Entrega de premis dels Bicimpuls 2024

Com cada any, l’acte d’entrega dels premis Bicimpuls ha esdevingut un espai de trobada de moltes persones de l’ecosistema ciclista que treballen cada dia per promoure l’ús de la bicicleta a la metròpolis de Barcelona. Entitats, usuaris de la bici, autoritats i personal de l’AMB han gaudit d’un acte distès i alhora solemne, amb una petita novetat: s’han incorporat els premis de Bicibox i Ambici per a les persones que fan servir més els seus serveis a cada municipi metropolità.

L’acte ha continuat amb la presentació de les cinc categories dels premis Bicimpuls, els projectes candidats i els guanyadors en cada categoria. Us els presentem!

En la categoria foment de la bicicleta per a la mobilitat quotidiana, per a iniciatives que promouen la bicicleta com a mitjà de transport urbà quotidià i segur, es van presentar tres candidatures:

Bicicletades urbanes per fomentar la bicicleta a Barcelona, del Bicicleta Club de Catalunya (BACC). Durant el 2024 el Bicicleta Club de Catalunya (BACC) ha promogut sis bicicletades urbanes a Barcelona com a accions de màrqueting social per fomentar l’ús de la bicicleta de manera quotidiana i transformar la mobilitat de la ciutat.

Rebiciclem: Recuperació de bicicletes abandonades per l’impuls de la mobilitat en bicicleta i la reutilització dels residus, de Biciclot. El projecte Rebiciclem recupera bicicletes abandonades per impulsar la mobilitat sostenible, fomentar el reciclatge i donar formació de mecànica. Entre 2023 i 2024 han recuperat 1128 bicicletes (80 % reparades) i han promogut així l’economia circular i solidària i la inserció laboral.

Compartició comunitària de bicicletes i tricicles elèctrics, de la Fundació Pare Manel. La iniciativa consisteix a promoure l’ús de les bicicletes i els tricicles elèctrics de manera comunitària als barris de muntanya de Nou Barris.

I la candidatura guanyadora ha estat: Compartició comunitària de bicicletes i tricicles elèctrics, de la Fundació Pare Manel.



En la categoria ús de la bicicleta com a eina per generar activitat econòmica, per a iniciatives d’emprenedoria que utilitzen la bicicleta com a eina per generar activitat econòmica o llocs de treball, hi ha hagut una candidatura:

Bamboo Bike Tours, de Bamboo Hub SL que ofereix visites guiades sostenibles amb bicicletes de bambú fetes a mà a Barcelona, amb la qual cosa promou un turisme responsable, la bicicleta com a transport diari i el suport a l’artesania local. Contribueix, així, a fer la mobilitat més ecològica i té un impacte positiu al territori. Tot i que no competia amb cap altra candidatura, el jurat ha valorat molt positivament el projecte Bamboo Bike Tours de Bamboo Hub SL i ha decidit atorgar-li el premi.



En la categoria ús de la bicicleta com a eina d’inclusió social, per a iniciatives que utilitzen la bicicleta com a eina per afavorir la inclusió social, hi ha hagut tres candidatures:

Taller d’automanteniment i reparació de bicicletes de la Sagrera, de l’associació Cáspita. L’objectiu del taller és oferir a la comunitat de la Nau Bostik i al barri de la Sagrera un espai d’aprenentatge sobre el manteniment i l’autoreparació de bicicletes. Actualment el taller només es fa a l’estiu i a l’aire lliure, però l’objectiu és ampliar-lo perquè es pugui fer durant tot l’any.

Iniciativa de foment del ciclisme inclusiu a Santa Coloma de Gramenet (Totes en Bici), de Biciclot. Aquest projecte promou la mobilitat sostenible i la inclusió social a Santa Coloma de Gramenet mitjançant la bicicleta. Fomenta que les dones immigrants i les seves famílies vagin en bicicleta oferint-los formació, tallers i recursos, amb la qual cosa pretenen construir una cultura ciclista inclusiva.

Ketaller. Projecte de bicis zona nord, de Salesians Sant Jordi. Ketaller és un projecte dirigit principalment als joves en risc d’exclusió de la zona nord de Nou Barris que fa servir la bicicleta com a eina d’inclusió social. Entre altres activitats, organitza un taller setmanal obert al barri, una ruta mensual oberta als joves del barri i formacions específiques.

I la candidatura guanyadora ha estat: Ketaller. Projecte de bicis zona nord, de Salesians Sant Jordi.



En la categoria ús de la bicicleta com a element d’expressió cultural, és a dir, iniciatives que utilitzen la bicicleta per impulsar esdeveniments o projectes culturals o fomentar la cultura de la mobilitat ciclista, es van presentar tres candidatures:

Ciclosfera, de Rafael Vidiella Bellón. Ciclosfera és, des de fa més de 12 anys, el projecte de referència entorn del ciclisme urbà i la cultura ciclista: ofereix una revista impresa trimestral i gratuïta, té pàgina web i xarxes socials i organitza diversos esdeveniments, fins i tot un festival anomenat Ciclosferia.

Xiula i Xarxa Bicibusos, videoclip participatiu de la cançó Bicibús, de l’associació de famílies de l’Escola 30 Passos El grup musical barceloní Xiula, juntament amb la Xarxa de Bicibusos, va publicar el març de 2024 la cançó i el videoclip de Bicibús. S’ha creat col·lectivament amb la mainada dels bicibusos i és el resultat artístic de les vivències quotidianes de primera mà que han tingut els infants, les associacions de famílies i el grup musical català amb les bicicletes.

Festa de la Bicicleta a Cornellà de Llobregat, d’Esport Ciclista Cornellà. Pedalada popular oberta a tothom per fomentar la mobilitat sostenible i el ciclisme.

I la candidatura guanyadora ha estat: Ciclosfera, de Rafael Vidiella Bellón



Finalment, a la cinquena categoria, projecte d’innovació o d’investigació relacionat amb la bicicleta, es van presentar tres candidatures:

Estudi i difusió de les rutes interurbanes en bicicleta en l’àmbit de l’AMB, de CycloCat. L’equip d’investigadors i cartògrafs de CycloCat ha estudiat quin és el nombre mínim de rutes per connectar el màxim de població a l’àrea metropolitana de Barcelona. L’estudi s’ha fet a partir de la base de dades GIS de vies ciclistes segures de CycloCat.

Mapeig global del BiciBús, de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Mapatge global del Bicibús és el primer estudi integral del moviment Bicibús amb 431 iniciatives a 13 països. N’han documentat els orígens, l’evolució i l’abast global. La difusió de l’estudi ha inclòs un informe il·lustrat la publicació d’un article científic en una revista de prestigi.

Totes amb bici, d’aquí coop. Es tracta d’un projecte d’innovació per articular un espai de trobada de col·lectius, entitats i moviments activistes ciclistes, promoure la governança col·lectiva de base i fer que l’àrea metropolitana de Barcelona sigui més pedalable, inclusiva, sostenible i saludable.

I la candidatura guanyadora ha estat: Estudi i difusió de les rutes interurbanes en bicicleta en l’àmbit de l’AMB, de CycloCat