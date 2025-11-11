Catalunya, com la resta del món, ha d’accelerar la producció d’energia neta. Què ho està frenant? Pot accelerar-se el procés de transició energètica tenint en compte el territori, el món rural i les comunitats locals?
Catalunya, com la resta del món, ha d’accelerar la producció d’energia neta. De fet, a casa nostra només es produeix un 18% d’electricitat a través d’energies renovables, mentre que la nuclear representa gairebé el 57% de la producció total. Malgrat l’emergència climàtica i els objectius de descarbonització fixats per la Unió Europea, les dades de l’Institut Català d’Energia indiquen que la implantació de les renovables al territori avança a un ritme molt lent. Què ho està frenant? Pot accelerar-se el procés de transició energètica tenint en compte el territori, el món rural i les comunitats locals?
En aquest capítol especial d’El pòdcast de CRÍTIC, que fem amb el suport de la Diputació de Barcelona, reflexionem sobre què implica una transició energètica justa i com podem sumar-hi l’Administració, l’ecologisme, el món rural i el sector energètic. Per parlar-ne, hem reunit en una mateixa taula quatre veus imprescindibles per entendre els reptes que tenim davant. D’una banda, ens hi acompanya Marc Serra, president de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, ara que aquesta institució impulsa la campanya Renovables 2030. També hi participen Joan Herrera, director d’Energia del Prat i soci fundador de la consultoria energètica Samso; Maria Serra, activista ecologista i divulgadora ambiental, i Pino Delàs, pagès i ramader ecològic i membre d’Unió de Pagesos.