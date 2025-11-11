Per què la producció d’energia renovable a Catalunya avança tan lentament?

Podcast El Crític

Font: El Crític

11/11/2025 - 10:00


 

Catalunya, com la resta del món, ha d’accelerar la producció d’energia neta. Què ho està frenant? Pot accelerar-se el procés de transició energètica tenint en compte el territori, el món rural i les comunitats locals?

Catalunya, com la resta del món, ha d’accelerar la producció d’energia neta. De fet, a casa nostra només es produeix un 18% d’electricitat a través d’energies renovables, mentre que la nuclear representa gairebé el 57% de la producció total. Malgrat l’emergència climàtica i els objectius de descarbonització fixats per la Unió Europea, les dades de l’Institut Català d’Energia indiquen que la implantació de les renovables al territori avança a un ritme molt lent. Què ho està frenant? Pot accelerar-se el procés de transició energètica tenint en compte el territori, el món rural i les comunitats locals?

En aquest capítol especial d’El pòdcast de CRÍTIC, que fem amb el suport de la Diputació de Barcelona, reflexionem sobre què implica una transició energètica justa i com podem sumar-hi l’Administració, l’ecologisme, el món rural i el sector energètic. Per parlar-ne, hem reunit en una mateixa taula quatre veus imprescindibles per entendre els reptes que tenim davant. D’una banda, ens hi acompanya Marc Serra, president de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, ara que aquesta institució impulsa la campanya Renovables 2030. També hi participen Joan Herrera, director d’Energia del Prat i soci fundador de la consultoria energètica Samso; Maria Serra, activista ecologista i divulgadora ambiental, i Pino Delàs, pagès i ramader ecològic i membre d’Unió de Pagesos.

 

 

Etiquetes: 
COP30
Diputació de Barcelona
Renovables 2030
transició energètica
Categories: 
Energia

Relacionats

Notícia

La Diputació de Barcelona amplia el pressupost de Renovables 2030

La Diputació de Barcelona amplia en 25 M€ el pressupost de Renovables 2030 per accelerar la transició energètica local

Acte

Nous reptes per la transició energètica al món local

26/02/2025 - 09:00
Seu AMB, c/ 62, núm. 16-18, Edifici A, auditori (planta 8). Barcelona
Notícia

La UE encara la COP30 amb l’acord de reduir un 90% les seves emissions el 2040

Camí a la COP30

Els ministres de clima de la UE han pactat reduir un 90% les emissions netes el 2040 (sobre 1990), amb flexibilitats que permeten comptar crèdits de carboni internacionals, després d’una negociació molt ajustada. L’inici de la COP30 (6–21 de novembre de 2025) converteix aquest compromís en el marc del gran debat global sobre com aterrar el balanç d’emissions i finançar una transició real, especialment als països més vulnerables.

Butlletí

Enviaments anteriors