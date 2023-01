L'AMBici en marxa

El servei, creat per l'AMB i gestionat per TMB, s'ha engegat amb total normalitat amb les primeres 55 estacions a Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern

El desplegament total s'anirà produint progressivament fins a arribar a 15 municipis i 2.600 bicicletes 100 % elèctriques.

Dilluns, 30 de gener, l'AMB ha posat en marxa el nou servei de bicicleta compartida de l'àrea metropolitana de Barcelona: AMBici que progressivament arribarà a 15 municipis i que avui ja s'ha engegat a Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, el Prat de Llobregat i Sant Just Desvern. Entre aquests sis municipis, ja s'han obert i estan funcionant amb normalitat més de 55 estacions i hi ha més de 600 bicicletes actives.

El servei posarà a disposició dels ciutadans fins a 2.600 bicicletes elèctriques en 236 estacions. L'AMBici estarà integrat amb el sistema de transport públic col·lectiu de la metròpolis de Barcelona per facilitar la intermodalitat amb altres mitjans de transport públic, com el Bus Metropolità, el metro, el tramvia, el ferrocarril, etc.

L'AMBici ha estat creat per l'AMB i el gestionarà Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). És un projecte cofinançat amb 7 milions d'euros del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (fons Next Generation) i suposarà un nou impuls per potenciar i facilitar opcions de mobilitat sostenible a la metròpolis de Barcelona.

AMBici arribarà a 15 municipis metropolitans: l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. Com a mínim, la meitat de les estacions tindran punt de recàrrega elèctrica, mentre que la resta seran energèticament autònomes per poder fer anar el sistema d'ancoratges mitjançant plaques fotovoltaiques.

Tarifa del servei AMBici

Durant el 2023, l'AMB farà una tarifa promocional de 25 € l'any per abonament, que permetrà 30 minuts d'us gratuïts per cada trajecte. Després dels 30 minuts gratuïts, costarà 0,50 € cada 30 minuts.

A partir de l'any 2024, l'abonament tindrà un cost de 40 € l'any, amb els primers 30 minuts a un preu de 0,15 €. Després dels 30 minuts inicials, costarà 0,50 € cada 30 minuts.

Els usuaris que vulguin emprar la targeta física, la podran adquirir per un cost de 6 euros. En cas d'emprar el servei amb l'aplicació mòbil, serà gratuït.

Pel que fa a la integració de l'AMBici amb el servei de Bicing, s'han previst dues mesures: 7 estacions de pont o de transferència dels dos serveis i l'abonament metropolità, amb descomptes per als usuaris dels dos serveis.

Més informació sobre les tarifes AMBici a l'enllaç.