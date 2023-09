Durant l'obertura de la Cimera de l'Ambició Climàtica, el Secretari General ha fet una crida urgent a l'acció per evitar desastres climàtics en cascada a través d'una transició energètica justa i equitativa, abans que sigui massa tard.

Amb l'acceleració dels fenòmens meteorològics extrems, "la humanitat ha obert les portes de l'infern", ha dit, descrivint escenes angoixants de pagesos que veuen impotents com les inundacions arrasen les collites, l'aparició de malalties virulentes a causa de l'augment de les temperatures i l'èxode massiu de persones que fugen d'incendis forestals històrics.

Cursa per les solucions

Ha advertit que l'acció pel clima s'està veient "empetitida per la magnitud del desafiament", ja que la humanitat s'encamina cap a un augment de la temperatura de 2,8 °C, cosa que augmenta el perill i la inestabilitat.

"Però el futur no està decidit", ha afegit, i l'objectiu de l'Acord de París de limitar l'augment de la temperatura tan a prop com sigui possible d'1,5 ºC encara és assolible.

"Encara podem construir un món d'aire net, feines verdes i energia neta assequible per a tots", ha afirmat, assegurant que el camí, forjat per lluitadors i pioners, és clar.

Impulsors del canvi

"Els activistes es neguen a ser silenciats, els pobles indígenes defensen les seves terres dels extrems climàtics i els executius de les empreses estan transformant els seus models de negoci", afegint que també hi ha alcaldes que avancen cap a un futur sense emissions de carboni i governs treballant per acabar amb els combustibles fòssils i protegir les comunitats vulnerables.

António Guterres ha llençat una dura advertència sobre les nefastes conseqüències de la inacció.

“Però portem dècades de retard”, ha sentenciat, instant els líders mundials a prendre mesures. Als principals emissors, el titular de l'ONU demana un Pacte de Solidaritat Climàtica, i demana als països rics que donin suport a les economies emergents perquè puguin capejar la crisi.

En aquest sentit, l'Agenda d'Acceleració de l'acció climàtica demana als països desenvolupats que arribin a zero emissions netes el més a prop possible del 2040, i les economies emergents el més a prop possible del 2050, va assenyalar, i que es posi fi a les subvencions als combustibles fòssils, “que segons estimacions del Fons Monetari Internacional (FMI) van assolir la increïble xifra de 7 bilions de dòlars el 2022”.

Còlera creixent

S'ha parlat de la necessitat de més justícia climàtica, reconeixent la ràbia que senten moltes de les nacions més pobres del món, desproporcionadament afectades per una crisi que no han causat. "Moltes de les nacions més pobres tenen tot el dret a estar enfadades", ha afegit, explicant que el finançament promès no s'ha materialitzat mentre que els costos dels préstecs segueixen pels núvols.

“De forma vergonyosa, algunes empreses han intentat fins i tot bloquejar la transició a zero emissions netes, utilitzant la seva riquesa i influència per endarrerir, distreure i enganyar”

Totes les parts han de posar en marxa el Fons de Pèrdues i Danys a la COP28", i ha recordat que els països desenvolupats han de complir el compromís de 100.000 milions de dòlars, reposar el Fons Verd per al Clima i duplicar el finançament per a l'adaptació. També és imprescindible crear sistemes d'Alerta Primerenca per a Tots abans del 2027.

L'Agenda d'Acceleració també fa una crida a les empreses i institucions financeres perquè emprenguin veritables trajectòries netes zero, centrant-se en la transparència i la credibilitat dels plans de reducció d'emissions.

Fer front al greenwashing

Després de la intervenció del secretari general, diferents països han explicat de quina manera estan treballant per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i assolir les metes relacionades amb l'acció pel clima.

El president de Xile ha destacat que, malgrat les “bones intencions” dels dirigents presents a la Cimera, “hi ha un sector minoritari de la societat, però molt poderós, que no se sotmet a aquests debats, ni a les regles democràtiques, ni als acords que multilateralment aconseguim”, citant “algunes multinacionals i el capital financer internacional”. Gabriel Boric ha assegurat que la crisi climàtica és la crisi dels combustibles fòssils. “Hem de deixar de cremar combustibles fòssils”, i ha fet una crida a fer front al greenwashing.

Ha assenyalat que coincideix amb les veus que van dir que “les responsabilitats són diferents”, ja que les persones més vulnerables són les que menys han contribuït al canvi climàtic i dona suport a la distribució equitativa dels costos que generen les pèrdues i danys del canvi climàtic i d'adaptació i mitigació.

L'Amazònia, esponja del món, s'està afeblint

El president de Colòmbia ha destacat que, tot i ser el cinquè exportador de carbó del món, tenen l'imperatiu de canviar les energies verdes “per protegir la vida” i que, per això, necessiten finançament. Ha assenyalat que el seu país posseeix la selva amazònica, que actua com una esponja, cada vegada més feble, que absorbeix les emissions que produeixen les “xemeneies als Estats Units, la Xina, l'Índia i Europa”.

Compromisos nacionals més ambiciosos

El president d'Espanya, Pedro Sánchez, ha advocat per compromisos nacionals més ambiciosos per reduir les emissions dels gasos d'efecte hivernacle i en favor de les energies verdes. Una transició justa, que “no deixi ningú enrere”. En aquest sentit, ha destacat que, mitjançant les mesures adequades, la transició podria generar 100 milions de llocs de treball.

Les alarmes de l'emergència climàtica estan activades des de fa anys

El president de Cuba ha assenyalat que el gran repte que representa el canvi climàtic per als països en desenvolupament i va destacar diferents iniciatives adoptades al país. "Les alarmes de l'emergència climàtica estan activades des de fa anys".

Miguel Díaz-Canel insta la unió per un “objectiu superior”, preservar el planeta i la vida. “Si fracassem, les futures generacions no tindran ni tan sols la possibilitat de perdonar-nos”.