Dimarts, 8 d’abril, s’ha celebrat a la ciutat polonesa de Wroclaw la gala d’entrega dels guardons de l’URBACT 2024, on s’han reconegut i entregat els guardons a les 116 iniciatives europees que van ser seleccionades d’entre les 249 presentades.

Amb aquest acte, s'han iniciat les jornades de l’URBACT City Festival 2025, que s'han fet del 8 al 10 d’abril a la ciutat de Wroclaw, i han comptat amb l’assistència de 550 ciutats dels 29 països adherits a la xarxa, on els projectes seleccionats han estat els protagonistes i han mostrat les seves iniciatives per tal d’inspirar la inclusió de projectes similars, adaptats a les necessitats i realitats de cada territori, així com per generar espais i projectes en col·laboració entre diferents entitats.

L’alcalde, Isidre Pineda Moncusí, i el regidor d’Acció Climàtica, Jordi Martín Forns, han assistit en representació de La CEL i, durant les activitats, debats i ponències organitzades al llarg dels dies 9 i 10, han pogut explicar, de forma detallada, l’èxit de la comunitat energètica de Caldes de Montbui. També han participat en les sessions de transferència, un marketplace on han pogut generar vincles amb totes aquelles ciutats que volien conèixer el projecte de La CEL per implementar un de similar en el seu territori.

16 reconeixements en tot l'estat espanyol

A l'estat espanyol, han estat premiades 16 iniciatives, impulsades per les ciutats de Barcelona (2), Caldes de Montbui, Cartagena, Esplugues de Llobregat, Fuenlabrada, Getafe, Gàtova, Igualada, Múrcia, Onda, Tavernes de Valldigna, Viladecans (2) i Saragossa, a més de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquests projectes han estat escollits per la seva capacitat d’impacte, participació ciutadana, integritat, rellevància i facilitat de transferència a altres ciutats europees.

El projecte europeu URBACT, un programa per a l’impuls de les ciutats sostenibles

L’URBACT és un programa europeu que té com a objectiu principal capacitar a les ciutats per a desenvolupar solucions col·laboratives, fomentant la promoció de les polítiques innovadores i de desenvolupament urbà sostenible.

A través d’aquest programa s’ha generat una xarxa que inclou 550 ciutats de 29 països i des de la qual s’ajuda a les ciutats i municipis que en formen part a desenvolupar i compartir noves pràctiques sostenibles en matèria econòmica, social i mediambiental amb tots els professionals implicats en la política urbana a tota Europa.

Aquesta acció s’emmarca en l’eix núm. 4 del Pla d’Actuació Municipal 2023/2027 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. ç

El balanç de la CEL 2024 mostra la consolidació de la comunitat al municipi i un increment de la projecció europea

La Comunitat Energètica Local de Caldes de Montbui, la CEL de Caldes, compleix els objectius de l’any 2024 d’increment de l’ús de les energies renovables com a font de consum eficient, a través de les modalitats A i B.

Segons les dades de tancament de l’any 2024, l’energia fotovoltaica generada per les plaques solars instal·lades en els equipaments municipals beneficia a 300 famílies de la modalitat A i han generat un estalvi total de 41.913 €, repercutit en les factures de la llum de l’Ajuntament i del veïnat adscrit. Aquestes instal·lacions fotovoltaiques municipals han generat 304.885 kW (kilowatts) d’energia renovable en un any, dels quals 160.817 kW han estat autoconsumits per les llars participants en la comunitat energètica.

La Comunitat Energètica Local de Caldes de Montbui tanca l’any 2024 havent generat un estalvi total de 41.913 € en la modalitat A i havent repartit 126.250 € en concepte de subvencions als usuaris de la modalitat B

La modalitat A de la CEL de Caldes està dissenyada per facilitar l’accés a l’energia solar a aquelles persones que, per viure en edificis plurifamiliars o per altres circumstàncies, no poden instal·lar plaques solars en els seus habitatges. Per aquest motiu, l’Ajuntament cedeix una part de l’energia generada en edificis municipals perquè puguin reduir la seva dependència energètica i els costos de la factura de la llum, ja que l’altra va destinada a l’autoconsum de l’espai públic.

Pel que fa a la modalitat B de la CEL, l’Ajuntament tanca aquest programa de suport a la instal·lació de sistemes fotovoltaics en habitatges i empreses que es va iniciar el març de 2022, havent atorgat 126.250 € en concepte d’ajudes municipals i sumant un total de 205 beneficiaris. La modalitat B, ha estat un incentiu important per a la introducció de plaques solars al municipi que ha permès la reducció dels temps d’amortització de les instal·lacions privades i que ha aconseguit una potència total inscrita de 1.485,58 kWp (equivalent a 1,4 MWp).

Un cop tancat el programa de subvencions, la modalitat B de la CEL se centrarà en la millora dels serveis que s’oferiran als usuaris membres de la comunitat per tal de millorar l’experiència i optimitzar l’ús de l’energia generada.

