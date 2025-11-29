Les renovables ja redueixen importacions fòssils en més de 100 països

Segons una anàlisi recent, més de 100 països han retallat la seva dependència d’importacions de combustibles fòssils gràcies al desplegament d’energies renovables, amb estalvis de centenars de milers de milions de dòlars. Entre els casos destacats hi ha el Regne Unit, Alemanya i Xile, que des del 2010 han reduït al voltant d’un terç la necessitat d’importar carbó i gas; Dinamarca s’acosta a la meitat.
La transició energètica no és una promesa de futur. Ja està passant i les xifres ho demostren: L’Informe Renewables 2025 de l’IEA ho quantifica. Sense el creixement acumulat d’eòlica i solar des de 2010, els països importadors estarien important ara un 45% més de carbó i gas del que realment estan important. En canvi, gràcies al desplegament renovable s’ha evitat importar 700 milions de tones de carbó i 400.000 milions de m³ de gas, acumulant un estalvi econòmic de 1,3 bilions de dòlars i un estalvi d’emissions de 2,46 GtCO₂ entre 2010 i 2023.
Entre 2010 i 2023, el món va afegir 2.500 GW de renovables no hidroelèctriques —un 80% d’aquesta nova potència en països dependents d’importacions de combustibles fòssils. Aquest “mur de generació domèstica” enforteix la seguretat energètica i millora la resiliència econòmica dels països importadors davant crisis de preus com les viscuda a Europa el 2022.
Impacte país a país
L’IEA identifica 107 països amb menor dependència d’importacions fòssils gràcies a les renovables. En 38, la caiguda supera els 10 punts de dependència; en 8, baixa més de 30 punts. Al Regne Unit, per exemple, la dependència d’electricitat generada amb combustibles fòssils importats ha passat del 45% a menys del 25% en una dècada, principalment per l’augment de l’eòlica i la solar. Bulgària, Romania i Finlàndia, que històricament han depès del gas rus per a la generació d’electricitat, han portat la seva dependència de les importacions a prop de zero en els últims anys mitjançant la construcció de renovables.
Produir electricitat amb renovables evita gastar entre 2 i 3 GWh de combustible fòssil per cada GWh generat, per les pèrdues d’eficiència de carbó i gas en central tèrmica. A més, invertir en renovables situa la despesa dins l’economia nacional i crea ocupació local, a diferència de comprar combustibles a l’exterior.