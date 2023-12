L'acció pel clima no pot esperar més

El món farà balanç del progrés establert per l'Acord de París (tractat climàtic històric signat el 2015) i traçarà el pla d'acció per reduir les emissions de forma dràstica i protegir vides i suports.

Guterres: No podem salvar un planeta en flames amb una mànega de combustibles fòssils

La ciència és clara: per mantenir un clima suportable, cal reduir com més aviat millor la producció de carbó, petroli i gas i triplicar la capacitat d'energia renovable (eòlica, solar, hidràulica i geotèrmica) per a l'any 2030. requereix un augment substancial del finançament per a l'adaptació i la inversió en resiliència climàtica.

La COP28 reuneix líders de governs, negocis, ONG i societat civil per assolir solucions concretes a una problemàtica decisiva actual.

La COP28 s'ha inaugurat amb un èxit important: ja hi ha un acord sobre el fons de pèrdues i danys

L'acord conté el compromís de diversos països de lliurar més de dos-cents milions de dòlars al que s'ha anomenat la justícia climàtica, el fet que els països que menys han contribuït al canvi climàtic són els que més ho estan patint.

Els delegats reunits a Dubai van ultimar dijous la posada en marxa d'un fons que ajudarà a compensar els països vulnerables que lluiten per fer front a les pèrdues i danys causats per l'escalfament global, un gran avenç el primer dia de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic d'aquest any, la COP28.

Aquest èxit “dona a la Conferència un bon començament. Tots els Governs i delegats han d'aprofitar aquest impuls per aconseguir més resultats a Dubai ”, va declarar el responsable de la Secretaria de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), Simon Stiell, durant la roda de premsa en què es va fer l'anunci.

Barcelona acollirà el 2024 una reunió internacional d'alt nivell sobre la sequera

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat a la COP28 de Dubai que Barcelona acollirà el setembre del 2024 una reunió d'alt nivell de polítiques nacionals sobre la sequera. Sánchez ha fet aquest anunci en un encontre de l'Aliança Internacional per a la Resiliència davant la Sequera (IDRA) -iniciativa que va ser impulsada l'any passat per Espanya i el Senegal- organitzada als marges d'aquesta cimera. El cap de l'Executiu va aprofitar la seva intervenció per convidar els països que encara no formen part d'aquesta aliança (constituïda actualment per 60 nacions) que s'hi sumin per potenciar els esfuerzos individuals i transformar-los en accions col·lectives .

Els combustibles fòssils en el punt de mira

En reacció al compromís anunciat per diverses grans companyies del sector de reduir les fuites de metà dels seus oleoductes, el titular de l'ONU ha dit que és un "pas a la bona direcció", però no s'abordava una qüestió fonamental, l'eliminació de les emissions derivades del consum de combustibles fòssils.

Les promeses de la indústria del petroli i el gas es queden curtes per abordar el canvi climàtic, assegura Guterres

El secretari general de l'ONU va enviar diumenge un missatge contundent a la indústria del petroli i el gas: les promeses realitzades a la COP28 de Dubai es queden molt curtes per abordar de manera significativa la crisi climàtica.

A l'inici de la quarta jornada de la conferència de l'ONU sobre el clima d'aquest any, António Guterres va declarar: “La indústria dels combustibles fòssils comença per despertar, però les promeses fetes es queden clarament curtes ”.

El màxim responsable de l'ONU va fer aquesta afirmació en reacció al compromís anunciat dissabte per diverses grans empreses petrolieres i gasístiques de reduir les fuites de metà dels seus oleoductes d'aquí a l'any 2030.

El metà (CH 4 ) és un component primari del gas natural i és responsable d'un terç de l'escalfament planetari que veiem avui dia. Té una vida curta, però és més potent que el diòxid de carboni, que és el gas d'efecte hivernacle amb més impacte al canvi climàtic. Si no es prenen mesures serioses, es preveu que les emissions antropogèniques mundials de metà augmentin fins a un 13% d'aquí al 2030. Anomenant les companyies de petroli i gas, els "gegants darrere de la crisi climàtica", el secretari general també ha assenyalat que el compromís no proporcionava claredat sobre el camí per arribar a les zero emissions netes el 2050, que és "absolutament essencial per garantir la integritat."

"La ciència és clara: hem d'eliminar gradualment els combustibles fòssils en un termini compatible amb la limitació de l'escalfament global a 1,5 graus", va reiterar, en referència a un dels objectius clau establerts per l'històric Acord de París del 2015.

El secretari general de l'ONU va anunciar també la intenció de crear un grup d'experts per garantir que la transició dels combustibles fòssils a les energies renovables sigui justa, sostenible i beneficiosa per a tots els països.

"La COP28 ha de comprometre els països a triplicar la capacitat de les energies renovables, duplicar l'eficiència energètica i portar l'energia neta a tothom el 2030", va declarar, subratllant que també és essencial l'eliminació progressiva dels combustibles fòssils amb un full de ruta que sigui equitativa i amb un calendari compatible amb un augment de la temperatura mitjana mundial no superior als 1,5 graus.

Per això, ha dit, "necessitem una transició justa i equitativa dels combustibles fòssils a les energies renovables (...) La mateixa existència d'alguns països en aquesta sala en depèn".