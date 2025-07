L'AMB afronta la finalització de l'ampliació de l'AMBici

L’organisme metropolità està acabant d’instal·lar 31 noves estacions i 341 bicicletes elèctriques, repartides entre els municipis metropolitans que ja disposen del servei. Per tant, es passa de les 205 estacions i 2.259 bicicletes que hi havia a finals del 2024 a les 236 estacions i 2.600 bicicletes.

L’AMB també ha presentat l’activació de l’abonament de l’AMBici a preu reduït, gràcies a les subvencions que ofereix el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per al foment dels serveis públics de préstec de bicicletes, així com la tarifa per dies.

“Des de l’AMB, celebrem avui aquí, a l’Hospitalet, que estem finalitzant amb èxit la primera fase d’ampliació de l’AMBici. Seguim millorat els serveis per als ciutadans i impulsant alternatives reals per desplaçar-se d’una manera més neta. L’objectiu final: seguir potenciant l’ús de la bici pública, com a mitjà de transport sostenible d’últim quilòmetre, a la metròpolis de Barcelona”, ha explicat la consellera de Mobilitat Sostenible de l’AMB, Elisabet Latorre, que ha recordat que el passat mes de maig es va assolir un nou rècord, ja que es van superar els 166.000 usos mensuals.

“Recordem que l’èxit conjunt de l’AMBici i el Bicing posicionen l’àrea metropolitana com la quarta metròpolis del món amb més usos de bici pública compartida després de París, Nova York i Ciutat de Mèxic”, ha afegit Latorre.

“L’ampliació de l’AMBici reforça el nostre compromís amb una mobilitat més sostenible i connectada. Amb les noves estacions i bicicletes, millorem la cobertura territorial i oferim a la ciutadania més opcions per moure’s de manera còmoda, saludable i respectuosa amb l’entorn”, ha destacat el tinent d’alcaldia de l’àrea de Qualitat Urbana de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, David Gómez. “Aquesta aposta per la bicicleta pública és també una aposta per una ciutat més habitable, més segura i pensada per a les persones. Continuarem treballant amb l’AMB per fer de l’àrea metropolitana un referent en mobilitat sostenible”, ha afegit.

Reducció del 50 % del preu de l’abonament de l’AMBici i nova tarifa per dies

L’AMB ha activat aquests dies la reducció del 50 % del preu de venda de l’abonament de l’AMBici del 2025, per fomentar l’entrada de nous abonats al servei de bici pública metropolitana, i els nous usuaris ja poden gaudir-ne en donar-se d’alta. El cost de l’abonament de l’AMBici ha passat de 40 € anuals a 20 € anuals. Concretament, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible assumeix el 30 % del cost de l’abonament, i l’AMB el 20 %.

Aquesta mesura és retroactiva des de l’1 de gener del 2025: a partir del 30 de juny, es retornaran als més de 8.000 abonats que s’han donat d’alta del servei des de l’1 de gener del 2025 els 20 € corresponents al descompte. Pel que fa als antics usuaris, quan renovin l’abonament enguany ja se’ls aplicarà la tarifa bonificada.

D’altra banda, l’AMB activarà el proper dimarts, 1 de juliol, el nou abonament del servei AMBici: l’abonament per dies. Concretament, aquesta nova tarifa ofereix tres possibles períodes de diferents dies de vigència: 1, 2 i 3 dies, amb una tarifa respectiva de 5, 9 i 12 euros, i que permet fer viatges il·limitats de fins a 30 minuts. Amb aquest nou abonament, l’AMB ofereix la possibilitat de captar un nou perfil d’usuaris, els esporàdics, als quals l’abonament AMBici no els surt a compte econòmicament. Per exemple: visitants, turistes o ciutadans que es desplacen alguns caps de setmana i per oci, entre d’altres.

Ampliació de l’AMBici per municipis

Les ubicacions de les noves estacions d’AMBici s’han determinat a partir d’un procés públic de concurrència de tots els municipis metropolitans que disposen del servei. La seva localització exacta s’ajusta a criteris tècnics, de demanda i de cobertura territorial, amb el consens de cada ajuntament.

Les dades d’ampliació de l’AMBici, per municipis, són les següents:

L’AMBici, la bicicleta pública metropolitana, una alternativa més de mobilitat sostenible

L’AMBici, de titularitat de l’AMB i gestionat per TMB, compta amb més de 17.000 usuaris actius des que es va posar en marxa ara fa dos anys. El 2024, el servei va superar els 1,6 milions de desplaçaments. Per a la seva implantació ha disposat de més de 7,7 milions d’euros provinents dels fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU.

L’AMBici està actiu en 15 municipis metropolitans: Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Badalona, Castelldefels, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans.