La CEL celebra el primer any de funcionament

La CEL de Caldes compleix un any. Per celebrar aquest aniversari, s’amplia el nombre de places disponibles i s’ofereix a 200 noves llars la possibilitat de consumir energètica fotovoltaica. D’aquesta manera, es multiplica per 3 el nombre d’usuaris de la Modalitat A, la que no disposa d’instal·lacions fotovoltaiques a casa. Els interessats en entrar a formar part de la CEL podran fer la sol·licitud a partir del dissabte 25 de març, quan se celebrarà la II Jornada d’Acció Climàtica.

L’ampliació de 100 a 300 usuaris de la CEL és possible gràcies a la construcció de 4 noves instal·lacions fotovoltaiques en equipaments públics del municipi. En concret, són 368,8 kW de potència d’energia fotovoltaica que se sumen als que actualment produeixen les 6 instal·lacions que ja estan en funcionament. Per tant, amb aquesta primera ampliació la CEL de Caldes tindrà una capacitat de generació d’energia fotovoltaica de 580 kW que permetrà subministrar energia a les 200 noves llars i avançar en l’autoconsum directe dels equipaments municipals.

II Jornada d’Acció Climàtica

El dissabte 25 de març de 9 a 14 h se celebrarà a la plaça de Catalunya la segona edició de la Jornada d’Acció Climàtica. En aquesta ocasió, el meteoròleg de TV3 Enric Agud serà l’encarregat de presentar les jornades. L’acte central serà una taula rodona amb els representants de l’AMERC (l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes) per compartir les experiències d’aquests municipis en relació a la transició energètica i l’acció climàtica.

La jornada també ha de servir per fer un reconeixement públic per l’aposta per la transició energètica. Per això, s’entregaran diversos reconeixements a una entitat, dues famílies i dues empreses que formen part de la Modalitat B de La CEL i que són els que més potència fotovoltaica han instal·lat el 2022. L’any passat l’Ajuntament va rebre 212 comunicacions per instal·lar plaques fotovoltaiques a Caldes de Montbui. La xifra multiplica per 8 el nombre de llicències registrades el 2020, que van ser 26.

Durant tot el matí, estarà habilitat un punt d’informació de l’Oficina d’Acció Climàtica per oferir informació ala ciutadania i gestionar les noves inscripcions a la Modalitat A de La CEL. A més, hi haurà una exposició de motos i bicicletes elèctriques i un Joc d’escapada “Qüestió de temps”, una experiència sobre el canvi climàtic per a nens i nenes de 8 a 12 anys.