmica del mercat energètic en els propers anys. Col·lectivament, prenen el testimoni de la Xina, que va representar la meitat del creixement de la demanda mundial de petroli i gas i el 60% del creixement de la demanda d'electricitat des del 2010, tot i que cap país o grup de països s'acosta a replicar l'augment del consum intensiu d'energia de la Xina.
Els minerals estratègiques són vitals per a les xarxes elèctriques, les bateries i els vehicles elèctrics, però també tenen un paper crucial en els xips d'IA, els motors de reacció, els sistemes de defensa i altres indústries estratègiques.
Enmig d'aquests canvis, els riscos energètics tradicionals que afecten la seguretat del subministrament de petroli i gas ara s'acompanyen de vulnerabilitats en altres àrees, més visiblement en les cadenes de subministrament de minerals crítics a causa dels alts nivells de concentració del mercat. Un sol país és el refinador dominant per a 19 de 20 minerals estratègics relacionats amb l'energia, amb una quota de mercat mitjana d'al voltant del 70%. Els minerals en qüestió són vitals per a les xarxes elèctriques, les bateries i els vehicles elèctrics, però també tenen un paper crucial en els xips d'IA, els motors de reacció, els sistemes de defensa i altres indústries estratègiques. La concentració geogràfica en el refinament ha augmentat per a gairebé tots els minerals energètics clau des del 2020, i en particular per al níquel i el cobalt. L'anàlisi del WEO d'aquest any de la cartera de projectes anunciats suggereix que la inversió d'aquest procés serà lenta, cosa que requereix una acció més contundent per part dels governs.
«Quan examinem la història del món energètic de les darreres dècades, no hi ha cap altre moment en què les tensions de seguretat energètica s'hagin aplicat a tants combustibles i tecnologies alhora, una situació que requereix el mateix esperit i enfocament que van mostrar els governs quan van crear l'AIE després de la crisi petroliera de 1973», va dir el director executiu de l'AIE, Fatih Birol . «Amb la seguretat energètica al centre de la vida de molts governs, les seves respostes han de tenir en compte les sinergies i els equilibris que poden sorgir amb altres objectius polítics: l'assequibilitat, l'accés, la competitivitat i el canvi climàtic. Els escenaris del World Energy Outlook il·lustren els punts de decisió clau que hi ha per davant i, junts, proporcionen un marc per a un debat basat en dades i evidències sobre el camí a seguir».
L'electricitat és al cor de les economies modernes, i la demanda d'electricitat creix molt més ràpid que el consum total d'energia en tots els escenaris de WEO-2025 . Els inversors estan reaccionant a aquesta tendència: la despesa en subministrament d'electricitat i electrificació de l'usuari final ja representa la meitat de la inversió energètica mundial actual. De moment, l'electricitat només representa al voltant del 20% del consum final d'energia a nivell mundial, però és la font clau d'energia per a sectors que representen més del 40% de l'economia mundial i la principal font d'energia per a la majoria de les llars.
«L'anàlisi del World Energy Outlook ha estat destacant durant molts anys el paper creixent de l'electricitat a les economies de tot el món. L'any passat, vam dir que el món s'estava movent ràpidament cap a l'Era de l'Electricitat, i avui està clar que ja hi ha arribat», va dir el Dr. Birol. «En un trencament amb la tendència de l'última dècada, l'augment del consum d'electricitat ja no es limita a les economies emergents i en desenvolupament. El creixement vertiginós de la demanda dels centres de dades i la IA també està ajudant a impulsar el consum d'electricitat a les economies avançades. Es preveu que la inversió global en centres de dades arribi als 580.000 milions de dòlars el 2025. Els que diuen que "les dades són el nou petroli" notaran que això supera els 540.000 milions de dòlars que es gasten en el subministrament mundial de petroli, un exemple sorprenent de la naturalesa canviant de les economies modernes».
Una qüestió crucial per a la seguretat energètica a l'era de l'electricitat és la velocitat a la qual s'implementen noves xarxes, emmagatzematge i altres fonts de flexibilitat del sistema elèctric. De moment, alguns d'aquests elements s'estan quedant enrere. Les inversions en generació d'electricitat han augmentat gairebé un 70% des del 2015, però la despesa anual de la xarxa ha augmentat a menys de la meitat d'aquest ritme.
