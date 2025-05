L’Ajuntament de Girona organitzarà una audiència pública climàtica el 12 de juny per tal de definir una estratègia de ciutat per fer front a l’emergència climàtica. Aquesta és una de les mesures que el consistori es va comprometre a dur a terme arran de la moció que diferents entitats ambientals van presentar en el Ple de gener del 2025 per una declaració d’emergència climàtica efectiva. En aquesta jornada es presentaran diferents xifres com les dades d’emissions de CO 2 de l’Ajuntament, que s’han reduït un 53% en 18 anys, del 2005 al 2023, tot i que el consum energètic ha augmentat un 42% perquè hi ha un major nombre d’equipaments municipals i més població.

Aquest matí, el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella, i la representant de l’Associació de Naturalistes de Girona, Júlia Gené, han presentat la iniciativa en roda de premsa. “L'emergència climàtica és una evidència científica i per això ens calen plans i dades per entendre la situació d’on som i, per tant, seguir definint les millors polítiques per fer-hi front. Amb l'Audiència Pública Climàtica complim amb un compromís adquirit amb les entitats ecosocials i la ciutadania i ens posem al seu servei per rebre les millores idees i propostes per seguir liderant la lluita contra l'ingent repte de l'emergència climàtica a través de potenciar la Girona Ciutat Circular”, ha destacat el regidor.

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona acollirà el 12 de juny, a les 18 h, una audiència pública climàtica per revisar, auditar i treballar l’estratègia de ciutat per fer front a l’emergència climàtica. La jornada constarà d’un espai de participació i de debat entre l’Ajuntament, la ciutadania i diferents entitats envers les accions climàtiques que s’han de dur a terme per mitigar els efectes del canvi climàtic.

Una audiència pública és un acte que es troba regulat en el reglament de l’Ajuntament de Girona i que s'ha de desenvolupar seguint el procediment establert. Estarà presidida pel consistori i s’iniciarà amb la presentació d’una ponència a càrrec de l’Ajuntament, qui promou la iniciativa. Seguidament, s'establirà un torn de paraula dels grups municipals i del públic assistent. Per acabar, es presentaran les conclusions de la sessió.

L’objectiu és reactivar el Pla de Transició Ecosocial aprovat el 2019 i les seves estructures de participació entre institucions, entitats i experts. Ha de ser un òrgan permanent, amb trobades periòdiques i metodologia de treball consensuada entre les persones participants, per al seguiment, control, revisió i creació de polítiques públiques envers el canvi climàtic. Aquest és un dels compromisos que el consistori es va comprometre a dur a terme arran de la moció que van presentar l’Associació Naturalistes de Girona, Rebel·lió o Extinció Girona i l’Associació Renovem-nos, en el Ple ordinari del mes de gener.

Una de les xifres que es presentaran en aquesta audiència pública climàtica són les dades de l’inventari d’emissions de CO 2 de l’Ajuntament de Girona, actualitzat amb les últimes dades disponibles que corresponen a l’any 2023. Les dades obtingudes es comparen amb les de l’any 2005, considerat any de referència, i es troben incloses al Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

Del 2023 al 2005, les emissions de CO 2 totals de l’Ajuntament han disminuït un 53%, passant de les 10.491,96 tCO 2 /MWh als 4.898,48 tCO 2 /MWh. Respecte als anys 2014 i 2019 també hi ha hagut una reducció de les emissions, que van ser de 5.017,70 tCO 2 /MWh i 5.628,51 tCO 2 /MWh, fet que ha comportat una reducció aproximada del 2% i del 13% respectivament. Aquesta reducció de les emissions de CO 2 , principalment, és a causa de la compra d’energia procedent de fonts renovables.

Es tracta d’una reducció destacada tenint en compte que el consum energètic total de l’Ajuntament ha augmentat un 42% durant aquest període, del 2005 al 2023. Concretament, s’ha passat de 27.902,88 MWh a 39.705,99 MWh. Tanmateix, hi ha hagut una reducció respecte als consums energètics obtinguts durant els anys 2014 i 2019, els quals van ser de 40.209,44 MWh i 42.516,72 MWh respectivament. La raó d’aquest augment de consum és el major nombre d’equipaments municipals que hi ha a la ciutat per l’increment de població.

El 2023, el transport públic urbà és el sector que genera més emissions de l’Ajuntament, amb un 34%, seguit pels equipaments municipals (33%) i la flota municipal de vehicles (32%). Durant l’any 2005 la tendència era una altra. L’enllumenat públic i els semàfors eren el sector que generava més emissions, amb un 51% respecte al total, seguit pels equipaments municipals amb un 32%, la flota municipal de vehicles amb un 9% i el transport públic urbà amb un 8%. Ara, l’enllumenat públic i els semàfors gairebé no generen emissions perquè s’usa energia verda, una tendència que es registra des del 2014.

Tipus de consum energètic

De les dades del 2023 es desprèn que la despesa més gran de l’Ajuntament en consum energètic recau en els equipaments municipals (40%). Tot seguit trobem l’enllumenat públic i els semàfors (27%), el transport públic urbà (18%) i la flota municipal de vehicles (15%).

El 2005 el principal sector amb major consum energètic era l'enllumenat públic i els semàfors amb un 40%, els equipaments municipals amb un 36%, la flota municipal de vehicles amb un 13% i el transport públic urbà amb un 11%.

Font energètica

Durant aquest període, les fonts energètiques utilitzades principalment han estat les mateixes: electricitat, gasoil A i gas natural. A partir de l’any 2014 es comença a utilitzar biomassa en equipaments municipals, però el seu consum es manté constant durant els anys 2019 i 2023. Per altra banda s’observa que des de la incorporació del gas natural comprimit (GNC) en el transport públic urbà disminueix el consum de gasoil.

El 2023, el 56% del total d’emissions de CO 2 de l’Ajuntament eren de gasoil A, seguit per un 22% de gas natural, un 11% de gasoil C, un 9% de GNC i un 2% de gasolina. En canvi, el 2005 el 70% de les emissions eren d’electricitat, un 16% de gasoil A, un 6% de gas natural, un 6% de gasoil C i un 1% de gasolina.

Emissions per habitant

Pel que fa a les emissions de l’Ajuntament per càpita s’observa que aquestes es van reduir un 61% del 2023 al 2005, tot i que la població ha augmentat un 20% durant aquest període. Concretament, s’ha passat d’un 0,121 tCO 2 /MWh per habitant a un 0,047 tCO 2 /MWh per habitant.

Per sectors, als equipaments municipals les emissions per càpita totals de l'any 2023 es van reduir un 59% respecte a l'any 2005 i l’enllumenat públic i els semàfors, un 100%; mentre que la flota municipal de vehicles va augmentar un 35% i el transport públic urbà, un 74%, ja que ara hi ha més vehicles i més busos.