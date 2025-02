L’Ajuntament de Girona ha aprovat en sessió plenària la revisió de la Declaració d’Emergència Climàtica de 2019 per donar-li un major caràcter vinculant i executiu.

Aquesta moció ha estat impulsada per les entitats ecologistes locals Naturalistes de Girona i XR-Girona, i per Renovem-nos i compta amb els vots favorables de Guanyem, Junts i Esquerra, els tres grups que formen el Govern municipal, així com del PSC.

La primera Declaració d’Emergència Climàtica (en endavant, DEC) de Girona data de l’11 de novembre de 2019, però el seu efecte en les polítiques municipals ha estat molt modest. Una deficiència que s’ha constatat a la gran majoria de poblacions que van aprovar DECs fa cinc anys, tal com recull un estudi de Renovem-nos. Mentrestant, les evidències i els impactes de l’emergència climàtica només fan que acumular-se, la finestra per aturar l’escalfament es va tancant ràpidament (NU, 6 setembre 2023), i la conca mediterrània ha estat assenyalada com una de les regions del món on els efectes s’estan accentuant més, l’acció política continua amb uns nivells d’ambició i acció massa tímids.

@Girona_Cat s’adhereix a la declaració d'emergència climàtica efectiva per avançar amb els compromisos que es van adquirir el 2019.



La nova DEC de Girona s’estructura al voltant de vuit acords que tenen com a element vertebral la confecció del pressupost de carboni de la ciutat.

Què és un pressupost de carboni?

A l’estela del pressupost de carboni de Catalunya, que el Comitè d’Experts en Canvi Climàtic del Parlament ha xifrat en 325 milions de tones de CO₂ fins al 2050. Això és la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que pot emetre Catalunya durant els 25 anys vinents per romandre en l’objectiu global de frenar per sota d’1’5 °C l’augment de la temperatura a finals de segle.

El concepte de pressupost de carboni va sorgir fa una dècada, quan els científics van calcular que la quantitat global de gasos d’efecte hivernacle presents a l’atmosfera s’haurien de limitar a 2.770 Gt per mantenir l’escalfament global per sota dels 1,5 °C, dels quals ja hem acumulat a l’atmosfera 2.500 Gt des de la revolució industrial. És a dir que el marge que queda per assolir els 1,5 °C són 270 Gigatones. Aquest és el pressupost de carboni global que hem d’administrar fins a arribar a neutralitzar totalment les emissions. En funció de com administrem aquest estret marge de maniobra les temperatures globals es poden mantenir dins un llindar segur o, al contrari, poden abocar-nos a fenòmens de retroalimentació difícils d’aturar fins i tot si no hi hagués emissions.

D'acord amb aquest pressupost les nacions han establert les seves fites de transició pel 2030 i el 2050, any en què les emissions haurien de ser properes a zero.

Els pressupostos de carboni són una figura legalment vinculant inclosa en la llei catalana de canvi climàtic 16/2017, segons la qual, el 31 de desembre del 2023 expirava el darrer termini fixat a la Llei per disposar d’un pressupost de carboni que determini les emissions màximes any a any.

De la mateixa manera que el pressupost global és la base que permet planificar les polítiques de les nacions, una planificació regional o municipal de pressupostos de carboni tradueix els objectius científics internacionals a una escala comunitària per mostrar quin és el pressupost climàtic d’aquesta comunitat, i poder determinar així l’escala d’acció necessària per assolir els objectius de reducció, i el progrés que la comunitat està fent per aconseguir la seva reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH).

El pressupost total de carboni d’una regió o d’una ciutat es divideix en límits anuals. El pressupost total de carboni es prorrateja disminuint gradualment cada any les emissions màximes a mesura que es consumeix el pressupost disponible, fins que la ciutat o la regió opera amb un pressupost proper a zero, on les emissions restants es compensen o neutralitzen.

Recentment, el Govern va aprovar els pressupostos de carboni elaborats pel Comitè d’experts i es va comprometre a elevar-lo al Ple del Parlament per la seva ratificació durant el primer trimestre del 2025.