La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha anunciat aquest dimarts, 21 de novembre, durant una visita a Terrassa i Sabadell, que la corporació donarà suport als municipis de la província en la lluita contra la sequera en els pressupostos del 2024. És per això –ha detallat– que la Diputació està «fent un estudi de quina és la realitat de la província, quines són les zones o municipis que més requereixen aquestes inversions».

Això permetrà, tal i com ha explicat Moret, poder destinar una partida del pressupost per al 2024 «a infraestructures hídriques, perquè creiem que és una prioritat en aquests moments», a més dels «25 milions que hem previst de fons extraordinari del pressupost de 2024 i que està previst que els municipis triïn on volen invertir».

Un ajut de 25 milions d’euros als governs locals que es completa, com ha recordat la presidenta, amb els 50 milions d’euros destinats al territori aquest 2023 en el marc del «fons extraordinari per a l’autonomia local dels municipis, que és una injecció econòmica als diferents ajuntaments per donar suport a les finances i a l’any comptable del 2023».