A la V Cimera Social de l’aigua han participat els següents col·lectius: Aigua és Vida, Aigua és vida Girona, Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible, Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny (CSM), Col·lectiu AiguaClara, DEPANA, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), GEPEC – EdC, Greenpeace, Naturalistes de Girona, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Permacultura ATTA, Plataforma en Defensa de l’Ebre, Procés Constituent i XR Barcelona, Sos Baix Llobregat i l’Hospitalet.

L’emergència climàtica altera fortament el cicle de l’aigua i cal adaptar la gestió de l’aigua a la nova realitat. En els últims sis anys s'han patit el Glòria, Filomena, la DANA de 2019 i la d’enguany, sumat a la sequera que ja dura més de 4 anys. El cicle hídric ha canviat i hem de preparar-nos pel que vindrà.

Segons les entitats reunides a la Cimera "el pla del Govern per fer front a la sequera manté un model insostenible de gestió de l’aigua. El pla del Govern per gestionar l’aigua se centra només a buscar maneres de tenir més aigua, en lloc de promoure l’estalvi i reduir-ne el consum. Aquest enfocament intenta mantenir un model econòmic que és insostenible en el context de l’emergència climàtica."

També han destacat que "preocupa especialment l’impacte que poden tenir les noves infraestructures de dessalinització en el preu de l’aigua, i per això demanem al Govern que aclareixi com es finançaran" i lamenten "que el Govern hagi anunciat que no hi haurà sancions per incompliment de les restriccions de sequera. L’única eina que tenim perquè els municipis i activitats econòmiques complissin, ara desapareix."

Han assenyalat el conflicte d’interessos en la gestió de l’aigua i han denunciat futurs macroprojectes que augmentarien de manera desmesurada la demanda d’aigua i suposarien un greu impacte ecològic sobre ecosistemes ja fortament pressionats.

Les entitats i organitzacions proposen solucions resilients i diverses per a la gestió de l’aigua. Les propostes posen l’accent en la gestió de la demanda d’aigua, en comptes de centrar-se a posar més aigua al sistema. Tot i que les infraestructures de dessalinització i regeneració són necessàries en contextos específics, primer caldria avaluar, conca per conca, quins usos insostenibles de l’aigua cal replantejar. També aposten per solucions locals i descentralitzades, com l’aprofitament d’aigua pluvial i grisa en origen, millorar l’eficiència de les xarxes reduint la pressió i reparant fuites, i renaturalitzar de rius i ecosistemes, que poden ajudar a reduir els impactes de les riuades.

I conclouen que Catalunya necessita un canvi de rumb cap a una gestió de l’aigua pública, democràtica i més justa, que prioritzi les necessitats ambientals i el benestar de la ciutadania per sobre dels interessos particulars. Cal conitnuar aplicant les mateixes restriccions injustes, subvencionant el turisme i imputant a la tarifa domèstica els costos d’un model econòmic insostenible.