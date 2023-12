A més, a la majoria dels municipis de la província de Barcelona, hi ha equipaments i xarxes d’abastament d’aigua construïdes en diverses èpoques i materials, corresponents a les obres d’urbanització de les poblacions. En la majoria dels casos no han estat objecte d’inversions en renovació i modernització des de la seva construcció, a inicis dels anys 60, 70 i 80.

Per aquestes raons, la Diputació de Barcelona ha realitzat aquest dimarts, 12 de desembre, un seminari en línia ‘Mesures d'estalvi d'aigua en instal·lacions municipals’, fruit del treball transversal de diverses àrees, amb l'objectiu de donar a conèixer les principals accions que s'estan portant a terme per treballar en l'estalvi d'aigua a les instal·lacions municipals.

El servei d’abastament d’aigua és un servei directe o indirecte obligatori per llei que és responsabilitat dels ajuntaments. Es calcula que la meitat del rendiment de la xarxa d’aigua d’un municipi es perd i no arriba al consumidor final. Per això, durant el seminari s’ha parlat de controlar les lectures dels comptadors, fer campanyes de detecció i reparació de fuites, col·locació de nous comptadors, fomentar polítiques d’estalvi i conscienciació de la ciutadania o tornar a fer ús de pous que estan en desús per al reg, la neteja de carrers o fins i tot per aigua de boca.

Davant la manca d’aigua els gestors de les xarxes es veuen abocats a dependre de la portada d’aigua amb camions cisterna i finalment a les restriccions d’ús als usuaris. Però, està demostrat que aquells municipis que han dut a terme inversions en la millora de la xarxa (substitució de trams envellits, instal·lació de comptadors, digitalització i telecontrol, campanyes de detecció de fuites, etc.) han vist com els problemes de manca de recurs hídric han minvat i, fins i tot, desaparegut.

Així, els ajuntaments podran sol·licitar a la Diputació estudis relacionats amb el servei d’abastament per veure quina disponibilitat d’aigua subterrània hi ha al municipi i els possibles usos que se’n podrien fer; i finalment estudis de foment de l’estalvi, l’eficiència i la garantia de disponibilitat en l’ús d’aigua d’abastament.

Des de fa més de 15 anys des del Servei d’Equipament i Espai Públic es presta el suport tècnic per a la redacció de Plans directors d’abastament d’aigua municipal, una eina bàsica per prendre decisions d’inversió a la xarxa, sobretot en temps de sequera, per evitar pèrdues d’aigua, i optimitzar l’ús del recurs.

En el nou Catàleg de serveis 2024-2027, a més del recurs tècnic de redacció de Plans directors d’abastament d’aigua potable, s’amplia a nous recursos econòmics, com són la detecció de fuites i la implantació de sistemes de telecontrol de les xarxes. Aquests recursos estaran disponibles a partir del 28 de desembre.

Una altra acció que s’ha posat en valor durant el seminari és el fet que l’inventari i la digitalització de tots els elements que conformen les xarxes: canonades, vàlvules, dipòsits, pous, estacions de bombament, estacions potabilitzadores, etc., s’introdueix en el sistema d’informació geogràfica de la Diputació de Barcelona, el SITMUN d’accés gratuït per a tots els tècnics municipals.

La diagnosi del funcionament del sistema a partir de modelitzacions matemàtiques que avaluen les pressions de funcionament i permeten fer els càlculs matemàtics de les actuacions necessàries per al correcte funcionament de la xarxa ha estat també un tema a debat durant la jornada.

Per últim, s’ha fet especial èmfasi en les instal·lacions esportives municipals que són els equipaments públics amb més necessitat d’aigua, sobretot si disposen de piscina coberta i/o camps poliesportius i que en l'actual estat de preemergència han de seguir uns criteris restrictius. Un complex esportiu municipal amb piscina coberta consumeix 10 vegades més energia i aigua que una escola.

“En l’actual context de sequera a les conques internes s’estima necessari i imprescindible impulsar actuacions que impliquin estalvi d’aigua als equipaments públics en un moment en el que més s’utilitzen. Hem de donar resposta davant una nova situació excepcional. En el pressupost 2024 hem estat la primera administració que posa recursos específics per ‘atacar’ aquesta situació d’emergència”, ha remarcat el diputat adjunt d’Esports de la Diputació de Barcelona, Xavier Amor.

Per la seva banda, el vicepresident Marc Castells ha afirmat que “aquest és un repte immens, incòmode, car i que ha vingut per quedar-se. És un problema que hem d’entomar i és una prioritat per a la Diputació de Barcelona”.