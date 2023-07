Segons les dades d'aquests organismes especialitzats, aquest mes ha experimentat el lapse de tres setmanes més calorós, els tres dies més calents i les temperatures oceàniques més altes per a aquesta època de l'any que mai s'hagin documentat.

“No hem d'esperar a final de mes per saber-ho. (…) juliol de 2023 trencarà rècords en tots els àmbits”, ha dit el Secretari General de les Nacions Unides, António Guterres. El Secretari General es va presentar davant la premsa a la seu de les Nacions Unides a Nova York per insistir en la urgència d'accelerar l'acció climàtica.

— António Guterres (@antonioguterres) July 27, 2023

Conseqüències clares i tràgiques

“Les conseqüències són clares i tràgiques: nens arrossegats per les pluges monsòniques; famílies que fugen de les flames; treballadors que s'ensorren en una calor abrasadora”, va apuntar.

" L'única sorpresa és la velocitat del canvi. L'era de l'escalfament global s'ha acabat. L'era de l'ebullició global ha arribat”, va puntualitzar."

Les onades de calor a gran part d'Amèrica del Nord, Àsia i Europa, juntament amb els incendis forestals a països com Canadà i Grècia, han tingut un gran impacte en la salut de les persones, el medi ambient i les economies.

Guterres va assenyalar que tot el que està passant és “totalment consistent amb les repetides prediccions i advertiments”.

Les afirmacions del titular de l'ONU s'ajusten a les projeccions de Copernicus que consideren poc probable que el rècord del juliol sigui aïllat aquest any, ja que les temperatures sobre les àrees terrestres estan molt per sobre de la mitjana.

Bestreta del futur

L'OMM, per la seva banda, va presentar les dades com un “bestreta del futur” i va estimar en un 98% les probabilitats que almenys un dels cinc anys vinents sigui el més càlid registrat, i en un 66% les de superar temporalment la marca d'1,5 °C per sobre dels nivells preindustrials durant almenys un any del lustre vinent. Totes dues agències van sostenir que les emissions antropogèniques són el principal propulsor d'aquestes temperatures creixents.

La inacció és inacceptable, no hi ha més temps per a excuses

“Per als científics, és inequívoc: els humans en tenen la culpa. L'aire és irrespirable. La calor és insuportable. I el nivell de guanys dels combustibles fòssils, igual que la inacció climàtica, és inacceptable”, va recalcar Guterres.

El director general de l'OMM, Petteri Taalas, va subratllar la urgència de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, declarant que l'acció climàtica no és un luxe, sinó una necessitat. El Secretari General va demanar als líders mundials que exerceixin el seu lideratge amb responsabilitat i impulsin l'acció climàtica. “Prou de vacil·lacions. Prou excuses. Prou esperar que els altres es moguin primer. Ras i curt, no hi ha més temps per tot això”, va apuntar.

Encara és possible

Guterres va asseverar que encara és possible assolir la fita de limitar l'augment de la temperatura global a 1,5 °C per sobre dels nivells preindustrials per a finals de segle i evitar així el pitjor del canvi climàtic. Però això només s'aconseguirà si es posen fil a l'agulla immediatament i amb determinació. Va reconèixer que hi ha hagut alguns avenços en el desplegament d'energies renovables i d'altres àmbits. Tot i això, cap d'ells té prou abast ni la velocitat que es requereix.

“L'acceleració de les temperatures exigeix ​​una acció accelerada”, va emfatitzar i va cridar una vegada més els països del G20, responsables del 80% de les emissions globals, a intensificar l'acció i la justícia climàtiques.

Quatre anys consecutius de sequera han deixat les famílies del sud de Madagascar desesperades i incapaces d'alimentar-se.

Acció conjunta i compromesa de tots

Guterres va reiterar la necessitat imperiosa que els països desenvolupats es comprometin a assolir emissions netes zero el més a prop possible del 2040, i les economies emergents el més a prop possible del 2050, amb el suport dels països desenvolupats per fer- ho .

"I tots els actors s'han d'unir per accelerar una transició justa i equitativa dels combustibles fòssils a les energies renovables, a mesura que aturem l'expansió del petroli i el gas, i el finançament i la concessió de llicències" per a les noves fonts de generació d'energia, va argumentar.

El Secretari General va reiterar també que l'acció climàtica ha d'anar més enllà dels governs i va apel·lar a la responsabilitat de les empreses, les ciutats, les regions i les institucions financeres perquè acudeixin a la Cimera d'Ambició Climàtica amb plans de transició creïbles ajustin a l'estàndard de zero emissions netes de les Nacions Unides.

A les institucions financeres les va instar que posin fi als seus préstecs, subscripció i inversions en combustibles fòssils i canviar les energies renovables; mentre que a les empreses de combustibles fòssils les va instar a delinear un canvi cap a l'energia neta, amb plans de transició detallats a tota la cadena de valor.

Prou enganys

"Prou simulacions d'imatge. Prou enganys. I prou distorsió abusiva de les lleis antimonopoli per sabotejar les aliances netes de zero emissions”, va deixar anar. “Precisem que els governs, la societat civil, les empreses i altres treballin units”, va afegir.

Va demanar també que es prenguin mesures d'adaptació i es protegeixi la població de la calor abrasadora, les inundacions fatals, les tempestes, les sequeres i els incendis.

"Els països a primera línia, que han fet menys per causar la crisi i tenen menys recursos per enfrontar-la, han de comptar amb el suport que necessiten per fer-ho", ha reiterat, i ha afegit que ha arribat el moment d'augmentar la inversió global en adaptació "per salvar milions de vides de la carnisseria climàtica”.

En referir-se al finançament per a l'acció climàtica, va exhortar els països desenvolupats a complir el compromís de proporcionar 100.000 milions de dòlars a l'any als països en desenvolupament per al suport climàtic i a reposar plenament el Fons Verd per al Clima. Pel que fa al sistema financer global, va advocar per corregir el rumb perquè doni suport a l'acció climàtica accelerada.

“Això inclou posar un preu al carboni i pressionar els bancs multilaterals de desenvolupament perquè revisin els seus models de negocis i enfocaments de risc”, va explicar, especificant que aquests organismes crediticis han de mobilitzar molt més finançament privat a un cost raonable per als països a desenvolupament, i augmentar el seu finançament per a energies renovables, adaptació i pèrdues i danys.

La humanitat va desfermar la destrucció i ara l'ha d'aturar

Per acabar, Guterres va dir que és evident que la humanitat ha desfermat la destrucció, però “això no ha d'inspirar desesperació, sinó acció”, va matisar. “Encara podem aturar la pitjor part. Però per fer-ho hem de convertir un any de calor ardent en un any d'ambició ardent. I accelerar l'acció climàtica ara”, va concloure António Guterres.

L'energia produïda amb combustibles fòssils és la principal propulsora del canvi climàtic.