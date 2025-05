Sant Feliu de Codines abandona la fase d’emergència per sequera

L’Ajuntament havia sol·licitat a principis d’abril passat a la fase d’excepcionalitat (més informació aquí), però l’ACA va informar que jurídicament no era possible declarar un estat diferent al d’emergència pel municipi. Ara, però, s’ha acordat passar directament a la normalitat i aixecar les restriccions.

Més de 2.200 camions cisterna

Des de juliol de 2023 fins al març de 2025, han estat necessaris 2.239 camions cisterna per cobrir el dèficit d’aigua a Sant Feliu, aportant un total de 62.650 m³, amb un dèficit mitjà de 66 m3/dia o 24.090 m3/any.

Les pluges intermitents i abundants des del mes de març han permès recuperar la captació de la mina del Molí de Llobateres, que actualment aporta un 55% de la dotació diària d’aigua (uns 1.200 m³/dia). Aquest recurs es considera estable per als propers mesos i, per això, ha permès un escenari més optimista pels propers mesos i s'ha optat per desescalar la fase d'emergència.

Crida a la responsabilitat

Tot i el canvi positiu, l’Ajuntament recorda que l’aigua no és un recurs infinit. L’episodi viscut ha estat crític i recent, i cal seguir actuant amb responsabilitat col·lectiva i consciència ambiental. És important l’estalvi d’aigua i l’ús eficient d’aquesta.

En aquest sentit, s’està treballant en una nova ordenança de gestió eficient de l’aigua, basada en el model de la Xarxa de Pobles i Ciutats per la Sostenibilitat.

Aquesta ordenança proposa una sèrie de mesures de gestió de l’aigua amb l’objectiu de fomentar la implementació de mecanismes d’estalvi d’aigua en edificis públics i privats i en espais verds, fomentant l’ús eficient i racional dels recursos hídrics, així com l’aprofitament coordinat dels recursos hídrics alternatius per a aquells usos que no requereixin aigua potable.

Avança la construcció del Pou Flaquer 3

Les obres del Pou Flaquer 3 van iniciar la fase final el mes d’abril amb la instal·lació de la bomba i equips d’impulsió. Un contratemps tècnic ha endarrerit l’obra unes quatre setmanes, amb una nova data prevista de finalització a finals de juny de 2025.

Amb aquesta nova captació, Sant Feliu tindrà sis captacions actives. També es preveu el canvi de la canonada d’impulsió del Pou Flaquer 1, per millorar-ne el rendiment.

L’Ajuntament continua reclamant la connexió en el sistema Aigua Ter-Llobregat (ATL) per garantir l’abastament en futurs episodis de sequera.