La FECS de Vic es consolida

Prop de 6.000 persones han visitat la FECS entre dijous i dissabte, i es reafirma l’alt interès que generen l’energia renovable i la bioconstrucció.

La bioconstrucció, l’autoconsum elèctric i la bioenergia s’han desplegat a la segona edició de la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible (FECS). Durant els tres dies de fira prop de 6.000 visitants, entre professionals, estudiants, empreses i públic en general, s’han passejat entre la cinquantena d’estands i han participat a les jornades tècniques, exposicions, visites d’obres i tallers programats al recinte firal El Sucre. Les activitats divulgatives han augmentat significativament el volum d’assistència, fet que es valora de forma molt positiva i que demostra l’alt interès per impulsar l’energia verda i revertir els efectes del canvi climàtic.

En l’acte de presentació de la fira, la consellera d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural, Teresa Jordà, i l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, acompanyades d’autoritats polítiques i socials de la ciutat, de la comarca i del país, van remarcar la importància de fer pedagogia en el camp de les energies renovables i la bioconstrucció. En aquest sentit, Erra va expressar que la ciutat de Vic aposta per les energies renovables i la sostenibilitat i dona resposta a les necessitats del territori. “Hem fet créixer la fira amb ponències, tallers i exposicions per poder donar moltes eines per encarar el canvi que ve per les empreses, per la ciutat i, evidentment, per la ciutadania”. Seguint la mateixa línia, Jordà va expressar que la FECS és l’aparador i l’escola de la transició energètica, de l'eficiència sostenible, de la construcció amb fusta i de la bioeconomia en majúscules, i va apuntar la necessitat d’anar tots a una. “La revolució s’ha de fer conjunta i això significa parlar de cooperatives, d’associacions, de comunitats energètiques, i la comarca d’Osona n’és un referent”.

Bona acollida de les jornades tècniques

La FECS ha estat el punt de referència en el qual s’ha pogut descobrir l’actualitat, les darreres novetats, les empreses i els projectes que hi ha al sector de la bioconstrucció i de les energies renovables. Una de les activitats amb més afluència de públic han estat les jornades tècniques centrades en la formació i la divulgació de temes relacionats amb els sectors energètics i de la construcció.

En aquesta edició, la fira ha estat escenari de les jornades de construcció amb terra, una sessió inèdita a la comarca, amb un total de 110 inscrits, divendres, a la sessió més professional, i amb una alta assistència, dissabte, a la sessió pensada pel públic general al recinte firal El Sucre. Les jornades s’han vestit amb un ampli programa de conferències, exposicions, tallers i visites d’obres amb l’objectiu de reforçar l’ús de la tècnica de la construcció amb terra i de conscienciar a la població de la importància de recuperar-la i protegir-la. A més de posar en valor els materials de quilòmetre zero i de baix impacte ambiental.

Per la seva banda, les jornades d’autoconsum elèctric han estat un altre reclam per descobrir, de la mà de professionals, el camí a seguir per arribar als objectius d’emissions del 2030 i del 2050 i el paper de les comunitats energètiques com una de les solucions per accelerar la transició energètica. El meteoròleg i presentador del temps a TV3, Tomàs Molina, va impartir la ponència Com serà el clima del 2030? que, sens dubte, va ser tot un èxit.

Les jornades de biomassa han deixat palesa la importància de gestionar el bosc com a font de biodiversitat, d'energia de quilòmetre zero, i de llocs de treball, i com a estratègia per a la prevenció d'incendis, una de les grans amenaces dels ecosistemes mediterranis amb el canvi climàtic. Segons Anna Sanitjas, directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, “ara és un moment clau, una gran oportunitat per assolir el repte de la gestió sostenible dels boscos catalans”.

Les jornades de geotèrmia, construcció amb fusta i construcció i salut han estat altres focus d’atracció de la fira.

La bioconstrucció en directe

El públic de la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible ha pogut seguir i conèixer, de ben a prop, la bioconstrucció a través de tallers i demostracions en directe. Durant els tres dies, a l’espai firal, s’ha celebrat la 1a Trobada d’artesans i artesanes de la bioconstrucció i l’autoconstrucció que han mostrat tècniques constructives i materials de bioconstrucció de baix impacte energètic i mediambiental com la terra, la calç, la fusta, la volta catalana, les canyes o la pedra. Una activitat molt participativa tant pel públic, que ha pogut tocar i experimentar, com pels professionals, que han pogut establir complicitats i sinergies entre ells. A banda, tant a l’exterior com a l’interior del recinte, s’hi ha desenvolupat diversos tallers que també han captat l’interès del públic de la fira.

En aquesta segona edició, el recinte firal ha acollit tres exposicions relacionades amb la bioarquitectura com ExpoTerra, de Miquel Escobar de Bioarkiteco.com; Terra Award, que va rebre el 1r Premi Mundial d’Arquitectura Contemporània amb terra crua; i TerraFibra, finalista del premi internacional TerraFibra’21.

Davant l’èxit i el gran interès que ha suscitat aquesta nova edició de la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible, es reafirma el compromís de la ciutat de Vic per donar continuïtat a aquesta aposta de present i de futur.