Les energies renovables creixen més ràpidament que qualsevol altra font d'energia
Tot i que el ritme varia entre els diferents escenaris WEO, les energies renovables creixen més ràpidament que qualsevol altra font d'energia important en tots els escenaris, encapçalades per l'energia solar fotovoltaica. Cal destacar que una nova anàlisi per al WEO-2025 mapeja la nova geografia de la demanda en la distribució dels recursos energètics globals, mostrant que, el 2035, el 80% del creixement del consum d'energia global es produirà en regions amb irradiància solar d'alta qualitat. Un altre element comú en tots els escenaris és la revitalització de l'energia nuclear, amb un augment de la inversió tant en plantes tradicionals a gran escala com en nous dissenys, inclosos petits reactors modulars. Després de més de dues dècades d'estancament, es preveu que la capacitat mundial d'energia nuclear augmenti almenys un terç el 2035.
A WEO-2025 , tots els escenaris indiquen un subministrament global ampli de petroli i gas a curt termini. Els mercats petroliers ja ho reflecteixen, amb la fragilitat geopolítica actual coexistint amb preus del petroli en el rang dels 60-65 dòlars per barril. Una relaxació similar dels equilibris del mercat per al gas natural sembla imminent, a mesura que es posin en marxa nous projectes d'exportació de gas natural liquat (GNL).
Les decisions finals d'inversió per a nous projectes de GNL han augmentat el 2025, cosa que s'ha sumat a l'onada prevista del subministrament de gas natural per als propers anys. Està previst que uns 300.000 milions de metres cúbics de nova capacitat d'exportació anual de GNL entrin en funcionament el 2030, cosa que comportarà un augment del 50% del subministrament mundial de GNL disponible. Aproximadament la meitat de la nova capacitat s'està construint als Estats Units i un altre 20% a Qatar. La demanda de gas natural s'ha revisat a l'alça en el WEO d'aquest any, però encara persisteixen dubtes sobre on anirà tot el nou GNL.
L'informe assenyala que relaxar els equilibris del mercat a curt termini del petroli i el gas no és motiu de complaença. Tots dos mercats continuen exposats a riscos geopolítics, i un creixement més ràpid de la demanda –en resposta a polítiques de transició energètica més febles o a preus més baixos– podria erosionar ràpidament els marges de maniobra que tenen.
El món no està assolint els objectius que es va fixar: l'accés universal a l'energia i el canvi climàtic
En dues àrees crítiques de l'anàlisi WEO de llarga durada, el món no està assolint els objectius que es va fixar: l'accés universal a l'energia i el canvi climàtic. Al voltant de 730 milions de persones encara viuen sense electricitat, i gairebé 2.000 milions depenen de mètodes de cocció que són perjudicials per a la salut humana. Un nou escenari a WEO-2025 descriu un camí país per país per assolir l'accés universal a l'electricitat el 2035, i la cocció neta el 2040, amb el gas liquat de petroli (GLP) jugant el paper més important.
Amb l'augment dels riscos climàtics, l'informe WEO-2025 mostra que el món superarà els 1,5 °C d'escalfament en qualsevol escenari, inclosos aquells amb reduccions d'emissions molt ràpides. El sector energètic haurà de preparar-se per als riscos de seguretat que comporten les temperatures més altes, però encara hi ha marge per evitar els pitjors resultats climàtics. L'escenari actualitzat en què el món assoleix zero emissions netes a mitjans de segle torna a reduir les temperatures per sota dels 1,5 °C a llarg termini.
Alhora, els sistemes energètics de tot el món s'enfronten als impactes del canvi climàtic actual, cosa que subratlla la necessitat urgent de construir una major resiliència als creixents riscos relacionats amb el clima, així com als ciberatacs i altres activitats malicioses. Les noves dades analitzades a l'informe WEO d'aquest any mostren que les interrupcions de les infraestructures energètiques crítiques el 2023 van afectar més de 200 milions de llars a tot el món. Les línies elèctriques van resultar particularment vulnerables, i els danys a la xarxa de transmissió i distribució van representar aproximadament el 85% dels incidents.