La fi de l'era dels combustibles fòssils?

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha afirmat aquest dilluns que l'èxit de la Cimera del Clima de Dubai, COP28, passa inevitablement per assolir un acord sobre la fi dels combustibles fòssils, encara que va obrir la porta que aquest es faci a diferents velocitats en funció del país.

"La COP cobreix molts aspectes, però un central de l'èxit, al meu entendre, serà que arribi a un consens sobre la necessitat d'eliminar els combustibles fòssils en línia amb el límit d'1,5 graus. Això no significa que tots els països hagin de ser fer-ho alhora", va dir Guterres en una multitudinària compareixença davant la premsa.

Quan queden unes 24 hores per a la fi oficial de la COP28, "encara queden unes quantes bretxes per tancar", ha lamentat el secretari general de les Nacions Unides, que ha dit als negociadors que és el moment de demostrar "màxima ambició i màxima flexibilitat".

I have come back to #COP28, because we are on the brink of climate disaster & this conference must mark a turning point.



I am here to renew my urgent appeal to leaders:



Recommit to the 1.5°C warming limit.



End the fossil fuel age.



Deliver climate justice.



Make #COP28 count.